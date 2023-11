THE NEW YORK TIMES - Cinco membros das forças de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos morreram em um acidente de helicóptero no leste do mar Mediterrâneo, disseram autoridades americanas no domingo, 12.

As tropas eram membros da tripulação de um helicóptero MH-60 Black Hawk que estava em missão de treinamento de reabastecimento na sexta-feira, 10, quando a aeronave caiu na costa de Chipre, informaram três autoridades dos EUA, falando sob condição de anonimato. O acidente está sob investigação.

O Pentágono despachou discretamente para Chipre equipes de comando do Comando Conjunto de Operações Especiais, incluindo a Força Delta do Exército e a Equipa SEAL 6 da Marinha, para ficarem de prontidão caso sejam necessários para ajudar a retirar cidadãos americanos da região.

Os comandos também são treinados em operações de resgate de reféns. Cerca de uma dúzia de reféns americanos foram capturados quando o grupo terrorista Hamas atacou Israel em 7 de outubro, mas funcionários do governo Biden indicaram que não têm planos de colocar tropas americanas no terreno da Faixa de Gaza, onde os militares israelenses estão agora realizando grandes operações terrestres.

Os tripulantes do helicóptero que morreram eram membros da elite do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército, conhecidos como Night Stalkers. O Pentágono identificou na segunda-feira os militares como Suboficial 3 Stephen R. Dwyer, de 38 anos, de Clarksville, Tennessee; Suboficial 2 Shane M. Barnes, 34, de Sacramento; Sargento da equipe. Tanner W. Grone, 26, de Gorham, NH; Sargento Andrew P. Southard, 27, de Apache Junction, Arizona; e sargento. Cade M. Wolfe, 24, de Mankato, Minnesota.

Um porta-aviões americano, o Gerald R. Ford, também está operando no Mediterrâneo oriental, ao largo da costa de Israel, no que a administração Biden disse ser um impedimento para o Irã e os seus representantes na região ampliarem a guerra em Gaza.

Porta-aviões Gerald R. Ford (esquerda) e Dwight D. Eisenhower (direita) e os navios de seus Grupos de Ataque no Mar Mediterrâneo, enviados para dissuadir Irã. Foto: Jacob Mattingly/Departamento de Defesa dos EUA/AFP

Em um comunicado divulgado no domingo, o Comando Europeu dos militares reconheceu a morte dos cinco militares no que disse ser “uma missão de reabastecimento aéreo de rotina”, mas não divulgou nenhuma outra informação sobre o acidente, a tripulação ou a sua unidade, num reflexo da situação. sigilo em torno da missão da unidade.

O secretário de Defesa Lloyd Austin disse em comunicado no domingo: “Lamentamos a trágica perda de cinco militares dos EUA durante um acidente de treinamento no mar Mediterrâneo”.

O presidente Biden, observando que era fim de semana do Dia dos Veteranos, disse: “Nossos militares colocam suas vidas em risco pelo nosso país todos os dias. Eles assumem riscos de boa vontade para manter o povo americano seguro e protegido”.