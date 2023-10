Exército de Israel realiza incursões terrestres pontuais no norte de Gaza mirando membros do Hamas

O exército de Israel anunciou que tropas cruzaram a fronteira com a Faixa de Gaza durante a madrugada desta segunda-feira, 23. As operações pontuais objetivaram atacar “alvos terroristas”, conforme declarou o porta-voz militar israelense, Daniel Hagari.

“Durante a noite houve ataques de tanques e forças de infantaria. Esses ataques são ataques que matam esquadrões de terroristas que se preparam para a próxima fase da guerra. São ataques que vão fundo, até a linha de contato. Estas incursões também localizam e procuram qualquer coisa que possamos obter em termos de informações sobre os desaparecidos e os reféns”, declarou Hagari, segundo a BBC.

Em uma dessas incursões dentro do enclave no domingo, 22, um soldado israelense foi morto e três ficaram feridos após serem atingidos por um míssil antitanque disparado por terroristas do Hamas. Segundo a BBC, o Hamas afirmou que o incidente aconteceu a leste de Khan Younis, no sul de Gaza e soldados israelenses cruzaram a cerca “por vários metros”. Duas escavadeiras e um tanque foram destruídos pelo Hamas, que afirmou que os soldados israelenses deixaram seus veículos e fugiram a pé para leste da cerca.

Sobre os planos do Exército para a continuação do conflito com o Hamas, Hagari disse que continuam “acumulando forças e aperfeiçoando os preparativos”, ao mesmo tempo que continuam ”atacando infraestruturas que possam representar uma ameaça às tropas” durante uma potencial incursão terrestre.

Soldados israelenses na fronteira com Gaza, nesta segunda-feira, 23. Desde o ataque do terroristas Hamas a Israel no dia 7 de outubro, o exército israelense tem ameaçado um grande ataque por terra em Gaza. Foto: EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Desde o ataque do grupo terroristas Hamas a Israel no dia 7 de outubro, o exército israelense tem ameaçado um grande ataque por terra contra a Faixa de Gaza. Ainda é incerto quando as forças de Israel iniciariam essas operações. Na quinta-feira, 19, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que as tropas terrestres deveriam estar prontas para entrar na Faixa de Gaza./Com EFE.