De Emerson Fittipaldi a Andrea Matarazzo: quem são os brasileiros candidatos ao Parlamento da Itália

As candidaturas do bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e do ex-embaixador e ex-ministro Andrea Matarazzo ao Senado da Itália chamaram a atenção no Brasil para o processo eleitoral do país europeu, um dos poucos a reservar vagas no Legislativo aos integrantes de suas comunidades de expatriados. Apesar de Fittipaldi e Matarazzo serem os nomes mais conhecidos nacionalmente, 12 brasileiros tentam uma vaga no Senado, enquanto 20 tentam uma cadeira na Câmara.

Apesar do número relevante de candidaturas, não é garantido que o Brasil terá um representante no Congresso italiano. Para as eleições deste ano, a Itália reservou apenas uma vaga no Senado e duas na Câmara para a região da América do Sul, o que significa que os candidatos brasileiros disputam as vagas entre si e com os candidatos de outros países -- inclusive àqueles como comunidades italianas mais numerosas, como é o caso da Argentina.

Atualmente, o Brasil tem um senador na Itália: Fabio Porta, do Partido Democratico (PD), de centro-esquerda. Eleito em 2018, quando a América do Sul tinha duas vagas na Câmara Alta do Parlamento Italiano e quatro na Câmara, Porta agora tenta uma das duas vagas na Câmara.

“Infelizmente, a redução (de vagas) é especialmente forte na América do Sul, o que acaba restringindo a representação. E o Brasil, pela primeira vez desde que tem voto no exterior, corre o risco concreto e verdadeiro de ficar sem representação no Parlamento italiano”, disse porta em entrevista a ANSA no mês passado.

Veja quem são os brasileiros candidatos ao Parlamento da Itália

Candidatos brasileiros ao Senado da Itália

Andrea Matarazzo

Emerson Fittipaldi

Ivana Mainenti

José Palmiotti

Luciana Laspro

Marcelo Bomrad

Marcelo Zovico

Mario Aldo Sebastiani

Mario Borghese

Rodrigo Miguel

Vicenzo Di Martino

Vicenzo Garruti

Candidatos brasileiros à Câmara da Itália