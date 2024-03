Israel desiste das negociações de cessar-fogo com a chegada da delegação do Hamas ao Cairo

THE NEW YORK TIMES - Uma delegação do Hamas chegou ao Cairo neste domingo, 3, para conversas com o objetivo de alcançar um cessar-fogo na guerra em Gaza e uma troca de reféns do grupo terrorista por prisioneiros palestinos, de acordo com um oficial do grupo, Basem Naim. Mas um avanço nas negociações não parecia iminente, já que Israel decidiu não participar.

PUBLICIDADE Israel tomou a decisão depois que o primeiro-ministro do Catar informou David Barnea, chefe do Mossad, o serviço de inteligência estrangeira de Israel, no domingo, que o Hamas havia recusado um pedido israelense para fornecer uma lista dos reféns que ainda estavam vivos, de acordo com um oficial israelense. O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu de Israel disse na quinta-feira, 29, que havia solicitado os nomes dos reféns que seriam libertados em um acordo.

EUA iniciaram ajuda com entrega aérea de alimentos em Gaza diante de crise humanitária Foto: Mohammed Hajjar/AP Photo

Outro fator que pesou na decisão de Israel foi que o Hamas se recusou a consentir com os termos para trocar reféns por prisioneiros palestinos que os Estados Unidos apresentaram em Paris cerca de 10 dias atrás, disseram dois oficiais israelenses que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados publicamente.

O esboço dos EUA envolvia Israel libertando centenas de prisioneiros palestinos em troca de 40 reféns, com diferentes números de prisioneiros sendo trocados por diferentes categorias de reféns, de acordo com dois oficiais com conhecimento das negociações.

Naim se recusou a responder às alegações sobre as recusas do Hamas.

Os Estados Unidos têm pressionado por um cessar-fogo antes do Ramadã, o mês sagrado muçulmano que começa em cerca de uma semana, mas o progresso lento nas negociações tem tornado isso desafiador.

Khalil al-Hayya, um alto funcionário do Hamas, liderava a delegação no Cairo, disse Naim em uma mensagem de texto.

Pontos de impasse nas negociações têm sido o número de prisioneiros palestinos a serem libertados, incluindo o número daqueles que cumprem sentenças de prisão perpétua, e se um cessar-fogo será permanente ou temporário.

No sábado, um alto funcionário dos Estados Unidos, que falou sob condição de anonimato para discutir esforços diplomáticos sensíveis, disse a repórteres que Israel havia “mais ou menos aceitado” um esboço para o acordo e que a bola agora estava no campo do Hamas.

Mas Mahmoud Mardawi, um oficial do Hamas, sugeriu no sábado que as conversas não estavam avançando.

Fotografia fornecida pelo Exército israelense das atividades operacionais das tropas da IDF na Faixa de Gaza. Foto: Exército de Israel / EFE

“Não vimos nenhuma mudança na posição israelense de forma alguma”, disse Mardawi à Al Jazeera em uma entrevista ao vivo. “Eles não nos ofereceram nada.”

O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu de Israel disse na quinta-feira que o progresso nas negociações exigiria que o Hamas suavizasse suas “demandas ridículas”.

O presidente Biden disse na quinta-feira que o derramamento de sangue no norte de Gaza mais cedo no dia, quando dezenas de palestinos foram mortos depois que as forças israelenses abriram fogo em torno de um comboio de caminhões de ajuda, complicaria as negociações para um cessar-fogo.

“Eu sei que vai”, disse ele a repórteres em Washington, ao se afastar de sua previsão anterior de que um acordo poderia estar em vigor até segunda-feira. “Provavelmente não até segunda-feira, mas estou esperançoso”, disse ele.

O exército israelense disse que a maioria dos que morreram na cena caótica na quinta-feira foram mortos em um tumulto em torno dos veículos. Testemunhas palestinas e médicos disseram que as forças israelenses dispararam extensivamente, ferindo e matando muitos.