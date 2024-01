Coreia do Sul acusa Norte de fornecer armas para o Hamas na guerra contra Israel

A Coreia do Sul acusou nesta segunda-feira, 8, a Coreia do Norte de fornecer armas para o Hamas na guerra contra Israel na Faixa de Gaza. A agência de espionagem da Coreia do Sul, o Serviço Nacional de Inteligência (NIS), divulgou uma foto de uma peça de foguete a qual diz pertencer ao Norte e ser supostamente usado pelo grupo terrorista, apesar de Pyongyang ter negado o comércio de armas.

A foto mostra lançador de granadas com propulsão de foguete F-7, que é fabricado somente na Coreia do Norte. O NIS está “recolhendo e acumulando provas específicas sobre a escala e o momento do fornecimento de armas pela Coreia do Norte ao Hamas e outros, mas atualmente é difícil fornecê-las, levando em conta a proteção da fonte e as relações diplomáticas”, afirmou em comunicado a agência.

A denúncia de que o grupo terrorista Hamas utilizou armas norte-coreanas também foi feita pela Voz da América na semana passada com uma imagem que mostrava um foguete F-7 com escritos coreanos gravados. O NIS disse que a sua “avaliação é a mesma do relatório da VOA”.

A Coreia do Norte negou que as suas armas tenham sido usadas pelo Hamas para atacar Israel, dizendo que se trata de um “rumor falso e infundado”. A Agência Central de Notícias Coreana, a agência de notícias estatal, acusou em outubro os Estados Unidos de tentarem desviar a culpa pela guerra de si próprios para um terceiro país.

Também foi dito que Pyongyang fornece armas à Rússia. A transferência de tais mísseis aumenta o conjunto de munições que o Kremlin pode utilizar para atacar a Ucrânia, ao mesmo tempo que fornece ao líder norte-coreano Kim Jong-un armas, dinheiro e mercadorias que ajudam a sustentar a sua economia atingida por sanções./Bloomberg.