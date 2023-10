Enquanto a guerra se desenrola, Netanyahu luta por sua reputação e seu legado

THE NEW YORK TIMES — Se Israel se considera em uma batalha por sua vida, seu primeiro-ministro de longa data, Benjamin Netanyahu, está lutando por sua reputação e seu legado.

Depois de liderar Israel por quase 16 anos no total e se orgulhar de ter trazido prosperidade e segurança ao país, Netanyahu, 73 anos, agora se depara com o fracasso evidente de suas próprias políticas em relação aos palestinos — presidindo o que muitos israelenses estão chamando de o pior massacre de judeus desde o Holocausto.

A fuga do Hamas de Gaza e a incursão em Israel propriamente dita, matando centenas de civis e soldados, certamente marcarão o legado de Netanyahu, independentemente do resultado da guerra feroz que ele agora promete contra o Hamas.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, chairs the weekly cabinet meeting in Jerusalem, Sunday, Sept. 10, 2023. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Na terça-feira, sob pressão, Netanyahu se esforçou para tentar negociar um governo de unidade que incluísse alguns de seus principais rivais, a maioria deles oficiais militares experientes. Mas as divergências continuaram em relação às suas exigências de um gabinete de segurança menor para administrar a guerra, o que deixaria de lado alguns dos ministros mais controversos de Netanyahu.

A maioria supõe que Netanyahu manterá seu cargo por enquanto. Mas Moshe Yaalon, ex-chefe do Estado-Maior do Exército e ministro da Defesa, exigiu que Netanyahu pague o preço de seu fracasso e renuncie, disse ele em um post no Facebook.

Amit Segal, colunista político do Yedioth Ahronoth e um dos jornalistas considerados mais próximos de Netanyahu, disse que o primeiro-ministro não pode se eximir da culpa pelo fracasso sistêmico e pela política de tolerância ao Hamas para tentar estabilizar Gaza.

Continua após a publicidade

“Não sei dizer quando, mas será muito difícil para ele sobreviver politicamente”, disse Segal.

Depois da Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando Israel também foi pego de surpresa e atacado pelo Egito e pelos países árabes vizinhos, mas conseguiu revidar, houve investigações minuciosas e consequências políticas. “Acredito que, como em 1973, essa guerra terminará sem uma única figura, tanto política quanto militarmente, no lugar em que estava em 6 de outubro”, disse Segal.

Leia mais Entenda por que guerra em Israel acirra a polarização entre direita e esquerda no Brasil Militantes usam conflito como pretexto para proselitismo político nas redes sociais após ataque do Hamas contra Israel

“A história israelense nos ensina que guerras malsucedidas levam a uma mudança de governo”, disse ele. “A história israelense é clara sobre o futuro que está por vir.”

A maneira como a guerra termina será importante, é claro, mas apenas até certo ponto. Mesmo uma vitória esmagadora provavelmente não apagará o fracasso inicial. Mas Netanyahu, um bom político, sabe que Israel existe para defender o povo judeu. Ele sabe que os israelenses querem erradicar o Hamas, e já está deixando de lado sua cautela habitual para tentar liderar uma guerra significativa em Gaza e, se necessário, no Líbano. Somente uma guerra bem-sucedida pode mitigar os danos duradouros já causados.

“Neste momento, Netanyahu está concentrado no controle de danos”, disse Mazal Mualem, que recentemente escreveu uma biografia do líder. “Em minha opinião, ele entende que não poderá continuar depois de um fracasso tão devastador e, portanto, está concentrado em obter sucesso militar e diplomático durante essa guerra.”

Soldados israelenses carregam um corpo em Kfar Azza, um vilarejo do outro lado da fronteira de Gaza que foi atacado por atiradores palestinos, em Israel, na terça-feira, 10 de outubro de 2023. Foto: Sergey Ponomarev / NYT

Continua após a publicidade

Netanyahu agora está lutando por seu legado, disse Mualem. “O que ele sempre mais temeu aconteceu — ele adormeceu no trabalho e não conseguiu manter a segurança de Israel. É o pesadelo dele se tornando realidade.”

Ao mesmo tempo, Netanyahu é considerado o político mais bem-sucedido de Israel, com um profundo conhecimento de um sistema político que tendeu a encolher o centro e a esquerda nas últimas décadas e que “pensa em termos do Oriente Médio”, disse Haviv Rettig Gur, analista político do Times of Israel, uma publicação on-line.

“Somos menos uma França conservadora e mais um Líbano muito liberal”, disse ele. “E Netanyahu entendeu isso de uma forma que outros não entenderam, e isso o protegeu.”

Tradicionalmente, ele fez uma campanha sobre a divisão e, uma vez no governo, tentou fazer o controle de danos e curar as feridas.

Mas isso tem sido mais difícil em seu último mandato como primeiro-ministro, que começa em dezembro de 2022. Para formar um governo — e receber imunidade de um julgamento por acusações de corrupção — Netanyahu teve que fazer parcerias com políticos e partidos de extrema direita e ultrarreligiosos que ele havia evitado anteriormente. Até agora, ele lidera o governo de extrema direita, ultranacionalista e religiosamente mais conservador da história de Israel.

Ele nomeou duas figuras polêmicas como ministros importantes — Itamar Ben-Gvir, ministro da segurança nacional, e Bezalel Smotrich, ministro das finanças e ministro da defesa júnior. Ambos querem mais assentamentos na Cisjordânia ocupada e políticas severas em relação aos palestinos; ambos deram aprovação tácita à violência contra os palestinos.

Israeli soldiers gather outside Kfar Azza, a village just across the border from Gaza that was attacked by Palestinian gunmen, in Israel, Tuesday, Oct. 10, 2023. A Times reporter and photographer visited an Israeli village raided by Palestinian gunman. (Sergey Ponomarev/The New York Times) Foto: NYT / NYT

Continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, Netanyahu pressionou por uma reforma judicial que enfraqueceria e politizaria a Suprema Corte israelense, uma medida que levou a meses de grandes manifestações nas ruas.

Essas políticas agora são criticadas por dividirem os israelenses e desviarem o dinheiro e a atenção do governo da segurança, além de sobrecarregarem o exército na tentativa de manter os colonos da Cisjordânia e os palestinos longe da violência.

Netanyahu chegou a rejeitar as advertências de Yoav Gallant, seu ministro da Defesa, de que seu governo estava alimentando de forma imprudente o conflito na Cisjordânia ao antagonizar os palestinos, dizendo que elas apenas refletiam as críticas da oposição política.

Até mesmo a conquista de Netanyahu de expandir o reconhecimento de Israel no Golfo com os Acordos de Abraão e de tentar negociar o reconhecimento com a Arábia Saudita, com o apoio do presidente Biden, foi vista por alguns como uma forma de ignorar as preocupações dos palestinos e talvez levar o Hamas a tentar lembrar ao mundo que não poderia ser ignorado.

Seja qual for a história, essa última violência horrível intensificou a sensação entre os israelenses de que suas instituições, até mesmo as famosas instituições militares e de inteligência, são incompetentes.

Esse sentimento está sendo expresso até mesmo entre os eleitores leais da base do Netanyahu — muitos dos quais viviam nos kibutzim próximos a Gaza que foram aterrorizados e destruídos.

“De repente, Israel parece vulnerável, e os israelenses estão perdendo a confiança na competência de suas próprias instituições”, disse Mark Heller, do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, em Tel Aviv. “E se Israel está perdendo a confiança, seus inimigos estão ganhando confiança.”

Continua após a publicidade

Dois homens usam seus smartphones para registrar um ataque aéreo israelense enquanto buscam abrigo no Hospital Al-Shifa na Cidade de Gaza na segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Foto: Samar Abu Elouf / NYT

Por enquanto, Netanyahu se beneficia da unidade israelense diante desse desafio e de sua reputação de líder experiente que consegue manter a calma em uma crise.

Ze’ev Elkin, membro do Knesset que era próximo a Netanyahu e que atuou em seus governos antes de romper com ele há três anos, mesmo assim elogiou sua liderança.

“Vi Bibi em situações complexas do Estado de Israel e, em muitos testes, ele é uma pessoa talentosa e experiente”, disse Elkin, referindo-se ao Netanyahu pelo apelido. “Tivemos discordâncias, mas ele é uma pessoa com quem aprendi muito”.

Mas Netanyahu mudou em 2019 e ficou mais convencido de sua indispensabilidade, disse Elkin. “Vi que sua consideração pessoal prevalece sobre as considerações nacionais na tomada de decisões.”

Muitos líderes no final de seus longos anos no poder, acrescentou, mudam “de ‘Eu sou o melhor líder para o país neste momento’ para ‘O mais importante para o país é que eu o lidere, e o mais importante é que eu lidere o país’ — e ele caiu nessa”.

Dahlia Scheindlin, analista política e pesquisadora israelense, sugeriu que um Israel politicamente dividido continuaria a se dividir. Metade do país desejará que Netanyahu “seja levado a um comitê especial de investigação e viva seus dias na ignomínia, enquanto a outra metade dirá que isso prova tudo o que sempre dissemos, que vocês da esquerda e suas ideias de paz nos enfraqueceram e que vocês deveriam viver seus dias na ignomínia”, disse ela.

Continua após a publicidade

Mas, por enquanto, Israel está unido pela guerra. O que vier depois não é relevante, disse Elkin. “Ele é o primeiro-ministro. Temos muitas divergências, mas tudo isso deve ser deixado de lado durante a guerra.”