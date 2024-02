EUA ordenam ataques de represália contra milícia apoiada pelo Irã

Os EUA ordenaram uma série de ataques de retaliação a serem lançados ao longo dos próximos dias contra uma milícia apoiada pelo Irã, segundo declarou nesta quinta-feira, 1, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

PUBLICIDADE Austin disse que todos os drones na região que atacam os EUA são de origem iraniana. Os ataques retaliatórios devem atingir milícias na Síria e possivelmente no Iraque, embora Austin não tenha especificado o momento ou local preciso. “Teremos uma resposta de vários níveis e temos a capacidade de responder várias vezes, dependendo da situação”, disse ele em uma coletiva de imprensa no Pentágono na quinta-feira. “Buscamos responsabilizar as pessoas por isso e também buscamos tirar capacidade à medida que avançamos.”

O secretário de Defesa Lloyd Austin fala durante uma coletiva de imprensa no Pentágono na quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, em Washington. (AP Photo/Kevin Wolf) Foto: Kevin Wolf / AP

Austin insistiu que muito pensamento em Washington foi dedicado a garantir que a resposta dos EUA não desencadeasse uma grande escalada.

“Existem maneiras de gerenciar isso para que não saia do controle, e esse tem sido nosso foco”, disse o secretário de Defesa.

Três soldados dos EUA foram mortos e mais de 30 ficaram feridos em um ataque de drone a uma base relativamente pequena dos EUA na fronteira entre Jordânia, Iraque e Síria no domingo. Eles foram as primeiras mortes militares dos EUA por fogo hostil desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas em 7 de outubro.

O Irã já advertiu repetidamente os EUA a não lançarem qualquer ataque ao território iraniano, dizendo que, se os EUA escalarem dessa forma, sua resposta será rápida e dramática.

Austin enfatizou que os EUA não estão em guerra com o Irã e Washington não sabia se Teerã estava ciente dos ataques específicos de drones no domingo realizados pelo que ele descreveu como o eixo da resistência.

Ele disse que, em certo sentido, “não importa, já que sabemos que o Irã patrocina esses grupos, financia esses grupos e, em alguns casos, treina esses grupos”.

Austin disse que, sem a facilitação iraniana, esses ataques não poderiam ser realizados. Ele evitou alegações de que a demora dos EUA em responder significava que altos conselheiros militares iranianos haviam deixado a Síria para o Irã, onde eram menos propensos a enfrentar um ataque dos EUA.

Questionado sobre o anúncio da milícia Kata’ib Hezbollah (diferente do Hezbollah do Líbano), apoiada pelo Irã, de que estava suspendendo seus ataques às bases dos EUA dentro do Iraque, ele disse: “Sempre ouvimos o que as pessoas estão dizendo, e também observamos o que elas fazem. As ações são tudo, então veremos o que elas fazem.”

O jornal com sede em Emirados Árabes Unidos, The National, relatou na quinta-feira que um comandante iraniano sênior viajou para Bagdá e se encontrou com militantes apoiados por Teerã para instar a uma desescalada imediata.

Austin reconheceu que houve 160 ataques a bases dos EUA na Síria e no Iraque desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Combatentes do grupo Houthi realizam uma manifestação em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza e contra os ataques aéreos liderados pelos EUA no Iêmen, em Sanaa, Iêmen, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Foto: Osamah Abdulrahman / AP

Ele descreveu a maioria deles como ineficazes, acrescentando que os EUA foram capazes de se defender. “Quando realizamos um ataque, vamos retirar a capacidade. Este ataque específico [no domingo] foi grave e atingiu as áreas de dormir de nossa base.”

Ele disse: “Responderemos no momento e local de nossa escolha. Grupos de procuração iranianos têm atacado nossas tropas desde 7 de outubro.”

Ele disse que não há uma fórmula definida para atender aos objetivos concorrentes dos EUA de responsabilizar as pessoas certas, fazer tudo para proteger suas tropas e evitar escalada.

A administração Biden está sob pressões concorrentes após o ataque fatal a uma base dos EUA, já que a campanha de reeleição presidencial começa de fato. Os republicanos estão acusando Biden de fraqueza e de deixar as tropas americanas como alvos fáceis na região. A Casa Branca acredita que precisa elevar sua resposta para deter mais ataques, mas sem provocar uma grande escalada. A prioridade do presidente após o início da guerra entre Israel e Hamas tem sido limitar a propagação do conflito e, a todo custo, evitar um conflito direto entre EUA e Irã. Autoridades dos EUA acreditam que, se puderem intermediar um cessar-fogo em Gaza, isso aliviará a pressão sobre as forças dos EUA no Mar Vermelho e em toda a região. O Catar afirmou na quinta-feira à noite que o Hamas deu uma "confirmação inicial positiva" de um acordo envolvendo um cessar-fogo e a libertação de reféns. Em seus comentários na quinta-feira, Austin justificou os ataques conjuntos dos EUA e do Reino Unido às posições dos houthis no Iêmen, dizendo que os houthis continuaram a fazer coisas muito irresponsáveis e ilegais. "Vamos levar a sério a liberdade de navegação ou não. Há outros no mundo nos observando para ver o quão sérios somos e somos sérios.

“Isso está custando a países e empresas uma quantia significativa de dinheiro”, acrescentou, pedindo ao Irã que pare de fornecer aos houthis armas avançadas para atacar navios comerciais.

Até agora, não havia evidências de que a China estivesse pressionando o Irã, por sua vez, para direcionar os houthis a interromper os ataques e encerrar o fornecimento de armas, disse ele. /The Guardian