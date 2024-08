O que esperar do discurso de Barack Obama no segundo dia da Convenção Democrata

“É justo dizer que esta não é uma eleição típica”, disse Barack Obama em uma convenção política lotada que estava prestes a fazer história ao nomear uma mulher para presidente.

PUBLICIDADE Era julho de 2016, enquanto Obama estava deixando a presidência, exaltando os talentos de Hillary Clinton e alertando sobre os perigos de Donald Trump, que era amplamente assumido pelos democratas presentes na sala como sendo facilmente derrotado. Qualquer um lendo aquele discurso hoje perceberia instantaneamente que Obama poderia repetir muito dele, palavra por palavra, nesta terça-feira à noite em Chicago. As frases mudarão, um reflexo do fato de que a história de vida da vice-presidente Kamala Harris e sua experiência no governo são dramaticamente diferentes das de Hillary. Mas sua mensagem central sobre a tenacidade de Kamala pode muito bem ser tirada do que ele disse sobre Hillary.

O então presidente Barack Obama discursa na Convenção Nacional Democrata em 6 de setembro de 2012 Foto: David Goldman/AP

Haverá sem dúvida ecos de oito anos atrás, quando Obama descreveu os perigos representados por Trump, a quem ele chamou de vendedor de “uma visão profundamente pessimista de um país onde nos voltamos contra cada um e nos afastamos do resto do mundo”.

Mas a missão de Obama nesta terça à noite será muito maior do que o que ele procurou realizar em 2016. Naquela época, ele estava passando o bastão, com a força da presidência atrás dele. Desta vez, será seu trabalho ressuscitar e, em seguida, remontar o tipo de movimento que o propulsionou à Casa Branca.

E após o discurso de despedida do presidente Biden ao partido na segunda-feira, é trabalho de Obama separar Kamala dos anos Biden, enquanto defende que ela foi central o suficiente para a administração Biden para deslizar perfeitamente para o cargo — essencialmente o argumento que ele fez sobre o papel de Hillary em sua própria administração. E então ele deve tentar transferir para Kamala o senso de horizontes infinitos que cercou sua própria primeira candidatura à presidência.

Será uma combinação complicada, disseram pessoas próximas a Obama, um momento de transição que os organizadores da convenção colocaram deliberadamente nas mãos do maior orador vivo do partido.

Publicidade

“O presidente Obama falou como um incumbente em 2016 a favor de uma das marcas mais familiares na política americana”, disse David Axelrod, o principal estrategista das campanhas políticas de Obama e um conselheiro sênior que sentava-se logo abaixo do corredor do Salão Oval, onde Obama às vezes entrava, de meias, para refletir sobre os dilemas políticos do momento.

“Ele falará na terça-feira como alguém que também já foi um ‘candidato para virar a página’, assim como o partido está mostrando sinais de energia renovada por trás de Kamala Harris”, disse Axelrod. “É um cenário muito diferente.”

Os democratas estão apostando que, se alguém pode conseguir, será o homem que irrompeu na consciência de muitos americanos na convenção de 2004 em Boston. Foi então, como senador estadual em Illinois que estava concorrendo ao Senado dos EUA, que ele foi selecionado para ser o orador principal. Ele se esforçou no discurso, escreveu mais tarde, redigindo-o à mão. O discurso resultante deixou uma impressão maior em seu público do que o discurso de aceitação subsequente do candidato do partido, o Senador John Kerry, que, como Hillary, mais tarde serviu como secretário de Estado de Obama.

A linha de Obama naquela noite, de que “não existe uma América liberal e uma América conservadora — existem os Estados Unidos da América”, prometeu uma visão de unidade nacional em um momento que as costuras estavam apenas sendo esticadas. “Não existe uma América negra e uma América branca e uma América Latina e uma América Asiática”, acrescentou ele. “Há os Estados Unidos da América.”

Os então senadores democratas Joe Biden e Barack Obama durante Convenção Nacional Democrata em 2008 Foto: Ron Edmonds/AP

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Ex-assessores de Obama dizem que ele está destinado a voltar a esse tema hoje, enquanto defende a causa de não alimentar as divisões sociais das quais Trump ao mesmo tempo se beneficiou e alimentou. E seus ex-assessores esperam que ele se apoie fortemente em sua antiga crítica a Trump — “alguém realmente acredita que um cara que passou seus 70 anos nesta Terra mostrando nenhum respeito pelas pessoas trabalhadoras de repente vai ser o seu campeão?” — atualizada com algumas acusações e uma condenação. “Donald Trump chama nosso Exército de desastre”, disse Obama em 2016. “Aparentemente, ele não conhece os homens e mulheres que compõem a força de luta mais forte que o mundo já conheceu. Ele sugere que a América é fraca. Ele deve não ouvir os bilhões de homens e mulheres e crianças, dos Bálticos a Birmânia, que ainda olham para a América para ser a luz da liberdade, dignidade e direitos humanos.” E, disse Obama, Trump “se aconchega” ao presidente Vladimir Putin da Rússia e “diz aos nossos aliados da Otan que ficaram ao nosso lado após o 11 de setembro que eles têm que pagar se quiserem nossa proteção”.

Publicidade

Axelrod observou que “tanta coisa aconteceu desde 2016″.

“E o que era então apenas especulação sobre o potencial de excessos e transgressões de Trump”, ele disse, “agora são parte de sua história como presidente e ex-presidente ressentido.”