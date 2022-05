Coreia do Norte lança dois mísseis balísticos, diz Exército sul-coreano

SEUL -A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos em direção ao leste nesta quarta-feira, 24 (horário local, noite de terça-feira no Brasil), poucos dias após a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a Seul, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, Pyongyang disparou os dois projéteis com menos de uma hora de intervalo na manhã de quarta-feira. Ainda não se sabe quais foram os tipos de mísseis lançados.

Os lançamentos, que aumentam a lista de testes com armamentos realizados por Pyongyang este ano, ocorrem no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conclui uma viagem à Ásia.

No sábado, Biden e o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol haviam concordado em realizar exercícios militares maiores e implantar mais ativos estratégicos dos EUA, se necessário, para impedir a intensificação dos testes de armas da Coreia do Norte. /AFP E REUTERS