O governo dos Estados Unidos vai construir um novo prédio para ser sua embaixada em Brasília. O edifício deve custar US$ 623 milhões (R$ 3,5 bilhões) e terá 22 mil m², substituindo o prédio existente no local. As obras já começaram e o espaço ocupado pela embaixada está tomado por contêineres e materiais de construção.

Apesar de o projeto estar sendo divulgado pela própria representação diplomática dos EUA, há algumas restrições: a embaixada prefere não dar detalhes sobre as áreas localizadas no subsolo do edifício, por motivos de segurança.

Projeto da nova embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Foto: The U.S. Department of State Bureau of Overseas Buildings Operations/Divulgação

No momento, a edificação está na fase das fundações, que têm profundidade de 29 metros, metragem que seria equivalente à altura de um prédio residencial de nove andares. A planta exibida pela embaixada mostra que o novo prédio de fundações profundas terá apenas três andares e capacidade para abrigar 450 funcionários. Quer saber mais sobre o novo prédio da embaixada dos EUA em Brasília? Leia a reportagem, disponível neste link.