Eleição na França: Quem são e o que pensam os membros da coalizão de esquerda que venceu

Na noite em que o presidente Emmanuel Macron anunciou uma eleição antecipada para a Assembleia Nacional da França no mês passado, duas palavras começaram a circular na Internet e na mídia: Frente Popular.

Era uma referência à aliança de esquerda formada na década de 1930 para resistir ao fascismo crescente na Europa e no país. Um grupo dos principais partidos de esquerda da França se uniu para combater o que eles consideram um novo perigo: o partido Marine Le Pen, o Reagrupamento Nacional, a direita radical que estava mais perto do poder do que nunca. Essa aliança de esquerda se autodenominou Nova Frente Popular, e teve uma vitória importante nas eleições parlamentares deste domingo, conquistando 182 cadeiras, maioria simples, e precisará fazer alianças para governar. "Pela primeira vez desde o regime de Vichy, a extrema direita poderia prevalecer novamente na França", disse recentemente o líder socialista Olivier Faure a uma grande multidão, referindo-se ao governo francês durante a 2ª Guerra Mundial que colaborou com os ocupantes nazistas.

Olivier Faure, Primeiro Secretário do Partido Socialista, cerra o punho após o segundo turno das eleições legislativas, domingo, 7 de julho de 2024, na sede do partido em Paris na noite eleitoral. Uma coalizão de esquerda que se formou inesperadamente antes das eleições antecipadas da França conquistou a maioria das cadeiras parlamentares na votação, Foto: Aurelien Morissard/AP

O grupo de partidos de esquerda, que havia se desfeito meses antes devido a divergências pessoais e políticas conseguiu uma vitória apesar da reunião apressada. A Nova Frente Popular tornou mais difícil para a direita radical assumir o controle. Ela construiu o que na França é conhecido como “frente republicana”, ou “barragem”, pedindo a seus candidatos de disputas de três vias que desistam para reduzir a probabilidade de uma vitória do Reagrupamento Nacional no segundo turno. Mais de 130 de seus candidatos desistiram, juntamente com 80 do partido de Macron, segundo a mídia francesa.

“Historicamente, quando há uma ameaça da extrema direita, a esquerda sempre se unifica”, disse Rémi Lefebvre, professor de ciência política da Universidade de Lille. “Esse tem sido o reflexo desde a década de 1930.”

Mas muitos na França também temem o radicalismo de alguns elementos da esquerda, principalmente porque o maior partido da aliança, o França Insubmissa, conhecido por suas políticas incendiárias de extrema esquerda. Alguns membros também são acusados de antissemitismo, especialmente o combativo e divisivo Jean-Luc Mélenchon, um líder esquerdista de longa data e fundador do partido.

“Eles conseguiram ser uma barragem para bloquear o Reagrupamento Nacional. Mas, além disso, o que acontecerá?”, disse Nicole Bacharan, cientista política que leciona na Universidade Sciences Po, em Paris. “Eles estão pedindo às pessoas que deem um grande salto para o desconhecido.”

Quem é a Nova Frente Popular?

A NFP é composta por vários partidos: o partido de extrema esquerda França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon; o mais moderado Partido Socialista; o partido verde Ecologista; o Partido Comunista Francês; o centro-esquerda Place Publique, e outros pequenos partidos.

A coalizão foi formada poucos dias após o presidente Emmanuel Macron convocar uma eleição parlamentar antecipada, seguindo a derrota constrangedora de seu partido centrista para o partido de ultradireita de Marine Le Pen, o Reunião Nacional (RN), nas eleições para o Parlamento Europeu do mês passado.

“Após a derrota de seu lado nas eleições europeias, Emmanuel Macron optou por um risco em um momento em que a ultradireita está no seu auge, correndo o risco de vê-la chegar ao poder pela primeira vez desde Vichy”, disse o líder socialista Olivier Faure no mês passado, referindo-se ao governo francês que colaborou com os ocupantes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. “Apenas uma esquerda unida pode se colocar no seu caminho”, acrescentou ele.

Quais as políticas da Nova Frente Popular?

Na política externa, a NFP se comprometeu a “reconhecer imediatamente” um estado palestino e buscará um cessar-fogo entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

A NFP fez campanha com uma plataforma econômica abrangente, prometendo aumentar o salário mínimo mensal para 1.600 euros (mais de R$9.500) e limitar o preço de alimentos essenciais, eletricidade, combustível e gás.

Quem é Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda radical na França

França caminha para instabilidade política após eleição sem partido com maioria Também se comprometeu a revogar a reforma da previdência de Macron, uma política profundamente impopular que aumentou a idade de aposentadoria na França – uma das mais baixas no mundo ocidental – de 62 para 64 anos. Embora essas promessas tenham sido populares, foram feitas em um momento em que a França pode estar caminhando para um período de austeridade.

A França está com um dos déficits mais altos da zona do euro e agora corre o risco de infringir as novas regras fiscais da Comissão Europeia, que foram suspensas para ajudar os países a se recuperarem da pandemia de Covid-19 e da crise energética.

A França está com um dos déficits mais altos da zona do euro e agora corre o risco de infringir as novas regras fiscais da Comissão Europeia, que foram suspensas para ajudar os países a se recuperarem da pandemia de Covid-19 e da crise energética.

Desde que Macron convocou a eleição, os mercados financeiros têm demonstrado preocupação – primeiro com a perspectiva de um governo extremista, depois com as políticas econômicas da extrema esquerda e direita, com o RN também prometendo um programa fiscal expansivo. Como a NFP não é projetada para ganhar o suficiente para formar uma maioria absoluta, terá que entrar em outra coalizão – provavelmente com o Ensemble, que pode tentar diluir algumas de suas políticas de gastos mais radicais – para aprovar leis. Esse processo provavelmente será frustrante, já que vários partidos – que abrangem grandes divisões ideológicas – tentam encontrar um terreno comum. Como a esquerda se desfez e depois se uniu O grupo de partidos de esquerda, que havia se desfeito meses antes devido a divergências pessoais e políticas, reagiu reunindo-se. Apesar de seu início apressado, a Nova Frente Popular conseguiu ter uma maioria simples nas eleições, com 182 cadeiras no Parlamento. em segundo ficou a coalizão centrsta de Macron, o Juntos!, com 166 assentos. O Reagrupamento Nacional de Le Pen ficou em terceiro, com 145 cadeiras.

Jean-Luc Mélenchon, o líder da esquerda radical, discursa em Paris antes do segundo turno na França: ideias incendiárias Foto: Guillaume Souvant / AFP

Mas muitos na França também temem elementos da esquerda, especialmente porque o maior partido da aliança, o A França Insubmissa, é conhecido por suas políticas incendiárias de extrema esquerda. Alguns membros também são acusados de antissemitismo, especialmente o incendiário Jean-Luc Mélenchon.

Outrora poderosa no país sob o comando de um forte partido socialista, a esquerda francesa nos últimos anos foi reduzida a uma aliança frágil entre quatro partidos: comunistas, socialistas, os verdes e a França sem Arco, grupo de partidos de extrema esquerda. A coalizão foi formada pela primeira vez em 2022 e foi dominada pelo França Insubmissa de Mélenchon.

Três vezes candidato à presidência e ex-trotskista, Mélenchon foi relegado a um papel de não-líder na nova aliança, de acordo com outros membros do grupo.

Desde o ataque de 7 de outubro a Israel, Mélenchon expressou descaradamente opiniões pró-palestinas, recusou-se a chamar o Hamas de organização terrorista e denunciou com veemência a operação militar de Israel em Gaza como “genocídio”. Ele classificou uma grande manifestação contra o antissemitismo, com a presença de dois ex-presidentes franceses, como um encontro para “os amigos do apoio incondicional ao massacre”.

Em um momento em que os ataques e as ameaças contra os judeus franceses aumentaram, Mélenchon foi repetidamente acusado de alimentar as crescentes chamas do antissemitismo. A aliança, já repleta de conflitos internos, se desfez.

A recomposição ocorreu em quatro dias e noites frenéticos. “Não dormimos”, disse Pierre Jouvet, secretário-geral do Partido Socialista e um dos principais negociadores. “Era um pouco como o que os marinheiros fazem em longas travessias, tirávamos micro cochilos de meia hora ou 40 minutos e tomávamos muito café”.

Embora o medo da direita radical tenha desempenhado seu papel no casamento político, o pragmatismo também. Dada a trajetória da direita radical, se a esquerda não trabalhasse como uma unidade, provavelmente perderia muitas de suas cadeiras, disse Frédéric Sawicki, professor de ciências políticas da Universidade Pantheon-Sorbonne, em Paris.

No quinto dia, eles apresentaram uma plataforma robusta, repleta de promessas e compromissos evidentes para um grupo que tem divergências fundamentais sobre tudo, desde o envolvimento nas guerras na Ucrânia e em Gaza até a energia nuclear.

A Nova Frente Popular fez campanha com uma plataforma que aumentaria o salário mínimo mensal da França, reduziria a idade legal de aposentadoria para 60 anos e congelaria o preço dos produtos de primeira necessidade, incluindo alimentos, energia e gás. Em vez de reduzir drasticamente a imigração, como prometeu a direita radical, a coalizão se comprometeu a tornar o processo de asilo mais generoso e tranquilo.

O grupo também pressionaria por um cessar-fogo em Gaza e pela libertação dos reféns, além de “reconhecer imediatamente” um Estado palestino. Ele também prometeu desenvolver planos governamentais para combater o antissemitismo e a islamofobia.

A Nova Frente Popular deixou de lado pautas radicais?

Para conseguir uma vitória, a Nova Frente Popular deixou de lado algumas das propostas mais incendiárias de Mélenchon e dos grupos mais radicais que compõem a aliança, como o fim da reforma da previdência de Macron, aumento de impostos e crescimento dos gastos do governo em bem-estar social.

A esperança do grupo não era apenas derrotar a direita radical, mas também retomar parte do manto da Frente Popular original, uma verdadeira pedra de toque para a esquerda na França. Para muitos, foi o ponto alto do que eles poderiam fazer, mas também por seu valente enfrentamento do fascismo.

A Frente Popular original formou um governo sob o comando de Léon Blum, que em 1936 se tornou o primeiro premiê socialista e judeu do país. No dia seguinte à sua posse, ele introduziu uma série de leis que mudaram drasticamente a vida dos trabalhadores franceses, incluindo duas semanas de férias anuais remuneradas e uma semana de trabalho de 40 horas.

A líder da direita radical, Marine Le Pen, responde à pergutnas após derrota no segundo turno da eleição na França Foto: Louise Delmotte/AP Photo

O governo durou apenas dois anos. Em 1943, sob o governo colaboracionista de Vichy, Blum foi enviado para Buchenwald, onde morou em uma casa fora do campo de concentração. “O governo da Frente Popular não durou muito”, disse Jean Vigreux, professor de história da Universidade de Burgundy, em Dijon, que escreveu dois livros sobre a Frente Popular, “mas mudou a vida das pessoas”.

Macron, que abominava a extrema esquerda bem antes de a frente derrotar seu partido na votação de domingo passado, não foi nada generoso em sua reação à formação da Nova Frente Popular, dizendo que Blum “deve estar se revirando no túmulo”.

Ele classificou a frente como de “extrema esquerda”, devido à inclusão do A França Insubmissa, e disse que o partido era tão perigoso para a república francesa quanto a extrema direita. Muitos eleitores concordam. Nas duas últimas pesquisas anuais sobre os sentimentos dos franceses, realizadas anualmente pela Ipsos-Sopra Steria, 57% das pessoas consideraram o partido um “perigo para a democracia” - mais do que o Reagrupamento Nacional.

A Nova Frente Popular se recusou a nomear um líder que seria o primeiro-ministro caso obtivesse a maioria ou fizesse parte de um governo de coalizão. Mas muitos líderes da aliança repetiram com veemência que não seria Mélenchon. Ele, no entanto, se recusou a se desqualificar, afirmando repetidamente que é “capaz” de assumir o cargo.

Jordan Bardella, presidente do Reagrupamento Nacional, criticou a Nova Frente Popular, dizendo que suas tentativas de manter a direita fora do poder são antidemocráticas. “Vocês acreditam que isso honra a política, fazer de tudo para impedir um movimento que eu lidero e que representa milhões de franceses?”, disse ele em entrevista à televisão nesta semana.

Os líderes da Nova Frente Popular rejeitam essa afirmação. “Não se trata de uma rejeição da democracia. É um desejo feroz de bloquear a chegada da extrema direita na França”, disse Jouvet, “porque consideramos a extrema direita e Jordan Bardella perigosos para a França”.

Quem está no comando da Nova Frente Popular?

Cada partido celebrou os resultados em suas próprias bases e eventos de campanha separados, em vez de juntos. À medida que se aproximava o segundo turno, não estava claro quem a coalizão iria indicar como seu primeiro-ministro.

Sua figura mais proeminente – e divisiva – é Jean-Luc Mélenchon, um incendiário populista de 72 anos e líder de longa data do partido França Insubmissa. A França Insubmissa é projetada para ser o maior partido individual dentro da coalizão, com até 80 assentos.

No entanto, figuras na coalizão Juntos!, de Macron, repetidamente afirmaram que se recusariam a trabalhar com o A França Insubmissa, argumentando que ela é tão extrema – e portanto tão inadequada para governar – quanto o RN.

As três campanhas presidenciais de Mélenchon foram marcadas por acusações de antissemitismo. Em uma pesquisa recente de eleitores judeus franceses pelo Ifop, 57% disseram que deixariam a França se o partido de Mélenchon viesse a governar.

Um rosto mais aceitável da coalizão poderia ser o socialista Faure, ou Raphaël Glucksmann, o líder moderado do Place Publique e membro do Parlamento Europeu. / NYT, WP e AP