Donald Trump falido? Falência seria uma saída para o problema financeiro do ex-presidente

WASHINGTON - Enquanto Donald Trump enfrenta opções cada vez mais escassas para pagar uma multa de centenas de milhões de dólares imposta como resultado da perda de um processo de fraude em Nova York, especialistas em finanças dizem que declarar falência proporcionaria uma maneira clara de sair de seu problema financeiro.

PUBLICIDADE Mas Trump não está considerando essa possibilidade, em parte devido à preocupação de que isso possa prejudicar sua campanha para reconquistar a Casa Branca em novembro, de acordo com quatro pessoas próximas ao ex-presidente, que falaram sob condição de anonimato. Embora a falência possa aliviar sua escassez imediata de dinheiro, ela também traz riscos para um candidato que se promoveu como um empresário vencedor - e cujo maior apelo para os eleitores, segundo alguns consultores, é seu sucesso financeiro. Um pedido de falência feito por Trump, pessoalmente ou por uma de suas empresas, poderia atrasar por meses ou anos a exigência de que ele pague a sentença de quase meio bilhão de dólares, que, com os juros, está aumentando em mais de US$ 100.000 por dia. Um juiz federal seria encarregado da demorada tarefa de determinar como e quando cada um de seus credores, incluindo o Estado, seria pago. Nesse meio tempo, Trump poderia se concentrar em sua campanha e não na dívida.

Trump não tem dinheiro para garantir uma fiança que atrasaria a execução da sentença de US$ 464 milhões (R$ 2,3 bilhões) enquanto ele recorre, dizem seus advogados. Nenhuma empresa de fiança aceitará imóveis - que representam a maior parte da riqueza de Trump - como garantia. Se a fiança não for paga até segunda-feira, a Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, poderá confiscar os bens de Trump, incluindo contas bancárias ou propriedades como a torre de escritórios de Trump em Manhattan, na 40 Wall Street.

“Ele prefere que Letitia James apareça com o xerife na 40 Wall e faça um escândalo enorme sobre isso do que dizer que está falido”, disse uma das pessoas próximas a Trump. “Ele pensa no que será politicamente bom para ele. A falência não é boa para ele, mas o fato de ela tentar tomar suas propriedades pode ser.”

Donald Trump fala com a imprensa na Flórida. Enquanto avança com campanha à presidência, líder republicano enfrenta série de problemas na Justiça. Foto: Wilfredo Lee / AP

No entanto, pedir falência é uma manobra que Trump já usou antes - seis vezes, quando se livrou de uma tumultuada incursão no negócio de cassinos em Atlantic City, décadas atrás. Na campanha eleitoral, Trump explicou nos últimos anos a falência dessas empresas, dizendo que usou uma ferramenta que muitos investidores experientes usaram - e observando que nunca precisou declarar falência pessoalmente.

Se ele pedisse falência agora, provavelmente não teria que “pagar nada até depois da falência, e isso levará vários anos devido à complexidade”, disse o advogado de falências Avi Moshenberg. Entretanto, disse Moshenberg, os juros provavelmente continuariam a se acumular durante a falência.

Um porta-voz de Trump disse que o plano é continuar lutando no tribunal. Em um processo na segunda-feira, os advogados de Trump pediram a um painel de juízes do tribunal de recursos que dispensasse a exigência de caução. O painel de apelação ainda não se pronunciou.

“Esta é uma moção para suspender a sentença injusta, inconstitucional e antiamericana do juiz de Nova York Arthur Engoron em uma caça às bruxas política promovida por um procurador-geral corrupto. Um vínculo desse porte seria um abuso da lei, contradiria os princípios fundamentais de nossa República e minaria fundamentalmente o Estado de direito em Nova York”, disse o porta-voz de Trump, Steven Cheung.

Os advogados de Trump expressaram a ele, em particular, otimismo quanto à possibilidade de os juízes de apelação decidirem reduzir o valor da fiança que ele deve pagar para evitar o confisco de bens, disse uma das outras pessoas próximas ao ex-presidente. Nos últimos dias, Trump fez uma pesquisa com assessores, advogados e outras pessoas sobre o que ele deveria fazer se o tribunal não o ajudasse, e ele ainda não tomou uma decisão, disse essa pessoa.

No mês passado, o juiz da Suprema Corte de Nova York, Arthur Engoron, descobriu que Trump, seus dois filhos mais velhos e dois de seus executivos apresentaram dados financeiros fraudulentos a credores e seguradoras para garantir melhores negócios. Engoron ordenou que Trump pagasse mais de US$ 350 milhões em multas, mais juros. Seus dois filhos foram condenados a pagar US$ 4 milhões cada um.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Para adiar a execução da sentença de Nova York enquanto ele recorre, Trump e seus co-réus devem depositar esse valor em dinheiro ou em uma fiança - uma garantia de que um terceiro pagará a conta de Trump se ele acabar perdendo. Para garantir essa fiança, eles devem depositar 120% da sentença - ou US$ 557 milhões (R$ 2,7 bilhões) - além de pagar uma taxa de US$ 18 milhões à empresa emissora da fiança, de acordo com uma declaração juramentada de Gary Giulietti, corretor de seguros e amigo pessoal de Trump. Giulietti escreveu que obter um título desse tamanho era uma “impossibilidade prática”. Ele não respondeu a um pedido de comentário. Um advogado que representa os co-réus de Trump no caso não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Esse valor se soma a uma fiança de US$ 91 milhões (R$ 452 milhões) que Trump pagou há menos de duas semanas para adiar a execução de uma sentença em um processo de difamação que ele perdeu para a escritora E. Jean Carroll. Tanto Trump quanto seus assessores disseram acreditar, até os últimos dias, que poderiam obter uma fiança no caso de fraude civil de Nova York. O alívio de um tribunal estadual de apelações seria a maneira menos dolorosa de sair da situação difícil de Trump.

O advogado financeiro de longa data Richard Porter, membro do Comitê Nacional Republicano que não está envolvido na defesa de Trump, disse que os juízes de Nova York se preocupam com a reputação do Estado como um centro financeiro com tribunais com experiência comercial. Ele disse acreditar que eles verão com ceticismo a sentença de meio bilhão de dólares contra Trump. “É provável que os juízes de apelação vejam e estejam dispostos a dizer que o número de danos não faz sentido”.

Trump também poderia encontrar um banco ou uma pessoa rica disposta a ajudá-lo, seja aceitando alguns de seus imóveis como garantia e ajudando com um título, seja emprestando-lhe dinheiro com suas propriedades como garantia. No entanto, Trump tem poucos laços remanescentes com bancos de Wall Street; com base em sua mais recente divulgação financeira, apresentada a um escritório federal de ética em agosto, ele tem apenas cerca de meia dúzia de empréstimos remanescentes de alguns bancos.

Em alta Internacional O ‘Exército Fantasma’ que enganou Hitler receberá a maior honraria do Congresso dos EUA País ‘mais feliz do mundo’ oferece viagem gratuita para estrangeiros; veja como se candidatar Saiba quem é Marwan Issa, um dos líderes do grupo terrorista Hamas que foi morto por Israel “Sua próxima melhor aposta é encontrar um bilionário com liquidez e fazer um acordo rápido de compra e venda com ele ou ela”, disse Porter. “Então, se eu estiver aconselhando esse bilionário, direi que a vantagem é que você pode ganhar algum dinheiro e fazer amizade com um cara que provavelmente será presidente. O lado negativo é que você será alvo se ele perder”, disse ele, referindo-se aos adversários políticos de Trump. Embora não goste de vender suas propriedades, Trump pode tentar vender alguns hotéis ou campos de golfe por dinheiro nos próximos dias. Essas transações geralmente levam semanas ou meses. O tribunal de apelação também poderia ordenar que ele fizesse isso, mas lhe daria mais tempo, de acordo com especialistas jurídicos. “Esse é o seu pior pesadelo em termos de situação pessoal e financeira”, disse o jornalista Timothy O’Brien, que escreveu uma biografia de Trump e mais tarde atuou como consultor político de Mike Bloomberg, o bilionário que concorreu à presidência como democrata em 2020. Com poucas opções disponíveis, O’Brien disse que esperava que Trump atacasse de forma ainda mais agressiva em público. “Ele levará isso para sua base”, disse ele. Trump emitiu uma declaração na noite de segunda-feira atacando James e o tribunal como ferramentas do Partido Democrata e chamando o valor da fiança de “sem precedentes e praticamente impossível para QUALQUER empresa, inclusive uma tão bem-sucedida quanto a minha”. “As seguradoras nunca ouviram falar de uma fiança desse porte antes, nem têm a capacidade de pagar essa fiança, mesmo que quisessem”, disse ele.

Algumas pessoas na órbita de Trump acham que pedir falência faz sentido do ponto de vista financeiro - mesmo que isso possa ser politicamente problemático. “O que está acontecendo com ele e suas empresas neste momento é exatamente o motivo da existência do código de falências”, disse uma dessas pessoas. O pedido de falência poderia permitir que ele suspendesse não apenas as penalidades no caso de fraude, mas também quaisquer responsabilidades potenciais de processos civis relacionados ao seu papel no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. “Seria um novo começo”, disse a pessoa.

Embora Trump não esteja considerando a possibilidade de falência agora, ele é conhecido entre seus assessores de longa data por mudar de ideia.

O grau de proteção que o pedido de falência proporcionaria a Trump - e quanto tempo essa proteção duraria - depende, em parte, do fato de Trump pedir a falência pessoalmente ou em nome de uma de suas empresas. Especialistas disseram que a falência pessoal quase certamente interromperia a execução da sentença de Nova York para Trump e seus co-réus, incluindo suas entidades comerciais. Mas essa pode ser uma opção pouco atraente do ponto de vista político.

Ele também poderia optar por pedir falência em nome de uma de suas entidades corporativas. Como as empresas de Trump estão intimamente ligadas às suas próprias finanças, um juiz de falências poderia decidir que Trump está pessoalmente protegido no processo de falência - e, portanto, não é obrigado a pagar a multa imediatamente - mesmo que apenas uma de suas empresas entre com pedido de proteção.

Mas, mesmo que um juiz de falências não decida dessa forma, a enorme sentença de Nova York provavelmente será suspensa enquanto o tribunal leva tempo para tomar uma decisão. Para arrastar o processo o máximo possível, Trump poderia esperar para entrar com o processo até que a procuradora-geral iniciasse a aplicação da lei. Não está claro se ela faria isso imediatamente se Trump não pagar a fiança na próxima semana ou se esperaria até que o tribunal de recursos decidisse sobre o pedido de dispensa da exigência da fiança.

Pessoas passam pelo Trump International Hotel em Manhattan, Nova York. Foto: Brendan McDermid/ Reuters

“Se você olhar para isso como um jogo de futebol, ele poderia deixar o relógio do jogo correr até um segundo antes de pedir um tempo limite”, disse o professor de direito de Georgetown, Adam J. Levitin.

Trump já perdeu uma medida de independência corporativa como resultado do caso de fraude civil de Nova York. Um monitor nomeado pelo tribunal vem supervisionando as empresas do ex-presidente desde o final de 2022 e, em fevereiro, o juiz decidiu que as empresas devem obter a aprovação do monitor antes de enviar informações financeiras a bancos ou outros terceiros.

Pedir falência significaria abrir mão de mais controle sobre seus negócios e poderia forçá-lo a fazer vendas indesejáveis ou outras transações no futuro. Ele também teria que se explicar na campanha, mas ele tem alguma experiência com isso.

Durante um debate das primárias do Partido Republicano em 2015, o moderador Chris Wallace perguntou a Trump por que se deveria confiar a ele as finanças do país, considerando suas falências. Seis de suas empresas pediram falência na década de 1990 e no início dos anos 2000, depois que seus cassinos em Atlantic City ficaram endividados.

Trump respondeu que havia fundado centenas de empresas e só precisou recorrer à proteção contra falência algumas vezes, da mesma forma que outros executivos bem-sucedidos. Ele ressaltou que outras empresas de jogos de Atlantic City também haviam entrado com pedido de proteção. Os bancos com os quais ele tinha dívidas, disse, eram “assassinos”.

“Usei as leis deste país, assim como as melhores pessoas sobre as quais você lê todos os dias no mundo dos negócios usaram as leis deste país, as leis do capítulo, para fazer um ótimo trabalho para minha empresa, para mim, para meus funcionários, para minha família”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.