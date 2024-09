O furacão Francine avançou no início desta quarta-feira, 11, em direção à Louisiana, estado do sul dos Estados Unidos, e deve atingir a costa nas próximas horas, ao mesmo tempo em que meteorologistas aumentaram alertas sobre tempestades potencialmente mortais, inundações generalizadas e ventos destrutivos na costa norte do Golfo dos EUA.

PUBLICIDADE O Francine se alimentou das águas extremamente quentes do Golfo do México para passar de tempestade tropical a furacão de categoria 1 na noite de terça-feira, 10. O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que o Francine pode até atingir a força da categoria 2, com ventos de 155 km/h a 175 km/h, antes de se chocar contra uma região costeira frágil que ainda não se recuperou totalmente de uma série de furacões devastadores desde 2020. O governador da Louisiana, Jeff Landry, alertou na terça-feira ao meio-dia — quando o Francine ainda era uma tempestade tropical — que os moradores do sul da Louisiana e da capital do estado, Baton Rouge, além de Nova Orleans, deveriam “se preparar” e finalizar os últimos preparativos.

Uma vez que o Francine atingir a costa, Landry recomendou que os moradores fiquem em casa, em vez de sair em estradas inundadas e correr o risco de bloquear equipes de emergência ou serviços de utilidade pública que trabalham na reparação de linhas elétricas.

O governador disse que a Guarda Nacional da Louisiana está sendo enviada para as paróquias que podem ser impactadas pelo Francine. Eles estão equipados com comida, água, quase 400 veículos para áreas inundadas, cerca de 100 barcos e 50 helicópteros para responder à tempestade, incluindo possíveis operações de busca e resgate. Tanto Landry quanto o governador do Mississippi, Tate Reeves, declararam estado de emergência, autorizando o rápido acesso a recursos para assistência em desastres.

Moradores enchem sacos de areia para sua casa na Louisiana, enquanto a região se prepara para a chegada do furacão Francine. Foto: Chris Granger/The Times-Picayune /The New Orleans Advocate via AP

O Francine estava centrado na manhã desta quarta-feira cerca de 395 quilômetros a sudoeste de Morgan City, Louisiana, e estava se movendo para nordeste com ventos máximos sustentados de 150 km/h, informou o centro de furacões. Espera-se algum fortalecimento adicional na manhã de quarta-feira e, em seguida, o Francine deve se enfraquecer rapidamente depois de se deslocar para o interior.

Um alerta de furacão estava em vigor ao longo da costa da Louisiana, de Cameron até Grand Isle, cerca de 80 quilômetros ao sul de Nova Orleans. Um alerta de onda de tempestade se estendia da fronteira Mississippi-Alabama até a fronteira Alabama-Flórida, o que significa risco de inundações que ameaçam a vida.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Mississippi disse que distribuiu mais de 100 mil sacos de areia para a parte sul do estado e o Departamento de Educação informou o fechamento de diversos distritos escolares na quarta e quinta-feira, 12.

No centro de Nova Orleans, carros e caminhões formaram filas na terça-feira para coletar sacos de areia no estacionamento de uma YMCA, organização sem fins lucrativos local. A CEO Erika Mann disse que mil sacos de areia já haviam sido distribuídos por voluntários no final do dia para pessoas que buscavam proteger suas casas contra possíveis inundações.

O Francine é a sexta tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico. Há risco de ondas de tempestade que ameaçam vidas, além de ventos destrutivos de força de furacão, disse Brad Reinhart, especialista sênior do centro de furacões. Também há potencial para 10 a 20 centímetros de chuva, com possibilidade de até 30 centímetros em algumas áreas da Louisiana e Mississippi, até a manhã de sexta-feira, 13, acrescentou Reinhart.

O centro de furacões disse que partes do Mississippi, Alabama e da Flórida estão em risco de inundações repentinas e significativas a partir de quarta-feira, com a ameaça de possíveis inundações para o Vale do Mississippi e o Vale do Tennessee no final da semana, à medida que os restos do Francine se movem para o interior. / AP