EUA sabiam de plano da Ucrânia para sabotar gasoduto russo Nordstream, dizem documentos do Pentágono

Em junho de 2022, três meses antes da explosão submarina de um trecho do gasoduto Nord Stream, no Mar do Norte, o governo dos Estados Unidos descobriu por meio de informações de uma agência de inteligência europeia que as Forças Armadas da Ucrânia planejavam uma operação submarina com um grupo de mergulhadores para atacar uma infraestrutura submarina. A revelação está nos documentos de inteligência do Pentágono divulgados na plataforma de mensagens Discord por um membro da Guarda Nacional Aérea americana. O Washington Post obteve uma cópia das mensagens.

O relatório de inteligência foi baseado em informações obtidas de um indivíduo na Ucrânia. A CIA compartilhou o relatório com a Alemanha e outros países europeus em junho passado, de acordo com várias autoridades familiarizadas com o assunto, que falaram sob condição de anonimato para discutir operações de inteligência sensíveis e discussões diplomáticas.

Os detalhes específicos fornecidos por essa fonte, que incluem números de agentes e métodos de ataque, mostram que por quase um ano países ocidentais já tinham bases para suspeitar de que Kiev estava por trás do ataque ao Nord Stream. Recentemente, investigadores alemães descobriram evidências sobre o atentado que guardam semelhanças impressionantes com o que a Ucrânia estava planejando.

O governo da Ucrânia, que nega envolvimento com a sabotagem, não se manifestou sobre o caso. A Casa Branca e a CIA também não se pronunciaram.

Imagem da Guarda Costeira da Suécia mostra impacto da sabotagem do Nord Stream na superfície

Ação de sabotagem

Continua após a publicidade

Em 26 de setembro, três explosões subaquáticas causaram vazamentos maciços nos oleodutos Nord Stream 1 e 2, deixando intacto apenas um dos quatro enlaces de gás da rede. Alguns funcionários do governo Biden sugeriram inicialmente que a Rússia era a culpada pelo que o presidente Biden chamou de “um ato deliberado de sabotagem”, prometendo que os Estados Unidos trabalhariam com seus aliados “para descobrir exatamente o que ... aconteceu”.

Com a aproximação do inverno, parecia que o Kremlin pretendia estranhar o fluxo de energia, um ato de “chantagem”, disseram alguns líderes, que pretendiam intimidar os países europeus a retirarem seu apoio financeiro e militar à Ucrânia e absterem-se de novas vitórias .

Funcionários do governo Biden agora admitem em particular que não há evidências que apontem conclusivamente para os envolvimentos de Moscou. Mas publicamente eles desviaram de perguntas sobre quem poderia ser o responsável. Autoridades europeias em vários países sugeriram discretamente que a Ucrânia estava por trás do ataque, mas resistiram em dizer isso publicamente por temer que culpar Kiev poderia quebrar uma aliança contra a Rússia.

Enquanto a Gazprom, o conglomerado de gás estatal russo, possui 51% da Nord Stream, as empresas de energia ocidentais, incluindo da Alemanha, França e Holanda, são parceiras e investiram bilhões nos oleodutos. A Ucrânia há muito reclamava que o Nord Stream permitiria que a Rússia contornasse os dutos ucranianos, privando Kiev de enormes receitas de trânsito.