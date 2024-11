O USS Edsall, um destróier dos Estados Unidos que desempenhou um papel importante no início do teatro do Pacífico durante a 2ª Guerra Mundial e foi afundado por forças japonesas, matando mais de 200 militares americanos, foi encontrado no fundo do Oceano Índico perto da Austrália, anunciou o governo dos EUA na semana passada.

PUBLICIDADE Durante uma batalha na costa da Austrália em março de 1942, o Edsall desviou de mais de 1.000 projéteis japoneses antes de ser atingido por 26 bombardeiros de mergulho e afundar no fundo do oceano, de acordo com o anúncio da Embaixada dos EUA na Austrália. Os destroços do navio, juntamente com os restos mortais dos 185 militares da Marinha dos EUA e 31 militares da Força Aérea do Exército dos EUA que morreram a bordo, estavam desaparecidos havia mais de 80 anos, disse a Marinha. “Isso faz parte dos nossos esforços contínuos para homenagear aqueles que fizeram o sacrifício final”, disse Caroline Kennedy, embaixadora dos EUA na Austrália, em um comunicado. “Agora poderemos preservar este importante memorial e esperamos que as famílias dos heróis que morreram lá saibam que seus entes queridos descansam em paz.”

Foto fornecida pelo Naval History and Heritage Command mostra o destroiér americano USS Edsall. Foto: Naval History and Heritage Command via The New York Times

A Marinha Real Australiana, em colaboração com a Marinha dos EUA, encontrou o local do naufrágio usando sistemas robóticos e autônomos avançados, disse o vice-almirante Mark Hammond, chefe da Marinha Real Australiana, no comunicado. Os navios de guerra australianos na área usaram a tecnologia, que normalmente é usada para capacidades de pesquisa hidrográfica, disse ele.

A Marinha australiana encontrou o naufrágio enquanto conduzia uma missão não relacionada e não especificada na área, informou a NBC News.

‘Manobras radicais’ do ‘rato dançante’

Com apenas 95,7 metros de comprimento, o Edsall, um navio leve com um exterior de metal azul-acinzentado, movia-se a “muito respeitáveis” 35 nós (cerca de 64,8 km/h), o que lhe permitiu escapar de ataques inimigos, disse o site histórico Naval History and Heritage Command. Mas no início de março de 1942, cerca de duas décadas após sua construção, o Edsall foi surpreendido por dois navios de guerra japoneses perto da Ilha Christmas, no Oceano Índico, ao sul da ilha indonésia de Java, diz o site histórico da Marinha.

“O último relatório do Edsall o colocou em águas ao sul de Java”, escreveu o The New York Times em uma história de primeira página em 25 de março de 1942, sobre a destruição do navio. O Edsall foi afundado por “navios ou aviões japoneses em tentativas de sair do Mar de Java após a derrota e chegar às águas australianas”, diz o texto.

Em seu esforço inútil para evitar projéteis inimigos, o Edsall lançou uma cortina de fumaça astuta e conduziu “manobras radicais e imprevisíveis”, afirma o site histórico da Marinha. Os esforços de sobrevivência do navio atraíram admiração das forças japonesas e o Edsall ganhou o apelido de “rato dançante”, em homenagem a um animal de estimação domesticado que era popular no Japão, acrescenta o texto.

‘Não desista do navio’

Nomeado em homenagem a Norman Edsall, um marinheiro da Marinha dos EUA que morreu durante a Guerra Hispano-Americana, o Edsall conduziu várias missões bem-sucedidas nos primeiros meses da guerra. Ele ajudou a afundar importantes embarcações japonesas, incluindo pelo menos um submarino, disse Hammond.

Os restos do navio foram encontrados no ano passado, disse o Instituto Naval dos EUA. Mas isso não foi anunciado até o último dia 11 de novembro, que foi o Dia dos Veteranos nos Estados Unidos e o Dia da Memória na Austrália e no Reino Unido.

Em sua declaração elogiando a descoberta, Lisa Franchetti, chefe de operações navais, citou o princípio da Marinha dos EUA pelo qual, segundo ela, o Edsall viveu e morreu: “Não desista do navio”.

