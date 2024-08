No início deste ano, a Coreia do Norte permitiu a entrada de um pequeno número de turistas da Rússia. Foi um sinal do aquecimento das relações entre os vizinhos, num momento em que os EUA e outros acusam Kim de enviar armas ao Kremlin para ajudar o presidente Vladimir Putin em sua ofensiva na Ucrânia.

As autoridades norte-coreanas mantêm um controle rígido sobre os visitantes estrangeiros, que geralmente só podem ficar em acomodações designadas para uso por estrangeiros e têm seus movimentos restritos no país. “Estou feliz apenas por estar retornando à Coreia do Norte após cinco anos”, disse Nick Bonner, cofundador da Koryo Tours, em um e-mail./Bloomberg