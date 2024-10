Eleição no Uruguai tem candidato de Mujica favorito à presidência contra centro-direita

Segundo as principais pesquisas, Yamandú Orsi, da coalizão de esquerda Frente Ampla e apadrinhado político do ex-presidente José “Pepe” Mujica, é o nome certo para o segundo turno, com algumas sondagens sugerindo que ele poderia levar já de primeira. Em segundo está o herdeiro do atual presidente Luis Lacalle Pou, Alvaro Delgado, do Partido Nacional, que busca surfar na alta popularidade do mandatário, mas choca com sua própria falta de carisma.

A novidade desta vez é Andrés Ojeda. Com apenas 40 anos, o advogado fez fama participando de programas de rádio e TV e promete ser uma renovação da velha política uruguaia. Até então em terceiro lugar, pesquisas recentes dão sinais de que Ojeda, com sua agenda de centro-direita levemente mais conservadora, pode tirar o segundo lugar do partido governista. Sua campanha foi inteiramente feita por redes sociais, onde ostenta seus treinos na academia, fotos com animais e crianças.