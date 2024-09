Um pequeno avião pousou com segurança no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, nos Estados Unidos, na tarde de terça-feira, 17, mesmo com apenas uma das rodas do trem de pouso ativada.

O Cessna 402 da Cape Air, com dois passageiros e um tripulante a bordo, decolou do aeroporto Logan e retornou devido a um “problema no trem de pouso”, de acordo com um oficial da Massport, empresa que administra o aeroporto. Não houve feridos.

Um vídeo mostra o avião pousando com apenas uma roda para baixo, com uma das asas tocando o solo.

Autoridades removem pequeno avião que pousou no Aeroporto Internacional Logan, após apenas uma de suas rodas de pouso ter sido ativada. Foto: Rodrique Ngowi/AP