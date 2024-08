Como Trump e Kamala Harris lidariam com Nicolás Maduro e a Venezuela?

Em um novo mandato de Trump, mais aberto a negociações, até um encontro entre o republicano e Maduro não é descartado. “Trump está disposto a fazer coisas que não foram feitas antes, ele se encontrou com Kim Jong-un, chegou a entrar na Coreia do Norte. Não acho que podemos descartar, mas um encontro com Maduro não tem o mesmo potencial de se tornar um ‘show’ igual foi com o líder supremo da Coreia do Norte”, avalia Farnsworth, do Council of the Americas.

Imigração

O problema que mais afeta os Estados Unidos em relação a Venezuela é o aumento do fluxo de venezuelanos entrando no país de forma ilegal na fronteira com o México. Trump focou boa parte de sua campanha neste tema, prometendo a maior operação de deportação de imigrantes ilegais da história dos Estados Unidos. O assunto é visto como uma das debilidades da campanha de Harris, com os republicanos tentando vender a ideia de que a vice-presidente é a responsável pela política de imigração do governo Biden.

O democrata apostou em negociar um acordo com Maduro para repatriar uma parte dos venezuelanos que entraram ilegalmente nos EUA e não tinham motivo legal para permanecer. Segundo dados da ONU, existem cerca de 7,7 milhões de refugiados venezuelanos que deixaram o país em meio a piora da situação econômica e a escalada autoritária do ditador Nicolás Maduro. Biden também flexibilizou sanções e apoiou negociações entre o regime chavista e a oposição venezuelana para a realização de eleições livres e justas em 2024.