Donald Trump Jr. surge como uma força política ao ajudar o pai a iniciar um segundo mandato

Quando Donald Trump, o presidente da Câmara Mike Johnson, Elon Musk e Robert F. Kennedy Jr. circularam a bordo do avião do presidente eleito enquanto comiam hambúrgueres e batatas fritas do McDonalds recentemente, Donald Trump Jr. estava sentado no centro daquele quarteto poderoso.

PUBLICIDADE O lugar central ocupado pelo filho mais velho de Trump, conforme capturado em uma foto amplamente compartilhada online, reflete como Trump Jr. se tornou um participante proeminente na órbita política de seu pai e um herdeiro potencial de seu movimento Make America Great Again. Para o filho de um presidente eleito, Trump já teve um impacto descomunal na próxima Casa Branca. Ele fez um lobby duro para que o ex-presidente escolhesse seu bom amigo, o senador de Ohio JD Vance, para ser seu companheiro de chapa.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, cumprimenta seu filho, Donald Trump Jr, em um comício em Pittsburgh, Pensilvânia Foto: Matt Freed/AP

“Eu exerci 10.000% do meu capital político”, disse Trump Jr. a respeito do seu esforço em uma entrevista com Tucker Carlson na noite da eleição. “Talvez eu receba um favor do meu pai, tipo em 2076. Usei tudo.”

Publicidade

Como presidente honorário da equipe de transição do presidente eleito republicano, Trump Jr. faz parte de um grupo central de pessoas que decidem quem preencherá os cargos mais altos na próxima Casa Branca, e sua marca é clara.

Trump Jr. pressionou em particular por cargos para a ex-deputada democrata Tulsi Gabbard, que o presidente eleito escolheu para ser diretora de inteligência nacional, e Kennedy, que está na fila para liderar a Saúde e Serviços Humanos.

Outro aliado próximo, Sergio Gor, estará comandando o escritório de pessoal. Ele e Trump Jr. chefiam uma editora, a Winning Team Publishing, que publicou dois livros do ex-presidente.

Donald Trump Jr acena ao lado da família Trump em um comício na cidade de Grand Rapids, Michigan Foto: Paul Sancya/AP

Envolvimento

O jovem Trump disse que não tem planos de se juntar ao governo de seu pai da mesma forma que sua irmã mais nova, Ivanka Trump, fez durante o primeiro mandato de Trump. Seu irmão, Eric, também é um presidente honorário da transição, mas não tem sido um jogador político tão importante. A esposa de Eric, Lara, tem se envolvido mais, servindo como copresidente do Comitê Nacional Republicano.

Publicidade

Espera-se que Trump Jr. continue a ser um apoiador vocal de seu pai e de sua pauta, e ele deixou claro que quer ser uma voz influente vinda de fora, de acordo com uma pessoa familiarizada com seu pensamento que falou sob condição de anonimato para discutir o planejamento interno.

O estilo do presidente eleito — impetuoso, indelicado e agressivo — é destilado em seu filho. Donald Trump Jr. frequentemente adota uma abordagem mais agressiva do que seu pai, em seus apelos pela disrupção do funcionamento do governo, na maneira como ele mergulha nas guerras culturais com entusiasmo e em seu entusiasmo pela trollagem.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício ao lado do empresário Elon Musk, em Butler, Pensilvânia Foto: Evan Vucci/AP

“Ele é provavelmente a melhor personificação da atitude de não aceitar desaforo do Partido Republicano”, disse Scott Jennings, um estrategista político republicano.

A atitude de Trump Jr. e a maneira como ele se comunica não o fazem parecer uma figura política comum, disse Jennings, e isso é parte do seu apelo.

Publicidade

“Acho que isso é uma coisa a respeito dos Trumps que provavelmente é bem verdade, mas certamente no caso dele: eles simplesmente não participam do discurso político normal que os políticos pré-Trump foram educados ou treinados para fazer.”

Mundo Maga

O homem de 46 anos é fluente no mundo online da política conservadora e está em sintonia com questões culturais relevantes para os fiéis do movimento Maga.

As postagens na conta X de Trump Jr., onde ele tem mais de 13 milhões de seguidores, geralmente são salpicadas de pontos de exclamação e emojis. No Instagram, ele é um prolífico distribuidor de memes conservadores.

Ele alterna entre entrevistas em veículos de mídia estabelecidos como a Fox News e uma série de podcasts influentes entre os jovens conservadores, e apresenta o seu próprio programa duas vezes por semana, “Triggered With Don Jr.” Durante a campanha, ele pressionou o ex-presidente a fazer aparições em podcasts como parte de um esforço para alcançar os jovens, incluindo o popular podcast de Joe Rogan.

Publicidade

O estilo agressivo de Trump Jr. tem um apelo particular entre os homens mais jovens.

“Acho que essa é uma das razões pelas quais muitos desses jovens gostam disso, porque é assim que eles falam”, disse Jennings.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um compromisso de campanha em Handerson, Nevada Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Trump Jr. disse que não tem planos de concorrer a um cargo, mas tem trabalhado para cultivar a próxima geração do movimento de seu pai, impulsionando republicanos com ideias semelhantes e experientes em comunicação.

Além de sua atividade política, este pai de cinco filhos também atua como vice-presidente executivo na principal empresa familiar da organização Trump, lançou uma nova plataforma de criptomoedas e anunciou recentemente que está se juntando a uma empresa de capital de risco que investe em negócios com foco conservador.

Publicidade

Em um momento anterior, Trump Jr. apareceu com seu pai em “O Aprendiz”, o reality show que ajudou a impulsionar a primeira campanha presidencial do bilionário. Quando Donald Trump lançou sua candidatura à Casa Branca em 2015 e enfrentou ceticismo de setores do Partido Republicano, o alcance de Trump Jr. ajudou seu pai a ganhar mais apoio, especialmente entre os conservadores que viam alguém que defendia suas opiniões, um ávido caçador e pescador que é firme defensor do direito de portar armas da 2ª Emenda.

Política republicana

Ele tem se tornado cada vez mais visível na política republicana desde então, fazendo campanha não apenas para seu pai, mas para candidatos com ideias semelhantes. Apoiou Vance em sua campanha para o Senado de Ohio em 2022, estimulando o pai a fazer o mesmo, e este ano deu seu apoio fortemente aos candidatos republicanos bem-sucedidos ao Senado Jim Banks em Indiana, Bernie Moreno em Ohio e Tim Sheehy em Montana.

Trump Jr. ajudou a intermediar um relacionamento com Kennedy quando o democrata que se tornou independente suspendeu sua campanha presidencial, trabalhando para trazê-lo para o movimento Maga e endossar seu pai. Ele lançou anteriormente a ideia de Kennedy se juntar ao governo, dizendo “adorei a ideia” de Kennedy se juntar à Casa Branca de Trump em uma entrevista com o apresentador conservador Glenn Beck.

“Adoro a ideia de dar a ele algum tipo de papel em algum tipo de entidade importante de três letras ou o que quer que seja e deixá-lo mandar tudo pelos ares”, disse Trump Jr., uma referência às muitas siglas de agências governamentais.

Publicidade

Os dois se deram bem, e Trump Jr., um ávido amante das atividades ao ar livre, compartilhou imagens nas redes sociais em outubro de um dia que passou com Kennedy aproveitando o passatempo favorito deste último: falcoaria.

A escolha do ativista antivacina Kennedy para comandar as agências de saúde pública dos Estados Unidos certamente atrairá um escrutínio duro durante os procedimentos de confirmação no Senado, mesmo com uma maioria republicana,

Trump Jr., em uma entrevista recente na Fox News, reconheceu que algumas das escolhas de seu pai enfrentarão resistência.

“Eles serão uma verdadeira disrupção”, disse ele. “É isso que o povo americano quer.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL