Rei Charles III anunciou tratamento contra o câncer em fevereiro; relembre

REINO UNIDO - Semanas antes da princesa de Gales, Kate Middleton, anunciar que está tratando um câncer, o rei Charles III fez um anúncio semelhante. Ambos foram internados praticamente ao mesmo tempo em Londres em janeiro. Dias depois, o monarca de 75 anos revelou a doença, diferentemente de Kate, que saiu do hospital sem fazer aparições públicas, gerando rumores sobre seu estado de saúde durante semanas.

Seleção de manchetes de jornais britânicos noticiando o câncer do rei Charles III em 6 de fevereiro Foto: Kin Cheung/AP

Nesta sexta, Charles disse estar “muito orgulhoso de Kate por sua coragem em falar”, de acordo com um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham. Ele manteve “contato muito próximo com sua amada nora” nas últimas semanas, completa.

O rei e a rainha Camilla “continuarão a oferecer o seu amor e apoio a toda a família neste momento difícil”, afirmou o palácio.

Na época, a divulgação pública da doença de Charles marcou uma mudança na abordagem do Palácio de Buckingham, que tradicionalmente mantem segredo sobre a saúde do monarca.

O rei disse na ocasião que decidiu tornar o problema público como modo de incentivar que homens busquem tratamento. Ele também declarou ter ficado contente com o aumento de buscas por diagnósticos da doença no Reino Unido.

Da mesma forma como ocorre com o anúncio de Kate agora, a família real não deu detalhes sobre qual tipo de câncer ele tem, a não ser dizer que não é um câncer de próstata, já que ele passava por um tratamento para aumento da próstata.

“Uma questão separada de preocupação” foi observada durante um procedimento para tratar um aumento benigno de próstata, e exames subsequentes revelaram que era canceroso.

Na época, o filho mais novo do rei, príncipe Harry, que se mudou para a Califórnia com a mulher Meghan Markle e os filhos, viajou para Londres rapidamente. Dias depois, o duque de Sussex disse que a doença de seu pai poderia “ajudar a unir novamente a família real britânica.”

Charles agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo. “É igualmente animador saber como a divulgação do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão do público e a iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias no Reino Unido e no mundo todo”, disse ele em um comunicado em 10 de fevereiro.

“Minha eterna admiração por seu incansável cuidado e dedicação é ainda maior como resultado de minha própria experiência pessoal.”

O rei decidiu seguir seu tratamento na residência real campestre de Sandringham, e não no Palácio de Buckingham, local onde é visto frequentando missas.