Parecia uma explosão. Em seguida, o avião chacoalhou, as máscaras de oxigênio caíram e as luzes piscaram. Um vapor branco passou pela cabine. Algumas pessoas gritaram. Outras ficaram desorientadas.

Assim começaram os minutos angustiantes a bordo do voo 1282 da Alaska Airlines, quando uma seção do tamanho de uma porta perto da parte traseira do avião explodiu 10 minutos após a decolagem de Portland, Oregon, na noite de sexta-feira, deixando alguns passageiros inicialmente confusos e outros totalmente aterrorizados.

“A primeira coisa que pensei foi: ‘Vou morrer’”, disse Vi Nguyen, 22 anos, um passageiro de Portland.

Nicholas Hoch, 33 anos, estava sentado na poltrona 12A, um assento na janela próximo à frente do Boeing 737 Max 9. Ele tentou manter a calma. Mesmo assim, começou a digitar mensagens de texto para sua mãe e sua namorada. Havia algo errado no avião, ele disse a elas, acrescentando: “Eu amo vocês”.

O voo, que transportava 171 passageiros e seis membros da tripulação, começou de forma normal. Com destino a Ontário, na Califórnia, teve um atraso inicial de cerca de 20 minutos para permitir o degelo, disse Hoch, arquiteto, que estava viajando para visitar a família de sua namorada.

Ele passou o atraso entrando em sua zona de conforto antes do voo, colocando os fones de ouvido com cancelamento de ruído e ouvindo um podcast sobre Tóquio, antes de sua viagem ao Japão em alguns dias.

Às 17h07, o voo 1282 partiu de Portland, de acordo com o FlightAware, um site de rastreamento de voos. Ele subiu para cerca de 16.000 pés, viajando a aproximadamente 440 milhas por hora.

Depois veio o boom. Para outros, um estrondo. Vicki Kreps, 56 anos, enfermeira de Vancouver, Washington, que estava sentada na fileira 19 com seus dois netos, Brady, 7 anos, e Brynlee, 5 anos, disse que eles puderam sentir um deslocamento definitivo para frente em seus assentos e, em seguida, a descompressão do ar em seus ouvidos. Ela ajudou a colocar a máscara de oxigênio de Brynlee, enquanto Brady colocou a sua.

“Definitivamente, sentimos que estávamos descendo rapidamente”, disse Kreps.

A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) ordenou a suspensão temporária das operações das aeronaves Boeing 737 MAX 9 após uma parte da fuselagem se desprender durante um voo Foto: Craig Mitchelldyer/AP

“Coisas escuras e esfumaçadas”

Evan Smith, um advogado de 72 anos, disse que começou a ver “coisas escuras e esfumaçadas” girando em torno da cabine.

Hoch olhou para cima e viu os cabelos dos passageiros sendo soprados para trás. “A melhor maneira de descrevê-lo é como se estivesse perfurando um recipiente de CO2 e o vapor fosse liberado do recipiente”, disse ele.

“Mas nós estávamos dentro daquele recipiente.”

Houve um momento de histeria quando algumas pessoas se levantaram, apontando e gritando que havia um buraco na parte de trás.

Era na fileira 26, disseram as autoridades aeronáuticas em uma entrevista coletiva no sábado. Ninguém estava sentado na janela ou no assento do meio. Mas após a “rápida descompressão” da cabine, os encostos de cabeça de dois assentos próximos desapareceram, bem como o encosto de um deles.

O pedaço da fuselagem que se rasgou é chamado de tampão da porta porque cobre o que às vezes é usado em outros modelos do avião como saída de emergência. A presidente do National Transportation Safety Board, Jennifer Homendy, disse no domingo que o plugue foi localizado no quintal de uma casa em Portland.

Depois que o plugue explodiu, uma mulher se aproximou da frente do avião para dizer que a camisa de alguém havia sido arrancada, disse Hoch. Ele também disse que as pessoas lhe contaram que haviam perdido objetos, como telefones ou fones de ouvido.

“Sinceramente, foi horrível”

Os comissários de bordo fizeram anúncios pedindo aos passageiros que se sentassem e permanecessem sentados. Mas Elizabeth Le, 20 anos, amiga da Sra. Nguyen, disse que era difícil ouvi-los por causa do vento que soprava na aeronave.

A confusão se espalhou pela cabine, e os que estavam sentados na frente não sabiam o que estava acontecendo atrás deles, disse Hoch.

Le disse que um menino e sua mãe estavam sentados perto da seção perdida. Os comissários de bordo os ajudaram a ir para o outro lado do avião alguns minutos depois, disse ela. O menino parecia ter perdido a camisa, e sua pele parecia vermelha e irritada, acrescentou ela.

“Sinceramente, foi horrível”, disse Le. “Quase desmoronei, mas percebi que precisava manter a calma.”

Hoch disse que sentiu uma série de emoções. Ele estava com a cabeça girando, olhando constantemente para frente e para trás. A mulher ao seu lado estava chorando. Ela perguntou se ele poderia segurar sua mão, ele disse, e ele segurou.

Mas, de modo geral, todos estavam relativamente “assustadoramente calmos”, disse Hoch, embora tenha acrescentado que alguns “estavam silenciosamente surtando”.

Smith, que estava voltando para sua casa em Murrieta, Califórnia, depois de visitar a filha e o genro em Portland, disse que sua experiência anterior como policial militar o ensinou que era importante manter a cabeça fria. Ele tinha a sensação de que o avião era resistente o suficiente para aterrissar.

O voo fez um círculo de volta a Portland. “O avião estava estável. Não estava tremendo, não estava fazendo manobras estranhas, estava apenas voando com firmeza”, disse ele. “Naquele momento, eu tinha certeza de que a aeronave estava bem e que desceríamos sem problemas.”

Kreps disse que a equipe de voo ajudou as pessoas a manterem a calma. “Estou muito impressionada com a Alaska e com a maneira como lidaram com a situação”, disse ela.

Os passageiros disseram que assim que o avião aterrissou, às 5h27, os paramédicos subiram a bordo. Um homem sentado na fileira imediatamente atrás do buraco disse que havia machucado o pé, mas não houve ferimentos graves.

Em um vídeo que a Le fez do voo, os passageiros podem ser ouvidos batendo palmas após o pouso.

“Meu Deus”, diz um deles no vídeo./THE NEW YORK TIMES