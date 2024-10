Emirates proíbe pagers e walkie-talkies a bordo de seus aviões após explosões no Líbano

A companhia aérea Emirates, com sede em Dubai, proibiu pagers e walkie-talkies a bordo de seus aviões após ataques de sabotagem ocorridos com estes tipos de dispositivos no Líbano em setembro. Diante da escalada regional, a empresa ainda prolongou a suspensão de voos para certos destinos no Oriente Médio.

Todos os passageiros que viajam em voos para, de ou via Dubai estão proibidos de transportar beepers ou walkie-talkies em sua bagagem despachada ou de mão", informou a companhia. No dia 17 de setembro, um grande número de pagers que pertencem a membros do Hezbollah explodiram simultaneamente em diversas partes do Líbano. No dia seguinte, walkie-talkies usados pelos militantes do grupo também explodiram. As explosões mataram pelo menos 37 pessoas e deixaram quase 3 mil feridos. A milícia xiita atribuiu os ataques a Israel.

Em um comunicado divulgado na sexta-feira, 4, a Emirates declarou que “os objetos desse tipo que forem encontrados na bagagem de mão ou despachada dos passageiros serão confiscados pela polícia de Dubai”.

A Emirates, a maior companhia aérea do Oriente Médio, também anunciou que suas rotas para o Iraque e Irã permanecerão suspensas até a próxima terça-feira. As suspensões foram anunciadas pela primeira vez após um ataque significativo do Irã contra Israel esta semana, no qual mísseis sobrevoaram o Iraque e o Irã.

Companhia aérea Emirates afirmou que todos os passageiros que viajam em voos para, de ou via Dubai estão proibidos de transportar pagers ou walkie-talkies. Foto: Jalaa Marey/AFP

A Emirates informou que seus voos para a Jordânia, que também haviam sido suspensos, seriam retomados no domingo.

Os voos de e para o Líbano continuarão suspensos até 15 de outubro, informou a companhia aérea, em um contexto de intensificação dos ataques de Israel contra esse país, incluindo áreas da capital próximas ao seu único aeroporto.

Outras companhias aéreas também suspenderam alguns serviços com origem ou destino em Beirute e outros aeroportos do Oriente Médio. Na quinta-feira, 4, mais de 10 explosões foram registradas perto do aeroporto da capital libanesa./AFP.