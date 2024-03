Estados Unidos impõem novas sanções contra colonos judeus na Cisjordânia

A Casa Branca baniu a entrada dos três nos EUA e congelou todos os bens deles no país, além de proibir qualquer transação de americanos com o grupo. Os bancos israelenses prometeram cumprir as sanções e congelar as contas dos envolvidos: Moshe Sharvit, Zvi Bar Yosef e Neriya Ben Pazi, responsáveis por ataques recentes contra palestinos.

Foi a segunda vez que o governo do presidente, Joe Biden, impôs sanções a colonos judeus na Cisjordânia, considerados pelo governo como uma ameaça às estabilidade da região. Cerca de 500 mil israelenses vivem em assentamentos nos territórios palestinos ocupados por Israel. Parte dos ultraconservadores e nacionalistas, muitos dos quais fazem parte da coalizão de governo do premiê, Binyamin Netanyahu, defendem a anexação total da Cisjordânia, onde os palestinos pretendem estabelecer um Estado independente – juntamente com o enclave de Gaza.