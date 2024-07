Desistências, acusações e falta de consenso marcam 2º turno das eleições francesas

Manifestação na Praça da República reúne personalidades contra a direita radical

Da vencedora do prêmio Nobel de literatura de 2022 Annie Ernaux, passando pelo ex-ministro da Justiça entre 1995 e 1997 sob o governo Chirac Jacques Toubon ao ex-jogador de futebol e campeão do mundo pelo Brasil Raí, a manifestação contra a direita radical reuniu cerca de 40.000 de pessoas na noite de quarta-feira, 3, na Praça da República, local emblemático para manifestações populares, localizado no 10º distrito da capital francesa.

O ex-jogador do São Paulo tem nacionalidade francesa e vem fazendo campanha para barrar a direita radical na França. Logo após a dissolução da Assembleia Nacional por Emmanuel Macron, Raí postou uma foto na marcha contra a direita radical, no dia 15 de junho em Paris, em companhia do cantor e compositor Chico Buarque, que carregava uma bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O Brasil foi citado várias vezes por diferentes personalidades do mundo político, intelectual e artístico como um exemplo de como a direita radical no poder pode destruir as instituições de um país e ameaçar os direitos das minorias. Um ator francês representando a comunidade LGBTQIA + falou sobre Marielle Franco, assassinada em 2018, e foi bastante aplaudido ao evocar “Marielle vive”. Raí, por sua vez, terminou o seu discurso com “Touche pas à mon pote” (não toque no meu amigo), slogan criado em 1985 na França pela associação SOS Racismo e que virou música de Gilberto Gil.