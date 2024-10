EUA enviam mais tropas e aviões de guerra para o Oriente Médio como barreira contra o Irã

O Pentágono enviará milhares de soldados americanos adicionais e mais jatos de combate para o Oriente Médio, de acordo com declarações de autoridades de defesa na segunda-feira, 30, como parte da luta do governo Joe Biden para evitar que o conflito entre Israel e os representantes do Irã exploda em uma guerra em toda a região.

PUBLICIDADE A infusão de forças, que também inclui unidades de defesa aérea, se somará às dezenas de milhares de funcionários americanos que já estão em alerta máximo na região, disse Sabrina Singh, porta-voz do Pentágono. As medidas foram ordenadas pelo Secretário de Defesa Lloyd Austin depois que Israel, na semana passada, utilizou uma série de ataques aéreos ao redor de Beirute para matar o líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, e quando as autoridades americanas previram que Israel poderia em breve lançar uma incursão terrestre limitada no Líbano. Singh afirmou aos repórteres que, para aumentar ainda mais o número de pessoal no Oriente Médio, o Pentágono estenderá algumas unidades destacadas que estavam programadas para voltar para casa e enviará forças adicionais para aumentá-las, incluindo esquadrões que pilotam caças F-16, F-15E e F-22 e jatos de ataque A-10. Austin também emitiu ordens de preparação para o envio de um número não especificado de outras unidades que estão nos Estados Unidos, disse ela.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, discursa em Londres, Reino Unido Foto: Kin Cheung/AP

Singh relacionou os destacamentos adicionais diretamente à retórica de altos funcionários iranianos, incluindo o aiatolá Ali Khamenei, que pediu a todos os muçulmanos que apoiem o Hezbollah no confronto com Israel. Escrevendo nas mídias sociais no fim de semana, ele declarou que “os golpes desferidos pela Frente de Resistência no corpo desgastado e deteriorado do regime sionista se tornarão ainda mais esmagadores”. A “frente de resistência” é uma referência à rede de forças militantes por procuração que o Irã apoia em toda a região, incluindo o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen e várias forças de milícia no Iraque e na Síria.

Na próxima semana, Israel marcará o primeiro aniversário do ataque do Hamas que deu início à guerra em curso em Gaza. O Hezbollah, agindo em solidariedade ao Hamas, tem trocado tiros rotineiramente com Israel nos meses seguintes, forçando deslocamentos em larga escala em ambos os lados da fronteira compartilhada. Porém, nas últimas duas semanas, o conflito aumentou drasticamente, pois Israel empreendeu uma operação agressiva para decapitar e degradar seu adversário no Líbano.

A velocidade e o escopo da campanha de Israel contra o Hezbollah, uma organização terrorista designada pelos EUA há muito tempo, pegaram as autoridades do governo Biden de surpresa. Austin, segundo Singh, ficou sabendo da operação para matar Nasrallah quando ela estava em andamento e foi “pego de surpresa” por ela. Ela acrescentou que o secretário de defesa teve uma conversa “firme” com seu colega israelense, o ministro da Defesa Yoav Gallant, depois disso.

Embora as forças apoiadas pelo Irã tenham lançado mais de 170 ataques contra as forças norte-americanas estacionadas no Iraque, na Síria e na Jordânia durante o último ano, até a manhã de segunda-feira nenhum havia sido relatado desde a morte de Nasrallah, disseram as autoridades de defesa.

Um foguete foi lançado contra o Centro de Apoio Diplomático de Bagdá, no aeroporto internacional da cidade, segundo informaram as autoridades na noite de segunda-feira. Embora seja uma instalação do Departamento de Estado, é uma instalação semelhante a uma base que as tropas dos EUA costumam visitar. Autoridades iraquianas, falando sob condição de anonimato para discutir suas operações, disseram que a aeronave pousou em um estacionamento na sede iraquiana de contraterrorismo e que os sistemas de defesa aérea dos EUA responderam.

O Pentágono tem mantido uma quantidade significativa de poder de fogo no mar durante toda a crise do Oriente Médio, e Austin no domingo estendeu os destacamentos de vários navios de guerra, incluindo aqueles designados para o Abraham Lincoln Carrier Strike Group e o Wasp Amphibious Ready Group.

O grupo de ataque, liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln, está no Mar da Arábia e é acompanhado por alguns destróieres da Marinha. O grupo anfíbio é composto por uma flotilha de três navios com marinheiros e fuzileiros navais e está posicionado no leste do Mar Mediterrâneo desde o verão. A 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais a bordo desses navios é treinada em operações de evacuação e parece estar pronta para responder se as autoridades dos EUA ordenarem a retirada de cidadãos americanos no Líbano.