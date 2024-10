José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, de saúde frágil devido a complicações de seu tratamento contra um câncer de esôfago, surpreendeu no último sábado, 19, ao aparecer em um comício político uma semana antes das eleições nacionais no Uruguai.

Visivelmente emocionado, Mujica disse que pela primeira vez nos últimos 40 anos não participa de uma campanha eleitoral por estar “lutando contra a morte”, mas que sentiu que deveria estar naquela noite na Plaza 1 de Mayo, em Montevidéu, em apoio ao candidato presidencial da Frente Ampla, Yamandú Orsi, que lidera a intenção de voto para as eleições do domingo, 27.

José Mujica acena para os apoiadores no comício de encerramento de campanha do Movimento de Participação Popular, no último sábado, 19. Foto: Pablo Porciuncula/AFP

PUBLICIDADE O ex-guerrilheiro de 89 anos, que foi presidente de 2010 a 2015 e continua sendo uma das figuras mais populares do Uruguai, compareceu ao ato final do Movimento de Participação Popular, que lidera dentro da Frente Ampla, a maior força política do país e na oposição desde 2020. “Sou um ancião que está muito perto de empreender a retirada da qual não se volta”, disse Mujica, emocionando muitos até às lágrimas. “Mas estou feliz porque vocês estão aqui, porque quando meus braços se forem, haverá milhares de braços substituindo a luta. E durante toda a minha vida eu disse que os melhores dirigentes são aqueles que deixam um grupo que os supera com vantagem”, acrescentou, mencionando Orsi.

Em seu breve discurso, realizado entre gritos de “te amamos, Pepe!”, Mujica apelou para que se busque o desenvolvimento do país para formar as gerações futuras. “Temos que trabalhar pela esperança. Até sempre, dou-lhes meu coração. E obrigado por existirem”, concluiu.

Mujica, que está se recuperando em sua chácara nos arredores de Montevidéu de uma cirurgia à qual foi submetido no mês passado, já havia reaparecido nesta semana na campanha de Orsi com uma mensagem em vídeo dirigida aos indecisos, na qual pediu que “influenciassem” com o voto. / AFP