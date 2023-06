‘Disco voador’ criado na China faz voo em público pela primeira vez; veja vídeos

A China registrou, no dia 3 de junho, a passagem de um “disco voador” pelo céu da cidade de Shenzhen, metrópole no sudeste do país. Apesar de uma aparência bastante similar aos UFOs alienígenas de ficções científicas, com um formato redondo e luzes piscantes, a aeronave é uma obra humana. Trata-se de um eVTOL, sigla em inglês para aeronaves elétricas de passageiros com decolagem e aterrissagem vertical.

Criado pela empresa Shenzhen UFO Flying Saucer Technology, segundo o site de notícias especializado Eletric VTOL News, o “disco voador” possui 12 hélices e 12 motores elétricos alimentados por baterias. Dentro do veículo, cabe somente uma pessoa — o piloto. O eVTOL tem velocidade máxima de 50 km/h e alcança até 200 metros de altura, em um tempo máximo de voo de 15 minutos.

Construída como objetivo recreativo e para uso em parques temáticos, a aeronave deve ser usada para passeios turísticos.

À noite, quando a aeronave está decolando ou pousando, há várias luzes led que mudam de cor e que chamam a atenção de quem está de fora. O design relembra as naves espaciais vistas em filmes de Hollywood sobre invasão alienígena na Terra, com um formato de disco e o piloto sentado no centro da nave, com uma espécie de bolha transparente ao seu redor.

Durante o voo de estreia, no início de junho, o piloto de teste mostrou suas habilidades voando sobre um lago em Shenzhen, pousando na grama, em uma plataforma próxima a um lago. Voos foram feitos de dia e de noite, gerando curiosidade entre a população e entre os internautas, quando os vídeos começaram a circular.