Como Israel matou o líder do Hezbollah em um bombardeio no Líbano?

TEL AVIV — Israel rastreou Hasan Nasrallah por meses antes do assassinato. Os líderes israelenses estavam cientes do paradeiro de Nasrallah havia meses e decidiram atacá-lo na semana passada porque acreditavam ter apenas uma pequena janela de oportunidade antes de o líder do Hezbollah desaparecer em outro local, segundo três altos funcionários da defesa israelense.

Dois dos oficiais disseram que mais de 80 bombas foram lançadas em um período de vários minutos para matá-lo. Eles não confirmaram o peso ou o tipo das bombas. Os agentes do Hezbollah encontraram e identificaram o corpo de Nasrallah no início do sábado, juntamente com o de um dos principais comandantes militares do Hezbollah, Ali Karaki, de acordo com as autoridades, que citaram informações de inteligência obtidas de dentro do Líbano. Todas as três autoridades falaram sob condição de anonimato para discutir um assunto delicado.

Iraniana segura um pôster do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, com a inscrição: "à sua disposição, Nasrallah", durante uma manifestação anti-Israel em Teerã, no Irã Foto: Vahid Salemi/AP

O Hezbollah confirmou no sábado que Nasrallah foi morto nos ataques israelenses.

A operação foi planejada desde o início da semana, quando os líderes políticos israelenses conversaram com seus colegas americanos sobre a possibilidade de um cessar-fogo no Líbano, e antes do primeiro -ministro Binyamin Netanyahu deixar Israel para fazer um discurso nas Nações Unidas.

Todas as autoridades disseram que Hashem Safieddine, primo de Nasrallah e uma peça-chave no trabalho político e social do movimento, foi um dos poucos líderes seniores do Hezbollah que não estavam presentes no local do ataque.

Eles disseram que Safieddine, há muito tempo considerado um possível sucessor de Nasrallah, poderia ser anunciado em breve como o novo secretário-geral do Hezbollah.

Resposta ao ataque do Irã

De acordo com a rede NBC, Teerã iniciou convocação de militares para possível envio de tropas ao Líbano. O comandante supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, se pronunciou pela primeira vez desde a morte do líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio na região sul de Beirute na noite anterior.

Em uma declaração publicada em seu site, o aiatolá condenou as “mortes causadas ao povo indefeso do Líbano” e afirmou que “todas as forças da região apoiam e estão ao lado do Hezbollah”. Porém, não mencionou Nasrallah. O aumento na segurança de Khamenei foi confirmado pela agência Reuters.

Khamenei afirmou ainda que as mortes de civis no Líbano, cujo governo estima serem mais de 700 ao longo desta semana, “provou a falta de visão e as políticas tolas dos líderes” israelenses. Ele também conclamou a todos os muçulmanos a “apoiar o povo do Líbano e o Hezbollah com todos os meios de que dispõem e ajudá-los a enfrentar o... regime [de Israel]”. O destino da região, acrescentou, “será determinado pelas forças de resistência, com o Hezbollah na vanguarda”.

Uma faixa com a imagem do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei (à esquerda), e do líder do Hezbollah no Líbano, Hasan Nasrallah, em um muro durante protestos contra Israel em Teerã, em 27 de setembro Foto: AFP

Envio de tropas ao Líbano

De acordo com um dos porta-vozes do Irã para assuntos internacionais, o aiatolá Mohammad Hassan Akhtari, o país iniciará a convocação de tropas para enviá-las ao Líbano nos próximos dias.

PUBLICIDADE À rede americana NBC News, a autoridade afirmou ainda que militares podem ser “enviados às Colinas do Golã”, que, no entanto, são controladas por Israel. As declarações aumentam o temor de que expansão regional do conflito. Teerã sabe que uma guerra aberta com Israel envolveria riscos elevados e outros atores externos, como os EUA. O Hezbollah tem agido como linha de frente de Irã contra Israel, em especial por sua capacidade para lançar milhares de mísseis. Assim, quando Israel resolveu iniciar uma grande ofensiva contra o Líbano, mirando nas capacidades de comando e ataque do Hezbollah, o alvo não era apenas o grupo xiita, mas sim o próprio regime de Teerã. O Hezbollah é financiado e apoiado pelo Irã, integrando o chamado “Eixo da Resistência”, uma aliança informal liderada por Teerã que conta com países e movimentos extremistas islâmicos espalhados pelo Oriente Médio. Todos fazem oposição à influência do Ocidente na região e à existência do Estado de Israel. Embora a maioria dos grupos seja xiita, como o Hezbollah, o grupo terrorista Hamas, sunita, e o regime alauíta de Bashar al-Assad, na Síria, também integram a coalizão.

Alerta para retaliação

Porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, atualizou no sábado as “diretrizes de comando da frente interna” de Israel, dizendo que reuniões de mais de 1.000 pessoas seriam restringidas até a noite de segunda-feira em várias partes do país.

Hagari disse que a atualização foi feita “após uma avaliação da situação” e efetivada imediatamente. Há uma preocupação generalizada sobre a possibilidade de retaliação por parte do Hezbollah ou seus aliados após o assassinato do líder Hasan Nasrallah em um ataque aéreo israelense em Beirute.