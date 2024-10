Republicanos têm participação recorde em votação antecipada. Como isso afeta a eleição nos EUA?

Os americanos estão votando antes do dia da eleição em números históricos este ano. Isso inclui republicanos, que parecem estar respondendo favoravelmente a uma nova mensagem do ex-presidente Donald Trump: não há problema em votar antecipadamente.

Dezenas de estados abriram locais de votação antecipada presencial, e a participação tem sido robusta. Na Geórgia, mais de 1,6 milhão de pessoas votaram pessoalmente até o meio da manhã de terça feira — quase um terço do total de votos de quatro anos atrás. A Carolina do Norte atingiu 1,4 milhão na terça feira, o sexto dia de votação antecipada. E em Nevada, os republicanos que votaram pessoalmente superaram os democratas — uma reversão do quadro observado quatro anos atrás. Em todo o país, mais de 18 milhões de americanos votaram pessoalmente ou pelo correio até agora este ano, de acordo com o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. Isso é mais de 10% do total geral que votou quatro anos atrás.

Imagem deste mês mostra cartazes colocados em comício de Donald Trump na Pensilvânia com pedidos para eleitores votarem cedo. Trump era crítico da votação antecipada, mas mudou estratégia Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

O que está menos claro é se a explosão inicial de entusiasmo pela votação vai durar — e até que ponto isso reflete uma mudança em relação às altas taxas de votação pelo correio há quatro anos, durante a pandemia do coronavírus.

A participação republicana parece refletir, pelo menos parcialmente, a mudança de opinião de Trump a respeito da votação antecipada, que ele criticou sem fundamento em 2020 por estar supostamente repleta de fraudes, mas promoveu fortemente nesta temporada de campanha.

“Se você tiver uma cédula, entregue-a imediatamente”, disse Trump a uma multidão em um comício em Atlanta em 15 de outubro, o primeiro dia de votação antecipada na Geórgia. “Se não tiver, vá amanhã assim que puder às urnas e vote.”

A retórica de Trump em 2020 — que incluía falsas alegações de que os democratas haviam enviado milhões de cédulas fraudulentas que levaram Joe Biden à vitória — suprimiu a votação pelo correio e a votação antecipada entre seus apoiadores. Alguns no Partido Republicano vincularam esses ataques à menor participação e até mesmo perdas no eleitorado de alguns cantos do país, incluindo em duas eleições de segundo turno na Geórgia em 5 de janeiro de 2021, que custaram ao partido o controle do Senado dos EUA.

Os democratas adotaram a votação antecipada há anos, em parte porque ela deixa menos entregue ao acaso no dia da eleição, quando agendas lotadas, mau tempo ou doenças podem impedir os eleitores de irem às urnas. Conhecida como “garantir” votos, a prática da votação antecipada também permite que as campanhas sejam mais eficientes com recursos conforme o dia da eleição se aproxima, concentrando a atenção em um grupo cada vez menor de eleitores que ainda não votaram. Muitos no Partido Republicano encorajaram Trump a mudar sua opinião a respeito da votação antecipada e pelo correio como uma forma de nivelar o jogo com os democratas, e sua iniciativa de votação antecipada foi avidamente adotada por outros no partido.

“Não podemos esperar”, disse o presidente do Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, durante uma entrevista coletiva na segunda feira. “Nós encorajamos as pessoas a votarem cedo porque nunca se sabe o que pode acontecer com o clima.”

O colega de Schimming em Michigan, Pete Hoekstra, postou uma foto nas redes sociais dele e de sua mulher, cada um segurando cédulas de votação pelo correio. Eles estavam “animados demais para esperar”, escreveu ele.

Michael McDonald, um cientista político da Universidade da Flórida que compila números de votação para o Election Lab, disse que seus dados mostram que a maioria dos americanos que votaram pessoalmente são eleitores de alta propensão. De acordo com ele, isso significa que eles não são necessariamente novos eleitores. Geralmente são pessoas que votaram anteriormente no dia da eleição, ou pelo correio em 2020, e agora estão optando por votar mais cedo.

Imagem do dia 6 de outubro mostra apoiadores durante comício de Donald Trump em Wisconsin. Estado é decisivo para as eleições americanas Foto: Joel Angel Juarez/For The Washington Post

McDonald também alertou contra tirar muitas conclusões de números de votação antecipada, sejam eles baixos ou altos, porque atrasos nos relatórios são comuns.

Ele disse que o verdadeiro teste para saber se a mensagem de Trump penetrou totalmente em sua base é se os números permanecerão fortes nas próximas duas semanas. Um fator provavelmente está contra ele: eleitores mais jovens tendem a votar muito mais tarde, e eles devem pender para Harris.

“Isso aconteceu em todos os ciclos desde que comecei a acompanhar”, disse McDonald.

Mesmo que Trump tenha adotado a votação presencial antecipada, sua mensagem tem sido mais confusa em relação à votação pelo correio, que ele continua a criticar, mesmo encorajando ocasionalmente seus apoiadores a usá-la.

Em uma entrevista recente à Fox, Trump disse que não estava confiante na eleição por causa da votação pelo correio, mas acrescentou que não queria desencorajar as pessoas a votar dessa forma.

Em um comício em Johnstown, Pensilvânia, em agosto, ele disse: "Queremos nos livrar da votação pelo correio". Mas, na Carolina do Norte, ele encorajou os deslocados pelo furacão Helene a solicitar cédulas pelo correio onde quer que estejam morando temporariamente, e até pediu aos funcionários eleitorais estaduais que facilitassem para os eleitores deslocados a entrega de suas cédulas em seus condados de origem. Na Pensilvânia, autoridades republicanas encorajaram ativamente seus apoiadores a votar pelo correio, investindo milhões em esforços para fazer as pessoas votarem. Mas elas também entraram com ações judiciais buscando rejeitar as cédulas pelo correio por questões técnicas, como colocar a data errada no envelope da cédula.

Imagem de setembro mostra estudante da Universidade de Pittsburg preenchendo formulário de registro eleitoral. Muitos eleitores americanos estão votando antecipadamente nas eleições Foto: Gene J. Puskar/AP

Em um evento no domingo no subúrbio de Milwaukee, o candidato republicano à vice-presidência JD Vance pediu que os apoiadores votassem “de todas as maneiras possíveis” — mesmo quando ele expressou reservas quanto à votação antecipada.

“Não gosto da temporada eleitoral”, disse Vance. “Gosto do dia da eleição, mas, como Donald Trump disse, é o que temos. E se os democratas vão usar todos os métodos de votação possíveis, então nós, republicanos, temos que fazer o mesmo.”

Essa mensagem confusa parece estar afetando seu impacto. Em estados que rastreiam a filiação partidária das cédulas devolvidas, os democratas estão superando amplamente os republicanos entre as cédulas enviadas pelo correio, assim como fizeram em 2020.

Em Nevada, onde dados preliminares mostram que cerca de 250.000 eleitores votaram até agora, os democratas representam 43% das cédulas recebidas pelo correio, enquanto os republicanos respondem por cerca de 30%.

A participação republicana presencial, por sua vez, está à frente de onde estava quatro anos atrás. Em Nevada, a parcela do Partido Republicano de totais presenciais era de 52% na segunda feira à noite, enquanto a parcela democrata era de 28%.

Na Pensilvânia, mais de 1 milhão de cédulas enviadas pelo correio foram recebidas até a manhã de terça feira. Desse total, cerca de 650.000 são democratas, 300.000 são republicanos e 100.000 não são nenhum dos dois. Em 2020, mais de 2,6 milhões de habitantes da Pensilvânia entregaram cédulas enviadas pelo correio. O estado não tem votação antecipada presencial, o que pode ser problemático para Trump, já que os eleitores republicanos não estão aderindo em peso à votação pelo correio, disse McDonald.

Seth Bluestein, um comissário da cidade da Filadélfia, disse que nas eleições realizadas desde a pandemia, mais eleitores voltaram a votar no dia da eleição. “Não acho que possamos tirar nenhuma conclusão quanto ao entusiasmo dos eleitores com as cédulas enviadas pelo correio”, disse ele. “Muitos eleitores planejam votar pessoalmente, então não acho que haja uma eleição comparável que possamos analisar.”

Em outros lugares, os dados são mais difíceis de ler, e especialistas alertaram que, em todos os estados, os votos antecipados devem ser examinados com cautela porque as tendências podem facilmente se reverter. Este ano traz desafios únicos na interpretação dos números porque a votação de 2020, realizada em meio a bloqueios e outras restrições pandêmicas, foi muito excepcional.

No Arizona, cerca de meio milhão de eleitores votaram até domingo, de acordo com dados rastreados pelo consultor democrata Sam Almy, de Phoenix. Os republicanos, que detêm uma vantagem de registro no estado, estavam quase no ritmo de votação antecipada observado quatro anos atrás, enquanto os democratas estavam muito atrás.

Mas Almy e outros alertaram que, antes da pandemia, os democratas costumavam entregar suas cédulas pelo correio no dia da eleição, enquanto os republicanos colocam suas cédulas pelo correio mais habitualmente.

“Ou os republicanos estão voltando ao que era seu desempenho tradicional, ou os democratas estão com desempenho significativamente abaixo do esperado”, disse o consultor e pesquisador republicano Paul Bentz. Resumindo, ele disse: é muito cedo para tirar conclusões.

No geral, autoridades eleitorais e defensores do voto previram que a participação na votação antecipada permanecerá robusta. A popularidade do método estava crescendo antes da pandemia, e essa trajetória provavelmente se manterá, eles disseram.

Detroit deu início à votação antecipada no sábado com uma festa de quarteirão organizada pelo Detroit Pistons e uma apresentação de Lil Baby e outros rappers. A votação presencial antecipada é uma novidade em Michigan, com todas as jurisdições obrigadas a disponibilizá-la por pelo menos nove dias sob uma emenda à constituição estadual que os eleitores aprovaram em 2022. Em Detroit, cerca de 4.000 pessoas votaram antecipadamente até agora nos 14 centros de votação antecipada da cidade — um número que os defensores consideram sólido para um método de votação novo.

Enquanto isso, mais de 1,1 milhão de moradores de Michigan votaram pelo correio até segunda feira, de acordo com o gabinete do secretário de estado, de 7,2 milhões de eleitores registrados ativos.

Em Wisconsin, a votação presencial começou na terça feira. Os democratas planejaram tentar maximizar a votação antecipada no reduto democrata de Madison com um comício com o candidato a vice-presidente Tim Walz e o ex-presidente Barack Obama.

Na manhã de segunda feira, cerca de 603.000 eleitores de Wisconsin solicitaram cédulas pelo correio, incluindo mais de 326.000 que as preencheram e as entregaram, de acordo com autoridades eleitorais estaduais.

Isso está muito abaixo do número que votou pelo correio nesta fase da campanha de 2020, quando os eleitores recorreram às cédulas pelo correio em números sem precedentes. No momento equivalente naquele ano, 1,4 milhão de eleitores solicitaram cédulas pelo correio e 863.000 as entregaram aos escrivães. Wisconsin tem cerca de 4,7 milhões de eleitores qualificados. /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL