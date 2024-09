Exército de Israel mata outro comandante do Hezbollah no Líbano

Como Israel matou o líder do Hezbollah em um bombardeio no Líbano?

Os agentes do Hezbollah encontraram e identificaram o corpo de Nasrallah no início do sábado, juntamente com o de um dos principais comandantes militares do Hezbollah, Ali Karaki, de acordo com as autoridades, que citaram informações de inteligência obtidas de dentro do Líbano. Todas as três autoridades falaram sob condição de anonimato para discutir um assunto delicado.

O Hezbollah confirmou no sábado que Nasrallah foi morto nos ataques israelenses.

A operação foi planejada desde o início da semana, quando os líderes políticos israelenses conversaram com seus colegas americanos sobre a possibilidade de um cessar-fogo no Líbano, e antes do primeiro -ministro Binyamin Netanyahu deixar Israel para fazer um discurso nas Nações Unidas.

Todas as autoridades disseram que Hashem Safieddine, primo de Nasrallah e uma peça-chave no trabalho político e social do movimento, foi um dos poucos líderes seniores do Hezbollah que não estavam presentes no local do ataque.

Eles disseram que Safieddine, há muito tempo considerado um possível sucessor de Nasrallah, poderia ser anunciado em breve como o novo secretário-geral do Hezbollah.