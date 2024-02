Richard Plaud trabalhou 4,2 mil horas ao longo de oito anos para transformar cuidadosamente mais de 700 mil palitos de fósforo em um modelo de 7,16 metros de altura da Torre Eiffel, impulsionado por um objetivo que ele mantinha desde criança: ganhar um recorde mundial do Guinness.

PUBLICIDADE Plaud, um francês de 47 anos do oeste da França, concluiu sua escultura no final do ano passado e submeteu sua criação ao Guinness, confiante de que — como superou o detentor do recorde em mais de dois metros — seu modelo seria coroado como a escultura de palitos de fósforo mais alta do mundo. O veredito veio em 24 de janeiro: desqualificação. O Guinness havia considerado sua escultura inapta porque ele havia usado palitos de fósforo que não estavam comercialmente disponíveis.

Espectadores observam a escultura de 7,2 metros de altura da Torre Eiffel, que Richard Plaud passou 4.200 horas ao longo de oito anos construindo com palitos de fósforo e cola Foto: Cortesia de Richard Plaud

“Fiquei muito surpreso e muito decepcionado,” Plaud escreveu em francês em um e-mail traduzido pelo The Washington Post. “Fiquei decepcionado por os juízes não levarem em conta todo o trabalho que havia sido feito.”

O sonho de infância de Plaud foi esmagado. Chateado, ele publicou um post no Facebook em 30 de janeiro descrevendo as razões do Guinness para negar-lhe um recorde mundial. Manchetes sobre a “grande decepção” de Plaud seguiram, incendiando um debate sobre sua desqualificação. Em questão de dias, o Guinness deu a entender uma possível reversão, dizendo que sua decisão poderia ter sido “um pouco pesada”.

O Guinness disse que revisaria a decisão, o que Plaud esperava que pudesse levar semanas.

“Também me preparei para a ideia de que minha torre nunca seria reconhecida como o novo recorde mundial,” ele escreveu.

Publicidade

“Sempre amei construir”

Aos 8 anos, o jovem Plaud já estava desenvolvendo um amor por construir e criar. Um ano antes, ele começou a construir casas de Lego para criar cenários para seus trens. Ele estudou engenharia civil na faculdade e começou a construir modelos de palitos de fósforo em 1996, quando tinha 20 anos, fazendo uma grua de construção que tinha 2,43 metros de altura. Ele terminou em 1999.

“Eu sempre amei construir, criar, fazer coisas que ainda não existem,” ele disse.

Depois de terminar a grua, ele ansiava por criar algo maior e mais alto. A ideia de fazer a Torre Eiffel, um símbolo para os franceses e ícone reconhecido internacionalmente, “rapidamente se tornou óbvia”. Ele também ansiava pelo desafio que sua complexidade técnica representaria.

Mas Plaud não tinha certeza de como ele a construiria. Por anos, ele manteve a ideia em mente, esperando um dia começar o projeto. Então, outro buscador de recordes tentou sua ideia.

PUBLICIDADE Em novembro de 2009, Toufic Daher revelou sua escultura de palitos de fósforo da Torre Eiffel, que tinha pouco menos de 6,55 metros, no City Mall, em Beirute, tornando-se o detentor do recorde mundial. Seis anos depois, no final de 2015, Plaud finalmente encontrou sua própria estratégia. A inspiração veio quando ele encontrou um modelo de metal da torre com 1,22 metros que ele usou para ajudá-lo a criar plantas — e ele sabia que quão alto sua torre precisaria ser para quebrar o recorde. A réplica de metal que ele encontrou era 1/270 do tamanho do original. Plaud escalou isso, multiplicando as dimensões por seis para obter uma escultura que era 1/45 do tamanho da Torre Eiffel — 7,16 metros, suficiente para quebrar o recorde de Daher em mais de dois metros. Plaud decidiu construí-lo em 402 peças, o que lhe permitiria desmontar, armazenar e remontá-lo.

60 quilos em palitos de fósforo

Ele começou a construir a torre em 30 de dezembro de 2015. No início, ele comprou palitos de fósforo no supermercado, cortando as pontas vermelhas, que eram difíceis de construir. Mas depois de fazer isso com mais de 54 mil deles, ele se cansou o suficiente para entrar em contato com um fabricante francês para perguntar se ele poderia comprá-los em grandes quantidades sem as pontas. O fabricante concordou, e Plaud comprou 760 mil palitos de fósforo que pesavam mais de 60 quilos.

Publicidade

A escultura era o projeto de Plaud, mas não sua obsessão. Plaud, que gerencia projetos de rodovias para o governo regional, dedicava cerca de 10 horas por semana ao modelo, principalmente nos fins de semana e depois do jantar em família nos dias de semana. Sua esposa e seus dois adolescentes eram solidários, mas era importante para Plaud que seu projeto não tirasse o tempo da família.

Ele projetou a torre enquanto a construía, resolvendo problemas à medida que surgiam. Construir modelos requer ser paciente, meticuloso e bom em matemática e design, disse Plaud, junto com “uma imaginação tridimensional” para poder visualizar o projeto final. “Acima de tudo”, ele disse, “exige manter seu espírito infantil”.

Em alta Internacional Secretário dos EUA chega ao Brasil com diplomacia de Lula sob pressão; entenda o que está em jogo Israel ‘mente’ e age de ‘maneira insólita e ofensiva’ a Lula, diz ministro das Relações Exteriores Na guerra na Ucrânia, queda de Avdiivka pode ser ponto de virada para vitória da Rússia Ele terminou a construção em 27 de dezembro, quase oito anos depois de começar e no 100º aniversário da morte do designer da torre real, Gustave Eiffel, o que não foi um acidente. “Eu queria dar a ele esse aceno,” Plaud disse. Decisão “severa e desrespeitosa” Em 7 de janeiro, ele aplicou para o recorde, uma inscrição que exigia filmagem de vídeo de um agrimensor profissional medindo a altura da escultura. Plaud disse que ficou surpreso e decepcionado quando soube no final de janeiro que os juízes haviam desqualificado sua escultura. Eles disseram a ele que estava sendo eliminado porque os materiais que ele usou não estavam comercialmente disponíveis ou reconhecíveis como palitos de fósforo. A decisão o chocou e entristeceu, disse Plaud. Ele disse ao Post que seria impossível construir sua torre sem cortar as pontas. Plaud disse que disse aos juízes que achou a decisão deles “severa e desrespeitosa com o trabalho que havia sido feito”. Alguém comum pode “fazer coisas extraordinárias” Em 7 de fevereiro, o Guinness o informou que seu caso estava sendo reexaminado, mas que “poderia levar algum tempo,” Plaud escreveu. Ele esperava que isso levasse dias ou até semanas. Ele se preparou para a realização de que sua torre nunca estabeleceria um recorde mundial. Então, ao retornar para casa do trabalho na noite seguinte, ele encontrou uma carta. Os oficiais do Guinness admitiram que haviam sido duros, reverteram sua decisão e o parabenizaram por ser “oficialmente incrível”. “De repente, tudo virou a meu favor,” ele escreveu. “Foi quase irreal. No final, foi uma surpresa. E então a alegria me consumiu.”

Publicidade

Em um e-mail, a porta-voz do Guinness, Kylie Galloway, disse que, após desqualificar Plaud, os juízes fizeram mais pesquisas sobre as técnicas usadas pela comunidade de modelos de palitos de fósforo. Com esse conhecimento, o Guinness revisou o pedido de Plaud e concedeu o recorde. O Guinness também corrigiu algumas “inconsistências dentro de nossas regras” e agora permite que palitos de fósforo usados na construção de modelos sejam moldados.

Plaud disse que se sente feliz por finalmente ter alcançado seu sonho de infância, realizando “a missão que me dei aos 8 anos”. “Estou muito orgulhoso de ter mostrado a meus filhos que você pode ser alguém comum e fazer coisas extraordinárias.”/ WP