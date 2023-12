Defesa do Essequibo une Guiana e abre debate sobre presença militar dos EUA na região

ENVIADO ESPECIAL A GEORGETOWN – É impossível esquecer que a Guiana vive uma disputa territorial com a Venezuela quando se está em Georgetown.

Outdoors e adesivos colados em automóveis exibem mensagens sobre o Essequibo por toda a cidade. Na televisão, a emissora pública põe uma tarja entre um programa e outro com a frase “Essequibo is we own” (Essequibo somos nós, em crioulo guianense) e transmite reprises de declarações do presidente Mohamed Irfaan Ali sobre o tema.

Nada é mais urgente no país hoje que a defesa da região. Desde o dia 3, quando a Venezuela a considerou parte de seu território após um plebiscito e nomeou uma autoridade para governá-la, a ideia do Essequibo sofrer uma invasão militar ganhou contornos reais entre os guianenses e aumentou os temores do território ser perdido. “Essa não é apenas uma declaração de guerra contra o Estado da Guiana, mas uma guerra real. O que podemos fazer?”, disse Ravi Dev, um político do país que defende a instalação de uma base americana na região, ideia que começou a ser discutida após o plebiscito.

A pergunta de Dev paira na Guiana ante os riscos de uma invasão. O país conta com apenas 3,4 mil soldados, dos quais metade estão em funções de segurança pública e enfrentaria um exército 36 vezes maior se a Venezuela utilizasse todos seus 123 mil soldados em atividade. O serviço militar do exército guianense também é inferior ao venezuelano, de oito meses contra dois anos.

Venezuelanos passam por um mural com o mapa da Venezuela expandido com a região de Essequibo, que pertence a Guiana Foto: Matias Delacroix/ AP

Ciente da disputa territorial com a Venezuela, existente há mais de um século, o governo da Guiana se aproximou dos Estados Unidos para reduzir a fragilidade militar quando o petróleo foi descoberto no Essequibo em 2015.

Nos primeiros anos, os americanos auxiliaram os guianenses na construção de políticas de segurança nacional e desenvolvimento de projetos militares, mas a relação se aprofundou no ano passado com a assinatura de um acordo de cooperação.

A aliança incluiu à princípio exercícios rotineiros que os EUA possuem com diversas nações, mas na semana passada o anúncio de um exercício militar aéreo na região do Essequibo fugiu à regra e foi vista como um sinal de disposição dos americanos para a defesa da Guiana. Os exercícios foram realizados durante um dia.

A aproximação, ante as ameaças da Venezuela anexar o Essequibo, deram origem à discussão sobre a instalação de uma base militar americana na região. Alguns políticos do país, como Ravi Dev, e parte dos cidadãos tem apoiado a ideia. Outros discordam e consideram a presença militar americana como ameaça à soberania do país.

“A presença de uma base militar estrangeira na Guiana serviria como o resgate de uma era que chegou ao fim, quando nações poderosas procuravam exercer controle sobre as pequenas”, escreveu um colunista do jornal guianense Kaieteur News, identificado como Peeping Tom, no dia 11.

Quando perguntado sobre o plano, o presidente Irfaan Ali não tem descartado a presença americana. “Faremos o que for necessário para defender o nosso país”, declarou esta semana em mais de uma entrevista para jornais internacionais.

O guianense também garante que vai dar continuidade às cooperações militares para “defender a soberania do país”. Nesta quinta-feira, 14, ele se encontra com o ditador Nicolás Maduro para as primeiras conversas diplomáticas sobre o Essequibo nos últimos cinco anos e deve manter a posição de não negociar nenhuma fatia do território. A Guiana quer que o assunto seja tratado pela Corte Internacional de Justiça (CIJ).

O tema militar se tornou ainda mais sensível no país após a queda de um helicóptero com cinco soldados que sobrevoavam o Essequibo na semana passada, causada pelo mau tempo na região.

Desde então, o governo tem prestado uma série de homenagens às vítimas, consideradas heróis nacionais, e às famílias. “Não eram apenas militares. Eram guardiões de nossa soberania e defensores de nossos valores”, declarou em rede nacional um assessor do presidente Irfaan Ali, Randy Persand.

Imagem mostra ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, agradecendo aos apoiadores após o resultado do plebiscito a favor da anexação de Essequibo. Analistas afirmam que plebiscito pode servir para reunir apoio interno nas vésperas das eleições Foto: Pedro Rances Mattey/AFP

Os funerais foram transmistidos na televisão estatal e noticiado nos jornais e uma estrada do país inaugurada na segunda-feira ganhou o nome de “Rodovia dos Heróis”.

Nas ruas da capital, a queda do helicóptero é tratada como uma fatalidade que expôs o que a Guiana pode sofrer em uma guerra. “A verdade é que nós não queremos guerra, porque sabemos que somos um país pobre e pequeno que teria muitas dificuldades”, disse Shawn Lynch, um guianense de 38 anos que trabalha como garçom em um restaurante da capital.

Para ele, as ações de Maduro são para distrair os venezuelanos de problemas do país, mas tem potencial de atingir os guianenses por reviver uma disputa que estava há anos esquecida. “Quando não tínhamos nada, ninguém tocava nesse assunto”, afirmou. “Agora que estamos crescendo, querem tomar o que temos”, concluiu.