O segundo dia da Convenção Nacional Democrata, em Chicago, nos Estados Unidos, terá como protagonistas da noite o ex-presidente Barack Obama e sua esposa, Michelle. Em um discurso muito aguardado pelos democratas, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos irá defender a candidatura de Kamala Harris, que pode ser a primeira mulher negra e de ascendência asiática a assumir as rédeas do país.

O influente casal da política americana deve inundar com seu carisma o United Center, casa do Chicago Bulls e Chicago Blackhawks, onde milhares de democratas se reúnem nesta semana para aplaudir sua largada e sonhar com uma vitória nas eleições de 5 de novembro.

É bom estar em casa, em Chicago", escreveu no X Obama, que chega à Convenção Democrata duas décadas depois de seu primeiro discurso na Convenção, quando era senador por Illinois e cativou os presentes com palavras de esperança sobre um futuro de unidade. Nesta terça-feira, 20, também é aguardado o marido de Kamala, Doug Emhoff, assim como o governador de Illinois, J.B. Pritzker, que chegou a ser cotado como vice de Kamala. A convenção, que antecipa uma disputa muito difícil pela presidência dos Estados Unidos, também contará com a presença de republicanos que não aderiram à campanha de Trump.

Barack Obama discursará nesta terça-feira, 20, em Chicago, na segunda noite da Convenção Democrata. Foto: AP Photo/David Goldman, arquivo

A convenção se estenderá até quinta-feira, 22, quando Kamala — que subiu ao palco na noite de segunda-feira em uma aparição surpresa — deverá oficializar seu aceite à nomeação. Na primeira noite do evento, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso enérgico em tom de despedida, e Hillary Clinton projetou em Kamala seu desejo de “quebrar o teto de vidro” ao eleger uma mulher para o cargo de presidente dos EUA./Com AFP.