De cereais a peças de crochê: britânicos vendem produtos em homenagem à coroação de Charles III

Quando o médico Imran Haq era um estudante de medicina em 2014, ele teve um encontro casual com o rei Charles III em um evento. “Fiquei impressionado com o quão normal ele era”, disse Haq, cirurgião do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido em Sheffield, Inglaterra.

Cerca de uma década depois, o monarca se tornou uma espécie de musa para o Haq. Após a morte da rainha Elizabeth II no ano passado, Haq disse que seu carinho pela família real britânica o inspirou a adotar um hobby: projetar caixas de cereal como mercadoria para comemorar a coroação de Charles, que está marcada para o dia 6 de maio.

As caixas de seus “Flocos de Coroação” apresentam um desenho animado do rei na frente, junto com o slogan: “Eles têm um gosto real”. No verso, há quebra-cabeças e uma máscara recortada do rosto de Charles.

Imran Haq, um cirurgião do Serviço Nacional de Saúde do REino Unido, fez caixas de “Flocos de Coroação” para marcar a coroação do Rei Charles III. Eles custam cerca de US$ 27 cada. Foto: NY Times/Coronation F

Haq disse que às vezes passava duas ou três horas por noite trabalhando no design das caixas, que ele enchia com flocos de milho da Lidl, uma rede britânica de supermercados. Cada um custa 22 libras esterlinas (US$ 27).

“Eu só queria fazer algo divertido”, disse Haq, 36. “Sei que há muita apatia em relação à família real”, acrescentou. “Eu realmente gosto bastante deles.”

Janet Crinion, 65, enfermeira aposentada em Cloughey, Irlanda do Norte, também expressou seu apreço pela realeza britânica por meio do artesanato. Para o Jubileu de Prata de Elizabeth, em 1977, Crinion e sua mãe tricotaram um abafador de chá de crochê. Mais tarde, eles o enviaram à rainha e receberam uma carta de agradecimento em troca.

Rei Charles III no funeral de sua mãe, a Rainha Elizabeth II Foto: Frank Augstein / AP

Desde então, Crinion começou a vender suas malhas no Etsy, onde listou vários cozis de chá, incluindo estilos representando Charles, antes da coroação. “Desde que comecei a tricotar o rei Charles, ele se tornou muito popular”, disse Crinion, que também tricotou imagens de Elizabeth e do presidente Michael D. Higgins, da Irlanda.

Mercadorias para marcar ocasiões reais são tradicionais no Reino Unido

Robert Opie, fundador do Museum of Brands em Londres, disse que há centenas de anos são produzidas mercadorias para marcar ocasiões reais no Reino Unido. Alguns desses produtos – incluindo um frasco da década de 1830 celebrando a Rainha Vitória e uma cerveja em lata produzida para a coroação do rei George VI em 1937 – foram apresentados em “Jubilation: 200 Years of Royal Souvenirs”, uma exposição que o museu encenou no ano passado para o Elizabeth’s Platinum Jubileu.

Quando questionado sobre a demanda por bugigangas em homenagem a Charles, Opie disse: “Acho que todos ficaremos surpresos, mas não tenho certeza de que maneira”.

Imagens reais, brasões e insígnias oficiais normalmente não podem ser usados para produtos comerciais sem a permissão da família real. Mas em fevereiro, o Palácio de Buckingham anunciou em um comunicado que “as regras que regem o uso comercial de fotografias reais e insígnias oficiais podem ser temporariamente relaxadas para permitir seu uso em lembranças que marcam a coroação”.

Nos meses que antecederam a coroação do rei, Opie disse ter visto apenas “três ou quatro marcas lançando produtos especiais”. Ele acrescentou que alguns desses itens foram atenuados em comparação com as bugigangas produzidas para o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle em 2018.

Príncipe Harry e Meghan Markle, Duque e Duquesa de Sussex, após um serviço de ação de graças pelo reinado da Rainha Elizabeth II Foto: Matt Dunham / AP

Opie disse que uma possível razão pela qual ele está vendo menos lembranças pode ser porque a coroação de Charles terá menos pompa e esplendor do que as cerimônias anteriores. A procissão do evento até a Abadia de Westminster, por exemplo, seguirá um percurso de cerca de um quilômetro; para a coroação de Elizabeth, em 1953, o percurso da procissão tinha cerca de oito quilômetros. De acordo com o Palácio de Buckingham, cerca de 2.000 convidados serão convidados para a coroação de Charles; cerca de 8.000 pessoas estavam na lista de convidados para a cerimônia de Elizabeth.

Peter Marley, editor associado da Frances Lincoln Children’s Books em Londres, disse que a resposta inicial a um novo livro publicado este mês sobre Charles sugere que ele pode se tornar tão popular quanto um livro sobre Elizabeth publicado em 2022.

“Está muito alinhado com o livro da Rainha Elizabeth, que foi nosso best-seller no ano passado”, disse Marley.

Mesmo com os regulamentos relaxados para as mercadorias da coroação, sua empresa tomou certas precauções ao produzir o livro de Charles, que não foi oficialmente autorizado pelo rei. “A coroa que Charles está segurando, por exemplo, é uma interpretação de como sua coroa pode parecer”, disse Marley.

Emma Bridgewater, proprietária de uma linha de cerâmica homônima em Stoke-on-Trent, Inglaterra, apresenta regularmente coleções de mercadorias com temas reais depois de abrir sua empresa em 1984. Ela está prevendo, com base na demanda anterior por esses produtos, que haverá interesse na coleção de canecas, panos de prato e pratos que sua empresa lançou para a coroação de Charles.

Bridgewater disse que a empolgação por lembranças reais no Reino Unido muitas vezes aumenta “alguns dias antes do evento em si”. É quando, como ela disse, “todo o lugar fica louco”.