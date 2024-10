Podemos estar prestes a entrar no que poderia ser o momento mais perigoso da história do Oriente Médio moderno: uma guerra de mísseis balísticos entre Irã e Israel, que quase certamente traria os Estados Unidos para o lado de Israel e poderia culminar em um esforço total entre EUA e Israel para destruir o programa nuclear do Irã.

Essa é a avaliação que obtive ao conversar com fontes da inteligência israelense. Conforme previsto, o Irã lançou várias centenas de mísseis balísticos contra Israel por volta das 12h30 (13h30 no Brasil).

O ataque foi planejado em duas ondas com 15 minutos de intervalo, e cada onda envolverá 110 mísseis balísticos, disseram os israelenses.

Sistema de defesa Domo de Ferro intercepta projeteis iranianos nesta terça-feira, 1 Foto: Menahem Kahana/AFP

PUBLICIDADE Os mísseis iranianos visavam a três alvos. Primeiro, a sede do Mossad, o serviço de inteligência estrangeira de Israel, perto de Tel Aviv. Segundo, a base aérea israelense em Nevatim e, terceiro, a base aérea israelense em Khatzirim; ambas as bases ficam no sul de Israel, no deserto de Negev. As autoridades israelenses estão particularmente preocupadas com qualquer ataque à sede do Mossad porque ela fica no subúrbio de Ramat Hasharon, região densamente povoada no norte de Tel Aviv. Também não fica longe da sede da inteligência de defesa israelense, a Unidade 8200.

Sistema de defesa Domo de Ferro intercepta mísseis iranianos na cidade de Hadera, Israel Foto: Ariel Schalit/AP

Essas informações foram compartilhadas comigo porque os israelenses insistem que não querem uma guerra balística em grande escala com o Irã e querem que os Estados Unidos tentem dissuadir os iranianos, informando-os de que, se lançarem esse ataque com mísseis, os Estados Unidos não serão espectadores e sua resposta, ao contrário do ataque iraniano com mísseis e drones contra Israel em 13 de abril, não será puramente defensiva.

Em outras palavras, o Irã pode estar arriscando todo o seu programa nuclear se esse ataque com mísseis for adiante. Não consegui falar com nenhuma autoridade sênior dos EUA para avaliar suas reações, mas atualizarei este texto assim que o fizer.

Publicidade

Alguém poderia pensar que Israel está ansioso por esse tipo de guerra com o Irã para finalmente acabar com seu programa nuclear e envolver os Estados Unidos.

Israelenses tentam se proteger de mísseis iranianos em Shoresh, cidade entre Tel-Aviv e Jerusalém Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Danos

Não é essa a minha impressão. Uma guerra de mísseis balísticos poderia causar enormes danos à infraestrutura de Israel, a menos que praticamente todos os mísseis fossem interceptados.

Os iranianos poderiam estar blefando e pretendendo pousar os mísseis em áreas abertas de Israel? Essa não é a impressão que os israelenses obtiveram de sua inteligência.

A avaliação da inteligência israelense é que o povo iraniano, em geral, não quer essa guerra com Israel. Há muito tempo existe descontentamento no Irã em relação aos bilhões de dólares que o regime gastou apoiando o Hamas e o Hezbollah em um momento em que a infraestrutura iraniana está tão dilapidada e a economia do país está em dificuldades.

A mensagem que os israelenses esperam que os EUA possam transmitir ao Irã também é que, se eles iniciarem essa guerra e ela levar a uma grande destruição e morte de civis iranianos, isso também poderá desencadear uma revolta contra o regime. Saiba mais Como Israel deu um golpe letal no ‘Eixo da Resistência’ criado pelo Irã

Irã lança mísseis contra alvos em Israel, diz Exército; governo pede para israelenses se protegerem

O que o conflito entre Israel, Hezbollah, Hamas e Irã realmente significa Meu ponto principal: Como americano, espero que os iranianos desistam desse ataque com mísseis. Também espero que os israelenses reduzam seu ataque agora mesmo contra o Hezbollah. No último ano, vimos linhas vermelhas serem ultrapassadas a torto e a direito - desde o ataque selvagem do Hamas a Israel em 7 de outubro até o ataque israelense com pager contra a liderança do Hezbollah e o assassinato de seu líder, Hasan Nasrallah. Os iranianos sentem que seu poder de dissuasão foi enfraquecido e precisam reagir.

Esse é o momento do Código Vermelho. Porque quando você começa a cruzar as linhas vermelhas, todas elas desaparecem.