David Austin não é de pegar o caminho lento. Com apenas 20 anos, ele concluiu sua graduação on-line enquanto ainda estava no ensino médio — graças à pandemia que virou o seu segundo ano de cabeça para baixo — e já estava “90% do caminho” em seu mestrado quando decidiu mudar de direção no outono passado.

PUBLICIDADE Assim surge o Forward Blue, comitê de ação política de base (PAC, na sigla em inglês) que Austin lançou da casa de sua mãe em Somers Point, um enclave do sul de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Seu objetivo? Alcançar os eleitores da geração Z. Os PACs são grupos que arrecadam e gastam dinheiro em prol de um determinado candidato, geralmente compostos por grupos de interesse, empresas ou sindicatos. A política, Austin explicou à Fortune, era “uma preocupação mais urgente e real” do que seu programa de mestrado em aconselhamento. “Começamos com a ideia de que seríamos bem pequenos — bater em algumas portas, veicular alguns anúncios. Não esperávamos ser um PAC de base multimilionário.”

Hoje, o grupo tem uma equipe de três funcionários em tempo integral e colabora com outras organizações políticas como Middle Seat e Left Flank. Sua equipe pequena, mas poderosa, contatou mais de 3,5 milhões de eleitores — e eles esperam dobrar esse número nos poucos dias restantes antes do dia da eleição.

Austin e sua equipe estão trabalhando para contatar eleitores em todo o país, mas principalmente em estados decisivos como Pensilvânia, Wisconsin e Ohio. Eles têm mais de meio milhão de doadores em cada Estado. Com um tamanho médio de doação de cerca de US$ 26, eles arrecadaram pouco menos de US$ 18 milhões até agora.

David Austin lançou o Forward Blue, comitê de ação política de base (PAC, na sigla em inglês): 'começamos com a ideia de que seríamos bem pequenos e não esperávamos ser um PAC de base multimilionário'. Foto: Cortesia de David Austin via Fortune

Como o jovem está alcançando a Geração Z - diferentemente dos democratas de antigamente

As ambições políticas de Austin começaram a sério quando ele viu Donald Trump descer “aquela escada rolante idiota” na Trump Tower quando ele deu início à sua campanha em junho de 2015.

Ele estava no ensino fundamental na época. “Eu não estava necessariamente prestando muita atenção”, Austin lembrou. “Eu vi seu nome surgir cada vez mais; ele teve cada vez mais cobertura. Fiquei realmente curioso para descobrir que tipo de pessoa era essa e por que uma estrela de reality show estava concorrendo à Casa Branca.”

Ele transformou sua curiosidade em ação quando conseguiu seu primeiro emprego como voluntário político estadual e mais tarde se juntou à campanha de John Fetterman na Pensilvânia em 2022 para derrotar o Dr. Mehmet Oz.

Ao mesmo tempo, Austin pagou sua faculdade e a maior parte da pós-graduação fazendo “coisas digitais” para pequenas empresas em sua área, ajudando-as a construir seus sites e presença nas mídias sociais. Essas funções fizeram mais do que pagar as contas; elas lhe deram a “visão geral do terreno” para o marketing digital, o que foi fundamental para fazer o Forward Blue decolar no início de 2023.

Além disso, se alguma coisa, sua falta de experiência de vida é exatamente o que diferencia esse grupo de outros grupos democratas que tentam atingir os jovens. “Muitos PACs ainda amam seus anúncios de TV — eles gastam milhões lá”, disse ele. Mas o jovem de 20 anos sabe melhor. “Os jovens não estão mais assistindo a TV a cabo; fazemos tudo, menos TV.”

Outra coisa que os democratas de antigamente estavam fazendo errado é investir em correspondências físicas. “Não conheço ninguém da minha idade que verifica regularmente sua correspondência”, disse Austin. “Basicamente, tenho que implorar para que verifiquem se eu enviar algo para eles no aniversário.”

Em vez disso, a Forward Blue está investindo seu dinheiro onde sua geração realmente gasta tempo, anunciando em “todos os tipos” de plataformas de streaming — até mesmo aplicativos de namoro como o Grindr, que é voltado para homens gays.

“Queremos conhecer (os jovens) onde eles passam seu tempo”, acrescentou. “Algumas pessoas neste espaço são excessivamente dependentes do que funcionou quando entraram na política e não mudam isso o máximo que podem.”

Kamala Harris se despede antes de entrar em avião Foto: Emily Elconin/NYT

Harris vencerá a eleição?

A Forward Blue está trabalhando para eleger a vice-presidente Kamala Harris, mas também está fazendo o melhor para proteger a maioria democrata no Senado, reconquistar a Câmara dos Representantes para os democratas e vencer “disputas realmente acirradas”.

Ele construiu o PAC especificamente para construir poder democrata contínuo. “Não é como se você desistisse e tentasse outra vez”, ele disse. “É algo pelo qual você tem que lutar, ano após ano.”

Quando questionado se Harris vencerá, Austin soltou uma risada. “Essa é a pergunta que todos querem uma resposta. Eu direi isto: se os jovens aparecerem, e os democratas aparecerem, Kamala certamente obterá uma grande vitória.”