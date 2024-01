THE NEW YORK TIMES - Um avião Boeing 757 operado pela Delta Air Lines perdeu uma roda dianteira enquanto se preparava para decolar do principal aeroporto de Atlanta no sábado, 20, de acordo com a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês). Foi o mais recente episódio preocupante envolvendo uma das aeronaves da fabricante.

O voo 982 da Delta Air Lines estava se preparando para decolar do Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson para uma viagem a Bogotá, Colômbia, por volta das 11h15 de sábado, no horário local, quando uma “roda do nariz se soltou e rolou colina abaixo”, disse a agência em um relatório preliminar.

Mais de 170 passageiros que estavam a bordo tiveram que desembarcar, mas ninguém ficou ferido, disse o relatório.

Um porta-voz da Delta disse que os passageiros foram colocados em um voo substituto. Um porta-voz da Boeing se recusou a comentar e dirigiu perguntas a Delta.

A FAA disse que vai continuar sua investigação.

A Boeing enfrenta novo escrutínio após um plugue de porta se soltar de um Boeing 737 Max 9 enquanto ele estava no ar. Foto: Richard Drew/AP

Crise na Boeing

Tem sido um período turbulento para a Boeing, que nos últimos anos tem estado repleta de preocupações de segurança após catástrofes mortais. A fabricante enfrenta novo escrutínio depois que um plugue de porta se soltou de um novo avião Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines a 16 mil pés em 5 de janeiro, logo após ele decolar do Aeroporto Internacional de Portland, em Oregon.

Ninguém ficou gravemente ferido, mas os passageiros foram expostos a ventos fortes no angustiante retorno do avião a Portland.

A FAA ordenou então que cerca de 170 aviões Boeing 737 Max 9 fossem mantidos no chão nos Estados Unidos até que pudessem ser inspecionados. O avião que perdeu uma roda em Atlanta no sábado, um Boeing 757, é um modelo diferente.