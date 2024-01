O anúncio veio um dia depois que as Forças Armadas da Coreia do Sul disseram que detectaram a Coreia do Norte disparando múltiplos mísseis de cruzeiro sobre águas próximas ao porto oriental de Sinpo, onde o Norte possui um importante estaleiro para desenvolvimento de submarinos. Foi a mais recente de uma série de demonstrações de armas pela Coreia do Norte em meio às crescentes tensões com os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão.

O jornal oficial da Coreia do Norte, Rodong Sinmun, publicou fotos do que aparentam ser pelo menos dois mísseis disparados separadamente. Ambos criaram nuvens branco-acinzentadas ao romperem a superfície da água e subirem no ar a um ângulo de cerca de 45º, o que possivelmente sugere que foram disparados a partir de tubos de lançamento de torpedos.