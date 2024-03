LONDRES - Catherine, mais conhecida como Kate Middleton, a Princesa de Gales, é um dos membros mais populares da família real britânica. Na verdade, de acordo com uma pesquisa realizada no início deste mês, mesmo com o surgimento de teorias conspiratórias sobre sua saúde, ela é o membro mais popular.

Ela é a plebeia glamourosa que se casou com um príncipe e tem uma bela família. Ela criou um papel para si mesma defendendo o desenvolvimento da primeira infância. Ela parece ser compreensível e sempre foi a imagem da saúde e da boa forma. Também está claro que, após o diagnóstico de câncer, ela fará uma pausa nas funções públicas por algum tempo - em um momento em que seu sogro, o Rei Charles III, está envolvido em sua própria luta contra o câncer. No fim de semana, o Palácio de Kensington divulgou um comunicado dizendo que Catherine e o príncipe William ficaram "enormemente tocados pelas mensagens gentis" e também "gratos" pelo fato de o público ter entendido seu pedido de privacidade.

O duplo golpe do câncer levanta questões sobre uma instituição sob pressão, com menos figuras para fazer aparições públicas. Menos de um ano após a coroação de Charles, dois dos membros mais graduados da família real estão enfrentando sérios problemas de saúde - e a nação ainda está afetada pela morte da rainha Elizabeth II, que governou por muito tempo.

“Não é culpa deles, mas não há número suficiente de integrantes da família real para todos”, disse Hugo Vickers, biógrafo da realeza. Ele acrescentou que Catherine era “crucial para a família real”.: “Por quem você ficaria na rua para ver passar? Catherine”.

William e Catherine, príncipe e princesa de Gales, participam de cerimônia em Londres antes do diagnóstico de câncer, 21 de novembro de 2023. Foto: Chris Jackson/ Associeted Press

O país, por sua vez, estava apenas começando a se acostumar com a ausência de Elizabeth e com o fim de seus 70 anos no trono. O reinado de Elizabeth era “como um navio que navegava tranquilamente, com águas ocasionalmente agitadas, mas você sempre tinha a sensação de uma família real no trono”, disse Craig Prescott, historiador real da Royal Holloway, Universidade de Londres. Agora parece que “o navio em si está em um pouco de dificuldade”.

Charles é, obviamente, o membro mais importante da família real. Ele ainda está cumprindo seus deveres constitucionais nos bastidores, e o público teve alguns vislumbres dele nas últimas semanas. Mas são William e Catherine, a principal conexão que a monarquia tem com as gerações mais jovens, que reinam nas pesquisas de popularidade.

Talvez um dos motivos pelos quais a instituição pareça mais instável seja o fato de o palácio ter sido mais transparente em relação aos problemas de saúde - embora ainda esteja aquém dos padrões modernos, de acordo com muitos observadores reais.

No início da década de 1950, o câncer de pulmão do Rei George VI foi mantido fora do domínio público. Nem seus herdeiros nem seus súditos sabiam da gravidade da situação e sua morte foi um choque. Quando Elizabeth tinha problemas de saúde, eles geralmente eram transmitidos, se é que eram, em termos vagos - o palácio poderia dizer que ela estava sentindo “algum desconforto” ou “problemas de mobilidade”.

O Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington não revelaram que tipo de câncer Charles e Catherine têm, nem qual é o prognóstico. Mas os diagnósticos levantam questões sobre quem assumirá o controle enquanto eles recebem tratamento.

“Ficamos com um grupo muito pequeno, e é aí que reside o problema”, disse Joe Little, editor-chefe da Majesty Magazine. “Tenho certeza de que, nos bastidores, está sendo feita uma revisão da vida real de trabalho porque há menos pessoas por perto”.

Antes de assumir o comando, Charles teria dito que queria uma monarquia "enxuta" - talvez não tão enxuta e informal como algumas das "monarquias de bicicleta" da Escandinávia - com um núcleo menor de membros da realeza que trabalham. As expectativas de que ele poderia reduzir o número de membros da realeza sênior envolvidos ainda não se concretizaram, mas o número de membros da realeza que trabalham já estava diminuindo nos últimos anos. Elizabeth e seu marido, o príncipe Philip, faleceram. O príncipe Harry e Meghan, duquesa de Sussex, foram para a Califórnia. O príncipe Andrew foi lançado no deserto da realeza depois de resolver uma ação judicial com Virginia Giuffre, uma americana que disse ter sido forçada a ter encontros sexuais com ele quando era adolescente.

Nas últimas semanas, a Rainha Camilla, que ironicamente já foi vista como uma ameaça à monarquia, tem se mostrado uma figura central da realeza, participando de vários eventos por conta própria, fazendo discursos e distribuindo elogios. Espera-se que William também assuma parte da responsabilidade, mas seu pai e sua esposa estão com câncer e ele tem três filhos pequenos.

Charles e Camilla chegam para tradicional missa de Natal da família real em 25 de dezembro de 2023. Foto: Kin Cheung/ Associeted Press

A aparentemente incansável Princesa Anne - a irmã mais nova do rei - continua trabalhando. Os outros membros da família que trabalham são: Príncipe Edward e Sophie, o Duque e a Duquesa de Edimburgo; Príncipe Richard e sua esposa Birgitte, o Duque e a Duquesa de Gloucester; Príncipe Edward, o Duque de Kent, e sua irmã mais nova, a Princesa Alexandra. A pessoa mais jovem desse grupo tem 59 anos.

A aparentemente incansável Princesa Anne - a irmã mais nova do rei - continua trabalhando. Os outros membros da família que trabalham são: Príncipe Edward e Sophie, o Duque e a Duquesa de Edimburgo; Príncipe Richard e sua esposa Birgitte, o Duque e a Duquesa de Gloucester; Príncipe Edward, o Duque de Kent, e sua irmã mais nova, a Princesa Alexandra. A pessoa mais jovem desse grupo tem 59 anos.

Em alta Internacional Lula comete gafe e chama Emmanuel Macron de Nicolas Sarkozy; veja vídeo Recusa da Venezuela em cumprir acordo para eleições livres tornou posição de Lula insustentável EUA: queda de ponte deixa Maryland em estado de emergência e suspende tráfego marítimo; veja imagens Os membros da realeza que trabalham são patronos de milhares de instituições de caridade - o fato de ter o nome de um membro da realeza ligado a uma instituição de caridade agrega prestígio e ajuda a chamar a atenção para as causas. Mas centenas de "patronatos" ficaram vagos após as mortes de Elizabeth e Philip e as saídas de Andrew, Harry e Meghan. Os comentaristas da realeza especularam sobre a possibilidade de trazer as duas filhas do príncipe Andrew, a princesa Beatrice, 35 anos, e a princesa Eugenie, 34 anos, como membros da realeza que trabalham. Mas Little, editor da revista Majesty, disse que achava que se Charles fosse fazer isso, já o teria feito, "mas você sabe, circunstâncias atenuantes e tudo mais". Ele acha que seria mais provável que a realeza reduzisse seus compromissos por enquanto. Embora as autoridades não tenham dado muitos detalhes sobre o estado de saúde de Catherine ou Charles, as mensagens têm sido otimistas. O primeiro-ministro Rishi Sunak deixou escapar que o câncer de Charles foi "detectado precocemente", embora isso não tenha sido confirmado pelo Palácio de Buckingham. Catherine disse que estava recebendo "quimioterapia preventiva" e afirmou que "estou bem e ficando mais forte a cada dia". Paddy Harverson, ex-porta-voz de William e Catherine, negou que a instituição estivesse "frágil". Falando à BBC no domingo, ele disse que, daqui para frente, "a nação só precisa se ajustar, assim como a mídia e todos que acompanham isso, a uma família menor, mas ainda muito ocupada fazendo o que faz à sua maneira".

