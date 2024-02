Dois anos de Guerra na Ucrânia: Quando começou, quem está ganhando e o que pode acontecer no futuro

A Ucrânia contava com amplo apoio ocidental no inicio da guerra, mas as condições favoráveis a Kiev foram mudando ao longo do tempo. Nos EUA, os republicanos apoiaram o envio de ajuda econômica e militar e Kiev no primeiro ano de guerra, mas começaram a endurecer principalmente desde as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos em novembro do ano passado, que deram um ligeiro controle da Câmara dos Deputados ao partido.

Os poucos avanços da contraofensiva ucraniana e as altas cifras já enviadas por Washington fizeram com que o apoio dos republicanos a Kiev fosse reduzido. O provável candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, já se manifestou contra o apoio militar a Kiev e o presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, republicano próximo do ex-presidente, ressaltou a necessidade de resolver os problemas internos dos EUA e aprovar leis mais duras contra a imigração antes de enviar mais dinheiro para a Ucrânia.

Segundo dados do Instituto Kiel para a Economia Mundial, baseado em Kiel, na Alemanha, Washington enviou US$75 bilhões em ajuda econômica e militar para a Ucrânia. Um pacote de ajuda a Ucrânia está travado no Congresso americano. Caso aprovado, o pacote deve ser o último que os EUA irão enviar a Kiev antes das eleições americanas em novembro, segundo analistas.

No começo de fevereiro, após dificuldades impostas pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que é considerado um aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a União Europeia (UE) conseguiu aprovar um pacote de ajuda de 50 bilhões de euros para Kiev.