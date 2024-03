Negociações por cessar-fogo na Faixa de Gaza devem ser retomadas neste domingo

As conversas devem voltar amanhã no Catar, depois que um impasse entre Israel e o grupo terrorista Hamas frustrou os planos de trégua no começo do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, iniciado em 10 de março. O grupo terrorista Hamas se recusou a aceitar qualquer acordo que não envolvesse um cessar-fogo permanente, o que Tel-Aviv rejeita sob o argumento de que a trégua prolongada permitiria a reorganização do grupo terrorista.

Nos últimos dias, no entanto, os dois lados se movimentaram para retomar as conversas, que têm sido medidas por Catar, Egito e Estados Unidos. Segundo autoridades do Cairo que falaram sob condição de anonimato, o grupo terrorista Hamas apresentou aos negociadores internacionais um novo plano de três fases, que terminaria com o conflito.