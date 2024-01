Como os traficantes de droga fizeram das Ilhas Galápagos a sua bomba de gasolina

Charles Darwin a descreveu como a mais desolada das Ilhas Galápagos, um posto avançado quase extraterrestre repleto de tartarugas gigantes e iguanas marinhas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo, onde a fumaça saía das crateras vulcânicas e a lava escorria negra.

Atualmente, mais de 100.000 turistas visitam as praias de areia branca de Isabela. Aqueles que vêm de avião aterrissam no aeroporto José de Villamil, uma pista de pouso solitária cercada por arbustos. Durante o dia, a modesta instalação é administrada por um único funcionário. À noite, tudo fica escuro. Não há câmeras de segurança, nem luzes, nem ninguém vigiando a entrada de uma das reservas mais cuidadosamente protegidas do planeta.

Foi nesse local, logo após o crepúsculo em uma noite no início de 2021, que o funcionário do aeroporto de 53 anos foi surpreendido por um ruído: o zumbido de um pequeno avião pousando sem aviso prévio na pista.

Em pânico, ele pulou em sua motocicleta e correu para a delegacia de polícia. Mas quando as autoridades chegaram ao local, o Cessna Conquest II havia sido abandonado. Quem quer que o tivesse pilotado havia fugido, deixando para trás oito contêineres de combustível, cinco deles cheios.

Desde o início, as autoridades suspeitaram de traficantes de drogas.

O mistério oferece um vislumbre da crescente ameaça criminosa às Ilhas Galápagos, o amado Patrimônio Mundial da UNESCO que está sendo puxado para o crescente comércio de drogas que consome grande parte da América Latina.

Uma tripulação da Guarda Costeira equatoriana, encarregada de interceptar traficantes de drogas nas Ilhas Galápagos, traz o navio da Guarda Costeira Ilha Darwin de volta à Ilha de San Cristóbal Foto: Carolyn Van Houten/The Washington Post

O presidente do Equador, Daniel Noboa, visita o canal de televisão TC Television, que foi atacado por narcotraficantes em Guayaquil, Equador Foto: César Muñoz/AP

No Equador continental, a 600 milhas de distância, traficantes de drogas mexicanos e albaneses alimentaram uma onda de violência de gangues sem precedentes na história do país.





Na terça-feira, homens armados aterrorizaram o país em uma série de ataques aparentemente coordenados: carros-bomba, rebeliões em prisões, sequestros de policiais. Um grupo assumiu o controle de uma estação de televisão durante uma transmissão ao vivo e manteve a equipe sob a mira de uma arma. O presidente Daniel Noboa tomou a medida extraordinária de declarar um conflito interno armado no país: “Estamos em um estado de guerra”.





Alimentando esse dilúvio de violência está a crescente demanda global por cocaína. Organizações criminosas internacionais estão trabalhando com gangues locais para transportar a droga da América do Sul para os Estados Unidos e a Europa. Para fazer a viagem, os contrabandistas precisam de gasolina. Por isso, eles fizeram de Galápagos seu ponto de reabastecimento secreto. Um posto de gasolina secreto do Pacífico.

Em Isabela, o único funcionário do aeroporto temia que os cartéis tivessem chegado. O Cessna foi rebocado para o lado da pista de decolagem e deixado lá.





Em uma manhã, dois meses depois, o funcionário chegou ao aeroporto para começar a trabalhar e teve outra surpresa.





“Fui lavar o rosto para ver se era verdade o que eu vi”, disse ele às autoridades.

O avião fantasma havia desaparecido.

O lucrativo negócio do contrabando de gasolina

A localização do Equador - o país fica entre a Colômbia e o Peru, os dois maiores produtores de cocaína do mundo - fez com que ele se tornasse um ponto de trânsito para os traficantes que levavam as drogas para o norte, em direção à América Central.

Mas as autoridades começaram a intensificar as patrulhas militares. Elas apreenderam um recorde de 176 toneladas de cocaína em 2021, contra 92 no ano anterior.

Agora, para evitar as autoridades, muitos traficantes estão abrindo uma trilha mais tortuosa - uma que dá a volta ao sul e a oeste de Galápagos. Eles chamam esse caminho pelo oceano vazio e aberto de “rota do deserto”. Com barcos velozes ou submersíveis, os traficantes podem viajar até 14 dias sem atracar, dizem os oficiais da Marinha equatoriana, coçando a pele conforme necessário para se manterem acordados.

Em 2023, a marinha apreendeu quase 25 toneladas de cocaína em Galápagos - nove toneladas somente em novembro - um aumento de 150% em relação a 2022. Em 2019, a marinha capturou apenas 1 tonelada.

Durante anos, os pescadores artesanais daqui receberam subsídios do governo para combustível a fim de proteger seus precários meios de subsistência. Muitos agora estão aproveitando o combustível subsidiado pelo governo para se envolver no lucrativo negócio de contrabando de gás. Em vez de usar o gás comprado com desconto e legalmente para pescar sua pesca diária, dizem os oficiais da marinha, os escores estão guardando seu suprimento para os traficantes.





“Já me ofereceram de US$ 6.000 a US$ 7.000 por uma viagem”, disse um pescador. O homem, de 40 e poucos anos, falou sob condição de anonimato para discutir o que ele diz ter sido sua experiência de contrabando de gás anos atrás. Usando um telefone via satélite e seguindo as coordenadas de GPS, ele disse que encontrou quatro homens mascarados em uma lancha. Dois estavam dirigindo, disse ele; dois estavam vigiando a cocaína à mão armada.

Avião Isabela Foto: Carolyn Van Houten/The Washington Pos

“Muitas pessoas se tornaram milionárias com isso”, disse o homem. Os oficiais da Marinha dizem que os contrabandistas de gás podem ganhar até US$ 30.000 por trabalho.

As apreensões de cocaína em Galápagos aumentaram nos últimos meses. Mas não são mais apenas a gasolina e as drogas que estão sendo contrabandeadas através das ilhas: No final de novembro, a marinha encontrou 112 rifles e 48 pistolas em uma lancha a cerca de 150 milhas ao sul da ilha de San Cristóbal. Os investigadores suspeitam que as armas estavam a caminho para armar as gangues equatorianas que lutam pelo controle das rotas de drogas.

Pablo Ramírez, que até novembro liderou os esforços antidrogas da força policial nacional, disse que a rota de contrabando do Pacífico é a mais difícil de ser controlada pelas autoridades - e as águas ao redor das Ilhas Galápagos são particularmente vulneráveis. Ramírez, que anteriormente dirigia o sistema penitenciário do país, foi uma das cerca de duas dúzias de autoridades de segurança e juízes presos em dezembro por suposta atividade criminosa para beneficiar um traficante de drogas preso. Ele nega as alegações e ainda não foi formalmente acusado.

O Equador é responsável pelo monitoramento de mais de 490.000 milhas quadradas de oceano - cinco vezes a área terrestre do país. Os mais de 24.000 barcos registrados para a pesca artesanal embarcam em mais de 120 portos e em muitas outras praias que, em sua maioria, não são vigiadas pelas autoridades. A presença dos EUA nesse litoral é mínima; em 2009, o então presidente de esquerda Rafael Correa expulsou as forças americanas de uma base militar na cidade portuária de Manta.

Victor John Coronado e dois camaradas da Guarda Costeira embarcam e inspecionam um barco que suspeitam de contrabandear gás em San Cristóbal Foto: Carolyn Van Houten/The Washington Post

O capitão Patricio Rivas, comandante da marinha em Galápagos, disse que as ilhas se tornaram uma importante fonte de gasolina para os contrabandistas. Ele disse que as autoridades estão trabalhando para rastrear e restringir o uso de combustível por pescadores artesanais.

Entrevistas com dezenas de líderes locais, funcionários da inteligência, residentes, ativistas e pescadores revelam um arquipélago cada vez mais capturado pelo tráfico de drogas. Eles descrevem um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde os pescadores enriquecem aparentemente da noite para o dia e onde uma economia local dolarizada e baseada em dinheiro cria condições ideais para a lavagem de dinheiro.

Aeroportos e docas, especialmente em Isabela, têm pouca ou nenhuma segurança. Não há câmeras de segurança, nem oficiais da marinha monitorando quem sai ou chega à noite. Os funcionários do porto no Equador continental dizem que os contêineres que se dirigem às ilhas raramente são verificados quanto a contrabando.

Uma das poucas linhas de navegação que transportava alimentos e suprimentos para Galápagos solicitou às autoridades, em março de 2022, uma presença policial permanente no pátio de recepção de cargas. O governo não atendeu à solicitação. A empresa encerrou suas operações em dezembro.

Uma equipe de funcionários da inteligência que viajou para Galápagos em outubro de 2022 para investigar alegações de corrupção na marinha relatou evidências de que os marinheiros estavam aceitando subornos para permitir que barcos não autorizados entrassem e saíssem dos portos.

Há anos, os habitantes das ilhas encontram pacotes de cocaína que chegam às praias. Mas em Isabela, uma ilha com cerca de 3.000 habitantes, muitos têm medo de relatar suas descobertas. Alguns dizem ter ouvido aviões não autorizados sobrevoando a ilha. O serviço de inteligência da marinha está investigando rumores de pistas de pouso clandestinas escondidas em cantos desabitados da ilha.

“Aqui nas ilhas, todos são uma família”, disse Rivas. “Há muitas coisas que as pessoas mantêm em segredo. Elas podem saber quem está envolvido, mas não dizem nada.”

Turistas tiram fotos na Ilha Bartolomé, no Equador Foto: Carolyn Van Houten/The Washington Post

Hilda Moscoso Espinoza nasceu e foi criada em Isabela. Durante as décadas de 1940 e 50, a ilha abrigava uma colônia penal. Seu pai foi um dos últimos guardas. Ela se lembra da época antes dos turistas, quando apenas cerca de 100 pessoas viviam na cidade. As refeições eram feitas em conjunto.

Agora, diz a senhora de 58 anos, ela vê como o fluxo de drogas afetou a comunidade. Um membro da família lutou durante anos contra o vício em cocaína e outras drogas. Moscoso pediu às autoridades locais que criassem um centro de reabilitação ou psiquiátrico para lidar com o aumento do uso de drogas na ilha.

“Pouco a pouco, as drogas estão tomando conta da ilha”, disse ela. “E não há ajuda.”

Policiais da Guarda Costeira do Equador patrulham as Ilhas Darwin Foto: Carolyn Van Houten/The Washington Post

O administrador do aeroporto estava apavorado para voltar ao trabalho.

Ele pediu à polícia que vigiasse o avião durante a noite, disse ele, ou que pelo menos instalasse uma câmera de segurança e a apontasse para a pista. Mas o departamento de polícia de Isabela, composto por 20 membros, disse a ele que não tinha capacidade para isso, e o caso agora estava nas mãos de promotores de outra ilha.

O administrador, hoje com 56 anos, temia por sua segurança. Ele falou ao The Washington Post sob a condição de anonimato.

Seu temor era justificado. Oficiais da inteligência militar concluíram que o avião tinha vindo do México. Um ano antes, segundo eles, o avião havia viajado do Equador para o México com um número de registro diferente, um voo que agora está sendo investigado por suposto tráfico de drogas.

O administrador não foi a única pessoa a dar o alarme.

Pouco depois da chegada do avião em janeiro de 2021, o chefe da força policial de Isabela disse aos promotores que tinha motivos para acreditar que as pessoas na ilha queriam roubar o avião, de acordo com um memorando citado nos autos do processo. O major William Albán Durán solicitou mais policiais para monitorar o avião. Ele também pediu que eles retirassem as latas de gasolina que haviam sido deixadas ao lado do avião, porque elas facilitavam demais o roubo.

Mas as autoridades nunca moveram as latas, e a polícia raramente verificava o avião, disse o administrador do aeroporto.

Então, em março de 2021, dois meses após a chegada do Cessna, a força policial se reuniu em um restaurante à beira-mar em Puerto Villamil para comemorar o aniversário de Albán. Fotos nos documentos do tribunal mostram cerca de 15 homens no Cuna del Sol levantando taças de vinho. Um morador das proximidades disse ao The Post que viu os policiais bebendo até tarde da noite.

Em algum momento daquele dia, segundo as autoridades, o avião desapareceu.

Meses depois, os promotores acusaram Albán e cinco outros policiais de “associação ilícita” por sua suposta conexão com o desaparecimento do avião e uma suposta tentativa de encobri-lo. O juiz Ramón Abad Gallardo os acusou de remover provas e relatórios sobre o caso e de não retirar os tanques de combustível do aeroporto. “Se o combustível não estivesse no avião ou nas proximidades, eles não teriam retirado o avião”, disse Gallardo.

Os policiais estão aguardando julgamento. Albán não respondeu a um pedido de comentário do The Post.

Hilda Moscoso Espinoza, cujo filho lutou durante anos contra o vício em cocaína, senta em sua fazenda Foto: Carolyn Van Houten/The Washington Post

O homem, que o administrador reconheceu como morador da ilha, ofereceu US$ 100.000 em troca de acesso à pista de pouso. Ele não disse como a pista seria usada, disse o administrador, mas deu a entender que já havia feito outros acordos semelhantes.

O administrador tinha suspeitas sobre um ex-colega do aeroporto. Quando o administrador recusou a oferta do homem, disse ele, o homem respondeu: Seu colega estava disposto a correr esse tipo de risco.

Rivas confirmou que um ex-funcionário da autoridade de aviação estava sendo investigado por suspeita de envolvimento em uma “rede de tráfico de drogas”.

O ex-funcionário não respondeu a mensagens de texto ou ligações para comentar o assunto.

No dia seguinte, disse o administrador, outro homem passou pelo aeroporto. Dessa vez, disse ele, era um estranho, um homem que lhe pareceu ter sotaque colombiano. O homem aumentou a oferta: $250,000. Mais do que ele poderia ganhar em 10 anos trabalhando no aeroporto.

Não quero isso, não quero isso, disse o administrador.

Então, quanto você quer? perguntou o homem.

Minha vida não tem preço, respondeu o administrador.

Ele relatou as ofertas a um oficial de inteligência, disse ele.

O administrador já havia visto vizinhos conseguirem dinheiro para abrir um novo hotel, comprar um novo barco, construir uma nova casa. Os homens e suas ofertas confirmaram para ele o que ele já suspeitava há muito tempo: Isabela estava inundada de dinheiro das drogas, disse ele, e as autoridades não estavam fazendo nada a respeito.

“Todo mundo já sabe”, disse ele. “Aqui, é um segredo aberto”.

A investigação sobre a misteriosa chegada e a igualmente desconcertante partida do avião continua em aberto.

Investigadores da inteligência informaram em outubro de 2022 que a falta de segurança no aeroporto de Isabela o tornava um centro ideal para “narcoplanos”.

Em um relatório de inteligência obtido pelo The Washington Post, os investigadores disseram que suspeitam que uma empresa aérea local e um poderoso empresário de Galápagos têm ligações com o tráfico de drogas e de animais selvagens.

Meses após o desaparecimento do avião, segundo o administrador do aeroporto, um homem passou pelo local com uma oferta.