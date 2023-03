Crise populacional está encolhendo a Rússia e tornando Putin mais perigoso; leia a análise

A Rússia está em uma espiral de morte demográfica. No longo prazo, isso é má notícia para o país. Mas no curto prazo, isso é má notícia para os vizinhos, porque Vladimir Putin pode estar em busca de soluções militares para o problema populacional.

O número de mortes ultrapassa o de nascimentos quase todo ano na Rússia desde o fim do comunismo. A população russa atingiu seu pico em 1993, em 148,6 milhões. No início de 2022, havia estimados 145,6 milhões de habitantes na Rússia. O declínio é de apenas 2%, mas em comparação a população dos Estados Unidos cresceu 33% de 1990 a 2020.

O Banco Mundial calcula que a expectativa de vida dos russos no instante do nascimento é de apenas 71 anos; nos EUA é de 77. A disparidade é ainda mais dramática entre homens: nos EUA, sua expectativa de vida é de 75 anos; na Rússia, é de 66 — mais baixa do que na Coreia do Norte, na Síria ou em Bangladesh. A Rússia tem a 11.ª maior economia do mundo, mas figura na 96.ª colocação em relação à expectativa de vida.

Nicholas Eberstadt, pesquisador do American Enterprise Institute, explicou essa discrepância letal em um fascinante artigo no ano passado. O principal problema é que a taxa de nascimentos na Rússia é de apenas 1,5 filho a cada mulher — bem abaixo do nível de reposição (dois filhos por mulher).

Atualmente a Rússia é o nono país mais populoso do planeta, mas deve cair para a 22.ª posição até o fim deste século

Alcoolismo, suicídio e pandemia

Continua após a publicidade

Esse índice não é especialmente baixo em comparação a outros países industrializados. Mas a Rússia se sobressai por sua taxa extraordinariamente alta de mortes, particularmente de homens, causadas por doenças vasculares (ataques cardíacos, AVCs, etc.) e ferimentos (homicídios, suicídios e acidentes). Dada a renda do país e os seus níveis de escolaridade, as mortes na Rússia por essas duas causas é muito maior do que o esperado. Isso pode se explicar pelo terrível sistema de saúde pública do país, sua poluição ambiental e seus altos níveis de alcoolismo extremo e vício em drogas — o que, por sua vez, são sinais de desespero.

A já elevada taxa de mortalidade na Rússia atingiu um pico recentemente. Durante a pandemia de covid-19, entre 2020 e 2023, a Rússia teve de 1,2 milhão a 1,6 milhão de mortes em excesso, segundo The Economist. Se o número for preciso, significa que a Rússia teve mais mortes por covid do que os EUA, cuja população é mais de duas vezes maior.

Então, no ano passado, a Rússia sofreu de 60 mil a 70 mil baixas em combate na Ucrânia — mais do que em todas as outras guerras que travou desde 1945 combinadas, sem resolução à vista. “O índice-médio de mortes de soldados russos mensalmente é pelo menos 25 vezes maior do que o índice de mortos mensalmente na Chechênia e 35 vezes maior do que o índice de mortos no Afeganistão”, relata o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. E desde o início da guerra, entre 500 mil e 1 milhão de russos — a maioria jovens escolarizados — fugiram do país. Em Moscou, a escassez de homens é visível.

Crianças russas perto de propaganda de guerra em Moscou Foto: Dmitri Lovetsky/ AP

Declínio no horizonte

O declínio populacional tende a continuar na Rússia — que deverá ter 135 milhões de habitantes até 2050 e 126 milhões até 2100. Atualmente o nono país mais populoso do planeta, projeta-se que a Rússia caia para a 22.ª posição até o fim deste século .Demografia, em certo sentido, é destino. Os dias da Rússia enquanto grande potência estão contados.

Putin é bastante consciente do problema e fala disso o tempo todo. Em setembro de 2021, ele se lamentou afirmando que a Rússia poderia ter uma população de 500 milhões não fosse a derrota do Império Russo após a Revolução de 1917 e a dissolução, em 1991, da União Soviética, que ele qualificou como “a maior catástrofe geopolítica do século”.

Continua após a publicidade

Putin tem tentado em vão todas as maneiras normais de reverter essa tendência, de oferecer incentivos financeiros para cidadãos terem mais filhos a tentar atrair imigrantes da Ásia Central. Sua invasão à Ucrânia pode ser considerada um estratagema para aumentar a população russa à força.

A Rússia ocupa territórios ucranianos anteriormente habitados por 8 milhões de pessoas — muitas das quais morreram, fugiram ou foram deportadas para a Rússia. O fato de os russos terem sequestrado pelo menos 11 mil crianças ucranianas parece especialmente sinistro sob a luz do déficit nos nascimentos na Rússia.

A única coisa que o “loop demográfico apocalíptico” faz com Putin é deixá-lo ainda mais desesperado e perigoso

Aumentando a população à força?

Stephen Sestanovich, ex-embaixador americano que circulou por repúblicas soviéticas e atualmente é meu colega no Council on Foreign Relations, disse-me que Putin é motivado por “um delírio febril de declínio”. O despovoamento da Rússia, afirmou ele, “alimenta o senso apocalíptico de Putin a respeito de suas responsabilidades grandiosas. Se você está preocupado com uma população em declínio, talvez conquistar 40 milhões de pessoas no país vizinho resolva o seu problema”.

É claro que, ao tentar resolver o déficit russo em recursos humanos, Putin apenas o exacerba. Mas, lamentavelmente, não há evidência de que a Rússia esteja exaurindo seu estoque de homens dispensáveis para mandar lutar na Ucrânia. Estimados 7,2 milhões de russos têm entre 18 e 26 anos. Putin conseguiu mobilizar 300 mil soldados no ano passado com pouca dificuldade, e outra conscrição pode estar prevista para o futuro próximo. Putin poderá ter mais dificuldade em manter sua promessa de expandir o Exército de 1,1 milhão para 1,5 milhão de soldados até 2026, mas não precisa de outros 400 mil combatentes para continuar infligindo grande sofrimento sobre o povo da Ucrânia.

No curto prazo, a perda de tantos emigrantes poderá na verdade ajudar Putin a consolidar seu controle. “As pessoas problemáticas foram embora, e as que ficaram são as pessoas que o regime precisa para sustentar a si mesmo e à guerra”, afirmou Alina Polyakova, presidente do Centro para Análise Política Europeia.

Continua após a publicidade

Portanto, há pouca esperança de que os apuros demográficos da Rússia diminuam a ameaça que ela apresenta no futuro próximo. A única coisa que o “loop demográfico apocalíptico” faz com Putin é deixá-lo ainda mais desesperado e perigoso. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL