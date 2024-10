Debate J.D. Vance vs Tim Walz: como assistir, horário, e o que esperar dos vices de Trump e Kamala

O debate entre os vices de Kamala e Trump, o senador J.D. Vance, de Ohio, e o governador Tim Walz, de Minnesota, pode não ter o destaque do confronto do mês passado entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris, mas como o último debate confirmado até então no calendário americano de 2024, ele ainda pode alterar a corrida.

Para ambas as campanhas, o debate é largamente uma luta indireta sobre quem pode melhor definir e defender as visões dos candidatos no topo da chapa — e apontar inconsistências. Walz, 60, e Vance, 40, já trocaram ataques verbais à distância, com o governador sendo selecionado depois de marcar efetivamente Vance e a chapa republicana como "estranha". Ambos são veteranos de guerra, e Vance questionou o registro de serviço militar de Walz quase imediatamente após ele ser selecionado, uma linha de ataque esperada no debate da CBS News.

Os dois candidatos estarão de pé e, diferente do confronto presidencial, nenhum microfone será silenciado, aumentando a possibilidade de trocas de ideias e insultos animados.

J.D. Vance, da chapa republicana, e Tim Walz, democrata, se enfrentarão nesta terça-feira, 1º, em um debate promovido pela CBS News a partir das 22h (horário de Brasília). Foto: AP / AP

Onde assistir?

A CBS News, emissora organizadora, transmitirá o debate nos Estados Unidos. Outras emissoras americanas, como CNN e ABC News, foram autorizadas a transmitir de forma simultânea. É possível assistir o debate no vídeo acima desta matéria, no site da CBS News (neste link) ou no Youtube (neste link).

A transmissão iniciará às 21h (22h, no horário de Brasília).cO debate terá duração de 90 minutos.

Qual personalidade irá dominar: Acolhedora ou incisiva?

Para começar, Vance e Walz são debatedores testados e comunicadores sagazes e inteligentes.

Uma das coisas que ajudou a elevar Walz à chapa nacional foi sua maneira de falar, tanto em suas aparições em televisão nacional quanto em suas interações privadas com Kamala. Desde então, a campanha de Kamala tem apostado em sua persona de “pai do Centro-Oeste”, com a vice-presidente o apresentando como “Técnico Walz” e falando sobre seu tempo como treinador de futebol americano.

O debate será a melhor oportunidade de Walz de mostrar esse lado dele além de momentos roteirizados no palco da convenção Democrata e vídeos de campanha cuidadosamente editados, como um dele mostrando os visitantes a parte de baixo do capô de seu International Harvester Scout de 1979.

Vance participa de mais entrevistas do que qualquer um na chapa e tem se confrontado com a grande imprensa em programas de notícias de TV e pessoalmente. Ele também emergiu de uma versão ultra-online, agressivamente combativa do conservadorismo que pode parecer áspera e desagradável para um público mais amplo e convencional.

Mas ele tem sido cuidadoso em se apresentar como mais reflexivo e bem-educado na televisão, uma habilidade que ele exibiu durante seus debates na corrida ao Senado de 2022. Vance também trabalhou nisso ao recrutar o deputado Tom Emmer para representar Walz, um colega de Minnesota, na prática de debates simulados.

Qual ataque atinge mais forte: ‘Perigosamente liberal’ ou simplesmente ‘estranho’?

Os debates de vice-presidência são difíceis para os participantes: a maioria dos eleitores vota com base no candidato a presidente. Isso significa que os candidatos devem evitar qualquer tropeço verbal prejudicial, enquanto também focam seus ataques não no seu oponente atrás do outro púlpito, mas no colega de chapa do seu oponente. Ambos tentaram realizar isso até agora com ataques que são amplos o suficiente para englobar toda a chapa. Para Walz, isso significou descrever a equipe Trump-Vance como “estranha”. “Essas são pessoas estranhas do outro lado”, disse Walz em julho. “Eles querem tirar livros. Eles querem estar na sua sala de exames.”

Preparativos para debate vice-presidencial entre o governador Tim Walz de Minnesota e o senador J.D. Vance (R-Ohio) em Nova York. Foto: Eric Lee/NYT

Isso faz parte do esforço democrata mais amplo para enquadrar a chapa republicana como extremista, focada em questões estranhas e divisivas em vez das necessidades dos americanos médios. Walz, que conquistou um distrito congressional mantido pelos republicanos em 2006, tem experiência particular em fazer apelos aos eleitores moderados, mesmo enquanto desenvolvia um histórico mais progressista como governador.

Vance, por sua vez, atacou a chapa Kamala-Walz como “perigosamente liberal”, mirando nas políticas de imigração da vice-presidente, sugerindo que ela é leniente com o crime e culpando-a por “cada problema único que vemos neste país nos últimos três anos e meio”.

O debate pode muito bem se decidir sobre qual tentativa de rotular o outro lado é mais eficaz.

Vance pode voltar a falar de sua história de vida cativante?

Apoiadores do ex-presidente Donald Trump, o candidato presidencial republicano, se reúnem enquanto um ônibus de campanha de Kamala-Walz passa pelo CBS Broadcast Center antes do debate. Foto: Eric Lee/NYT

Quem vence em um confronto sobre questões culturais?

Enquanto assuntos como a economia estão sempre em mente para os eleitores — e nisso, Trump tem uma clara vantagem — uma série de questões culturais passaram a dominar a campanha presidencial.

Ambos os lados veem oportunidades. Walz e seu partido estão trabalhando para converter a raiva sobre restrições extensas ao aborto em apoio Democrata, apresentando a questão como uma questão de privacidade e liberdade pessoal.

“Cuide da sua própria maldita vida”, Walz costuma dizer.

Vance tem encontrado o assunto dos direitos ao aborto difícil de navegar. Ele também fez comentários no passado sobre mulheres e famílias que irritaram até mesmo alguns em seu próprio partido — ridicularizando, por exemplo, “solteironas sem filhos e com gatos”.

Em contraste, Vance demonstrou disposição para atacar a chapa Harris-Walz sobre imigração e segurança de fronteira, apresentando os Democratas como mal preparados para lidar com a crise migratória desafiando as cidades americanas.

Vance também promoveu a absurda e desmentida alegação de que migrantes haitianos estavam comendo animais de estimação. Em uma recente entrevista na CNN, ele defendeu essa alegação infundada dizendo que estava disposto a “criar histórias” fazendo “a mídia americana se concentrar nisso”.

Para os Democratas, foi a prova de que Vance estava conscientemente divulgando informações falsas. Para os conservadores, foi um exemplo admirável de resistência contra a grande mídia.

O que pode importar mais na terça-feira é como esses confrontos são percebidos pelo pequeno, mas crucial grupo de eleitores indecisos sobre em quem votar — ou se devem votar.