Exército israelense anuncia recuperação dos corpos de cinco reféns em Gaza

Tropas israelenses anunciaram nesta quinta-feira, 25, a recuperação dos corpos de cinco reféns que estavam sendo mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza após um sequestro pelo Hamas no dia 7 de outubro. Os corpos recuperados correspondem a Maya Goren e aos soldados Ravid Aryeh Katz, Oren Goldin, Tomer Ahimas e Kiril Brodski.

Os restos mortais foram encontrados na quarta-feira, 24, durante uma operação em Khan Younis, a principal cidade do sul da Faixa de Gaza.

Tropas e tanques israelenses na Faixa de Gaza Foto: Thomas Coex/AFP

Os quatro soldados foram mortos durante o ataque lançado pelo Hamas contra o sul de Israel em outubro. Já a morte de Maya Goren, sequestrada na mesma ofensiva, foi anunciada pelo exército em dezembro. O marido dela, Avner Goren, também morreu durante o ataque do Hamas. Anteriormente, duas cidades israelitas haviam anunciado em declarações separadas a recuperação dos corpos de Goren e Goldin.

No ataque do Hamas no sul de Israel, 1.197 pessoas foram mortas, a maioria delas civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelitas. Entre os mortos estão mais de 300 soldados.

Os combatentes do grupo islâmico também sequestraram 251 pessoas. O exército estima que 111 permanecem em Gaza, embora se acredite que 39 tenham morrido.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva contra a Faixa de Gaza que deixou até agora mais de 39 mil mortos, principalmente civis, sobretudo mulheres, adolescentes e crianças, segundo números do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas. /AFP