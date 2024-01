Drone que matou tropas dos EUA na Jordânia foi confundido com equipamento americano, diz jornal

THE NEW YORK TIMES - Defesas aéreas não conseguiram impedir um ataque a um posto militar dos EUA na Jordânia que matou, neste domingo, 28, três soldados americanos. De acordo com autoridades americanas, isso ocorreu porque o drone hostil aproximou-se de seu alvo ao mesmo tempo em que um drone americano estava retornando à base.

O retorno do drone de vigilância americano para a base remota de reabastecimento causou certa confusão sobre se o drone que se aproximava era do exército americano ou não, e as defesas aéreas não foram imediatamente acionadas, de acordo com as autoridades, que falaram sob condição de anonimato para discutir as descobertas preliminares sobre um fator importante que contribuiu para o incidente. Dois outros drones que atacaram outros locais próximos no sudeste da Síria foram abatidos. O Wall Street Journal noticiou anteriormente a confusão entre os drones, agora no centro de uma investigação do Comando Central das Forças Armadas dos EUA sobre o ataque mortal que atraiu votos de retaliação do presidente Biden, levantou dúvidas sobre as defesas militares americanas no Oriente Médio e gerou novas perguntas sobre os esforços do governo para impedir ataques de milícias apoiadas pelo Irã contra navios mercantes, navios de guerra e bases militares na região.

Imagem de satélite da Planet Labs PBC mostra base militar americana no nordeste da Jordânia, em 12 de outubro de 2023. Foto: Planet Labs PBC via AP

O ataque de domingo matou três soldados da Reserva do Exército dos EUA, as primeiras mortes militares americanas conhecidas causadas por fogo hostil no tumulto que se espalhou pela guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Nesta segunda-feira, 29, o Pentágono elevou o número de feridos para pelo menos 40, com um aviso de que a lista provavelmente aumentaria à medida que outros soldados apresentassem sintomas de traumatismo craniano causado pela explosão.

As autoridades do governo Biden culparam um drone lançado por uma milícia apoiada pelo Irã a partir do Iraque, e as suspeitas no Pentágono recaíram imediatamente sobre o Kataib Hezbollah, um grupo afiliado ao Irã no Iraque. “O drone tem as pegadas do Kataib Hezbollah”, disse Sabrina Singh, porta-voz do Pentágono, aos repórteres, observando que os analistas de inteligência ainda estavam avaliando o ataque.

Na segunda-feira, o Pentágono identificou os soldados mortos como William Jerome Rivers, 46, de Carrollton, Geórgia; Kennedy Ladon Sanders, 24, de Waycross, Geórgia; e Breonna Alexsondria Moffett, 23, de Savannah, Geórgia. Os três soldados foram designados para a 718ª Companhia de Engenheiros, 926º Batalhão de Engenheiros, 926ª Brigada de Engenheiros, uma unidade da Reserva do Exército com sede em Fort Moore, Geórgia.

O ataque de drones ao posto avançado no nordeste da Jordânia, perto de suas fronteiras com a Síria e o Iraque, chamado de Torre 22, aumentou as hostilidades na região que vêm crescendo desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e a subsequente guerra em Gaza.

Biden prometeu retaliar e se reuniu pelo segundo dia consecutivo na segunda-feira com seus assessores seniores de segurança nacional para discutir possíveis alvos na Síria, no Iraque e no Irã. Altos funcionários dos EUA disseram que atacar o Irã diretamente era menos provável, embora os militares dos EUA tenham elaborado planos para atacar conselheiros e treinadores militares iranianos no Iraque e na Síria, caso as tropas dos EUA fossem mortas por milícias apoiadas pelo Irã no Oriente Médio.

O secretário de Defesa Lloyd J. Austin III, em seu primeiro dia de volta ao trabalho no Pentágono desde que foi hospitalizado por complicações decorrentes de um câncer de próstata, condenou na segunda-feira os ataques e prometeu retaliação.

O secretário de Defesa dos EUA Lloyd J. Austin III em Washington, na quinta-feira, 23 de março de 2023. Foto: Pete Marovich / NYT

“Deixe-me começar com minha indignação e tristeza pela morte de três bravos soldados americanos na Jordânia e pelos outros soldados que ficaram feridos”, disse Austin antes de se reunir com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. “O presidente e eu não toleraremos ataques às forças dos EUA e tomaremos todas as medidas necessárias para defender os EUA e nossas tropas.”

O ataque com drone na Jordânia ressaltou que as milícias apoiadas pelo Irã - seja no Irã ou na Síria, ou os Houthis no Iêmen - continuam capazes de infligir sérias consequências às tropas americanas, apesar dos esforços dos militares dos EUA para enfraquecê-las e evitar cair em um conflito mais amplo, possivelmente com o próprio Irã.

As tropas americanas no Iraque e na Síria, e agora na Jordânia, foram atacadas pelo menos 165 vezes desde outubro - 66 vezes no Iraque, 98 vezes na Síria e o ataque de domingo na Jordânia, informou o Pentágono na segunda-feira. Mais de 80 militares sofreram ferimentos, inclusive traumatismo craniano, antes do último ataque. "Sabemos que o Irã apoia esses grupos", disse John F. Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, na segunda-feira. "Sabemos que eles os financiam, sabemos que eles os treinam. Sabemos que eles certamente não estão desencorajando esses ataques."

Mas Kirby acrescentou: “O grau em que eles ordenam e dirigem é algo que os analistas de inteligência irão analisar”.

Pressionados repetidamente em reuniões com repórteres na segunda-feira sobre quando e como os Estados Unidos responderiam, Kirby e Singh se recusaram a comentar sobre opções específicas. Eles enfatizaram que o governo estava tentando evitar uma guerra mais ampla na região, mesmo quando culparam o ataque pela escalada das tensões.

“Não estamos procurando uma guerra com o Irã”, disse Kirby. “Mas os ataques têm que parar”.

Por sua vez, o Irã negou, na segunda-feira, qualquer ligação com o ataque e culpou Washington por ter provocado tensões na região.

Combatentes Houthi realizam uma manifestação em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza e contra os ataques aéreos liderados pelos EUA no Iêmen, em Sanaa, Iêmen, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Foto: Osamah Abdulrahman / AP

Cerca de 350 membros do Exército e da Força Aérea estão posicionados no posto avançado de fronteira da Torre 22. Ele serve como um centro de logística e reabastecimento para a guarnição de Al Tanf, nas proximidades, no sudeste da Síria, onde as tropas americanas trabalham com parceiros sírios locais para combater os remanescentes do Estado Islâmico.

O drone de ataque unidirecional atingiu um local perto dos alojamentos do posto avançado, causando ferimentos que variaram de pequenos cortes a traumas cerebrais, disse uma autoridade militar dos EUA. Oito militares americanos foram levados de avião para o Iraque para receber cuidados médicos, e três deles deverão ser levados de avião para a Alemanha para receber tratamento ainda mais avançado, disse Singh.

Os soldados e aviadores estavam vivendo em unidades habitacionais em contêineres, ou CHUs, disse Singh, essencialmente caixas de alumínio um pouco maiores do que um contêiner comercial. Elas têm piso de linóleo e berços ou camas em seu interior, e podem ser facilmente transportadas em caminhões.

“O que foi diferente nesse ataque foi o local onde ele ocorreu”, disse Singh. “Foi bem cedo pela manhã, portanto, as pessoas estavam em suas camas quando o drone foi atingido.”