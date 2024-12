Entenda num guia simples a guerra civil da Síria e a queda de Bashar Assad

Uma coalizão de grupos de oposição na Síria, liderada pela facção islâmica Hayat Tahrir al-Sham, dominou a guerra civil da Síria após um longo impasse.

Sua ofensiva relâmpago, que tomou várias cidades importantes em apenas alguns dias, é o desafio mais direto ao poder do presidente Bashar Assad em anos e pode sinalizar o fim de seu governo. Agências internacionais afirmam que o ditador deixou a capital síria durante a madrugada deste domingo, 8.

Rebeldes sírios derrubam governo do país, dizem agências internacionais Foto: Ghaith Alsayed/AP

A guerra civil síria começou há 13 anos, durante a Primavera Árabe, e se transformou em um conflito sangrento e multifacetado, envolvendo grupos de oposição interna, facções extremistas e potências internacionais, incluindo os Estados Unidos, o Irã e a Rússia. Mais de 500 mil sírios morreram e outros milhões fugiram de suas casas. Aqui está um guia para entender o conflito.

Qual é a situação no local?

Em pouco mais de uma semana, as forças rebeldes sírias tomaram grande parte do noroeste da Síria do governo em um ataque rápido. Primeiro, os rebeldes tomaram a maior cidade da Síria, Alepo, e, dias depois, invadiram Hama e a cidade estratégica de Homs. Neste domingo, eles chegaram à capital da Síria, Damasco.

Publicidade

Quem está lutando?

O governo sírio

PUBLICIDADE O governo sírio, liderado por Assad, foi fundamental para a prolongada e devastadora guerra civil que começou em 2011. Assad, que assumiu o poder em 2000, faz parte da família que governava a Síria desde um golpe de 1970. Eles são alauitas, uma seita minoritária que é uma ramificação do Islã xiita.

Assad inicialmente se apresentava como um reformista moderno, mas reagiu aos protestos pacíficos durante a Primavera Árabe com repressões brutais, provocando uma revolta nacional.

Após vários anos de guerra, o governo de Assad recuperou grande parte do território que perdeu para os rebeldes com a ajuda do Irã, da Rússia e da milícia libanesa Hezbollah. Mas esses aliados foram recentemente dizimados ou distraídos por outros conflitos.

Hayat Tahrir al-Sham

O Hayat Tahrir al-Sham, cujo nome significa Organização para a Libertação do Levante, começou a se formar no início da guerra civil da Síria, quando os jihadistas formaram a Frente Nusra para combater as forças pró-Assad com centenas de ataques insurgentes e suicidas.

Publicidade

O grupo tinha ligações iniciais com o grupo Estado Islâmico e depois com a Al Qaeda. Mas, em meados de 2016, a Frente Nusra tentou se livrar de suas raízes extremistas, unindo-se a várias outras facções para criar o Hayat Tahrir al-Sham. Os Estados Unidos e outros países ocidentais ainda a consideram um grupo terrorista.

O líder do grupo, Abu Mohammad al-Golani, disse ao The New York Times que seu principal objetivo era “libertar a Síria desse regime opressor”. Ele tentou ganhar legitimidade fornecendo serviços aos residentes em sua fortaleza de Idlib.

Publicamente, as autoridades dos EUA têm sido cautelosas com relação ao Hayat Tahrir al-Sham. Mas, dentro do governo dos EUA, algumas autoridades acreditam que a virada do grupo em direção ao pragmatismo é genuína e que seus líderes sabem que não poderão realizar suas aspirações de participar ou liderar o governo sírio se o grupo for visto como uma organização jihadista.

Rebeldes anunciam “nova era” na Síria após fuga de Bashar al-Assad do país Foto: Omar Sanadiki/AP

Forças curdas

As forças da minoria étnica curda da Síria tornaram-se o principal parceiro local dos Estados Unidos na luta contra o grupo Estado Islâmico na Síria, sob a bandeira das Forças Democráticas da Síria. Depois que o grupo extremista foi derrotado em grande parte, as forças lideradas pelos curdos consolidaram o controle sobre as cidades do nordeste, expandindo uma região autônoma que haviam construído lá. Mas os combatentes curdos ainda tiveram que enfrentar seu inimigo de longa data, a Turquia, que os considera ligados a uma insurgência separatista curda. Há também muitas outras milícias sírias lutando com suas próprias agendas e lealdades.

E quanto às potências estrangeiras que atuam no conflito?

Turquia

Desde o início da guerra civil, os militares turcos lançaram várias intervenções militares através da fronteira com a Síria, principalmente contra as forças lideradas pelos curdos sírios. A Turquia agora controla efetivamente uma zona ao longo da fronteira norte da Síria.

A Turquia também apoia facções como o Exército Nacional Sírio, uma coalizão de grupos armados da oposição síria. Analistas dizem que ela provavelmente deu aprovação tácita à ofensiva liderada pelo Hayat Tahrir al-Sham.

Publicidade

Em alta Internacional Quem é o grupo Hayat Tahrir al-Sham, que derrubou Assad na Síria Governo sírio cai após 50 anos sob regime da família Assad Na sexta-feira, o presidente Recep Tayyip Erdogan da Turquia emitiu uma aprovação qualificada do avanço rebelde. “Idlib, Hama, Homs, e o alvo, é claro, é Damasco”, disse Erdogan aos repórteres após as orações de sexta-feira em Istambul, de acordo com a mídia estatal turca. “A marcha da oposição continua. Nosso desejo é que essa marcha na Síria continue sem incidentes.” Rússia Durante toda a guerra civil da Síria, a Rússia tem sido um dos apoiadores estrangeiros mais leais de Assad, enviando tropas russas para apoiar suas forças e jatos para bombardear seus inimigos. O país manteve uma presença militar estratégica na Síria com bases aéreas e navais, que utiliza para apoiar operações militares na região. Devido à guerra de desgaste na Ucrânia, os analistas dizem que a Rússia não tem conseguido apoiar o governo da Síria com a mesma força do passado. Os ataques aéreos russos que tentaram retardar o avanço dos rebeldes foram relativamente escassos.

Irã e Hezbollah

A Síria é uma parte central do “Eixo de Resistência” do Irã, uma rede de países e grupos que inclui o Hezbollah, o grupo militante palestino Hamas e os Houthis no Iêmen, que espera destruir Israel e reduzir a influência americana no Oriente Médio.

Publicidade

O Irã contrabandeia armas para o Hezbollah através do Iraque e da Síria. O Irã e o Hezbollah retribuíram o favor enviando milhares de militantes para lutar ao lado de Assad durante a guerra civil.

Na sexta-feira, o Irã começou a evacuar seus comandantes militares e pessoal da Síria, de acordo com autoridades regionais e três autoridades iranianas, em um sinal da incapacidade do Irã de ajudar a manter Assad no poder.

Estados Unidos

O papel dos EUA na guerra civil síria mudou várias vezes. Inicialmente, o governo Obama apoiou os grupos de oposição em sua revolta contra o governo, fornecendo armas e treinamento, com efeito limitado.

Após o surgimento do grupo Estado Islâmico em 2014, as forças dos EUA combateram o grupo terrorista com ataques aéreos e assistência às forças curdas e, em seguida, permaneceram no nordeste da Síria para evitar um ressurgimento. Em 2019, o então presidente Donald Trump retirou muitas dessas forças, mas os Estados Unidos ainda mantêm uma força de cerca de 900 soldados, concentrada em áreas de perfuração de petróleo controladas pelos curdos no nordeste e uma guarnição no sudeste, perto das fronteiras da Síria com o Iraque e a Jordânia.

Publicidade

Israel

As atividades militares de Israel na Síria têm se concentrado principalmente em ataques aéreos contra o Hezbollah e alvos iranianos, especialmente militares de alto escalão, instalações de produção de armas e o corredor de transporte que o Irã usa para enviar armas ao Hezbollah.

Um conflito duradouro

A guerra da Síria começou em 2011 com uma revolta pacífica contra o governo e se transformou em um conflito complexo envolvendo rebeldes armados, extremistas e outros.

As origens: O conflito começou quando os sírios se revoltaram pacificamente contra o governo de Assad. Os protestos foram recebidos com uma repressão violenta, e as comunidades pegaram em armas para se defender. Seguiu-se uma guerra civil.

Outros grupos se envolveram. Em meio ao caos, a minoria étnica curda da Síria pegou em armas e gradualmente tomou o território que considerava seu. O grupo Estado Islâmico tomou partes da Síria e do Iraque em 2014 e declarou esse território como seu “califado”, desestabilizando ainda mais a região.

Publicidade

Intervenções estrangeiras. Assad recebeu apoio vital do Irã e da Rússia, bem como do Hezbollah. Os rebeldes foram apoiados pelos Estados Unidos e por estados árabes ricos em petróleo, como a Arábia Saudita. A Turquia também interveio para impedir o avanço das milícias curdas.

O número de mortos. A guerra matou centenas de milhares de pessoas e deixou milhões de desabrigados. As forças leais a Assad cometeram, de longe, as maiores atrocidades. O regime recorreu a armas químicas, bombas de barril e fome para forçar os sírios a se submeterem.

Este conteúdo foi publicado originalmente no The New York Times e traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.