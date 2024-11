FBI investiga ameaças de ataque a bomba contra indicados para segundo governo de Trump

Vários dos mais importantes nomes indicados para o gabinete do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump foram alvo de ameaças de bomba e “ataques de swatting”, disse a equipe de transição de Trump nesta quarta-feira, 27. O FBI disse que está investigando.

PUBLICIDADE “Na noite passada e nesta manhã, vários indicados ao gabinete e nomeados da administração de Trump foram alvo de ameaças violentas, não americanas, contra suas vidas e aqueles que vivem com eles”, disse Karoline Leavitt, porta-voz da transição de Trump, em um comunicado. Ela afirmou que os ataques variaram de ameaças de bomba a swatting, prática em que os agressores acionam serviços emergenciais da polícia contra uma vítima sob falsas alegações. A porta-voz afirmou que as autoridades agiram rapidamente para garantir a segurança dos alvos.

Entre os alvos estão Elise Stefanik, escolhida por Trump como próxima embaixadora na ONU; Matt Gaetz, inicialmente indicado como procurador-geral; e o ex-congressista de Nova York Lee Zeldin, nomeado para liderar a Agência de Proteção Ambiental. Autoridades também investigam se Susie Wiles, futura chefe de gabinete de Trump, e Pam Bondi, indicada como substituta de Gaetz, foram vítimas de ataques semelhantes.

Elise Stefanik, escolhida por Trump como próxima embaixadora na ONU, recebeu aviso sobre ameaça enquanto voltada para Washington após Ação de Graças. Foto: Jose Luis Magana/AP

O FBI disse em comunicado que está “ciente de inúmeras ameaças de bomba e incidentes de swatting direcionados a indicados e nomeados da administração entrante” e que está investigando com seus parceiros policiais. O FBI acrescentou: “Levamos todas as potenciais ameaças a sério e, como sempre, encorajamos o público a relatar imediatamente qualquer coisa que considerem suspeita às autoridades”.

A porta-voz da Casa Branca, Saloni Sharma, afirmou que o presidente Joe Biden foi informado e que a Casa Branca está em contato com autoridades federais e a equipe de transição de Trump. Biden “continua monitorando a situação de perto”, disse a porta-voz, acrescentando que o presidente e seu governo “condenam ameaças de violência política”.

O gabinete de Elise Stefanik, a indicada para embaixadora na ONU, disse que, na manhã de quarta-feira, ela, seu marido e seu filho de 3 anos estavam dirigindo para casa, voltando de Washington para o feriado de Ação de Graças, quando foram informados sobre uma ameaça de bomba à sua casa no condado de Saratoga. O gabinete afirmou que “as autoridades estaduais de Nova York, do condado e a Polícia do Capitólio dos EUA responderam imediatamente com os mais altos níveis de profissionalismo”.

A Polícia Estadual de Nova York informou que uma equipe foi enviada para vasculhar a casa de Elise,mas nenhum dispositivo explosivo foi encontrado.

Já Zeldin, o nomeado para liderar a Agência de Proteção Ambiental, disse nas redes sociais que ele e sua família foram ameaçados. “Uma ameaça de bomba com tubo direcionada a mim e à minha família em nossa casa hoje foi enviada com uma mensagem temática pró-palestina”, escreveu ele no X. “Minha família e eu não estávamos em casa na hora e estamos seguros. Estamos trabalhando com as autoridades para saber mais à medida que a situação se desenvolve.”

Na Flórida, o gabinete do xerife do condado de Okaloosa afirmou no Facebook que “recebeu uma notificação de uma ameaça de bomba mencionando a suposta caixa de correio do ex-congressista Matt Gaetz em uma residência na área de Niceville” por volta das 9h da manhã de quarta-feira. Embora um membro da família resida no endereço, o gabinete disse que Gaetz “NÃO é morador”. Nenhum dispositivo foi encontrado.

A Polícia do Capitólio dos EUA afirmou em comunicado nesta quarta-feira que, sempre que um membro do Congresso é vítima de um incidente de swatting, “trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros policiais locais e federais”. A força se recusou a fornecer mais detalhes, em parte para “minimizar o risco de imitadores”.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, classificou as ameaças como “perigosas e desequilibradas”. “Este ano, não houve apenas uma, mas DUAS tentativas de assassinato contra o presidente Trump”, escreveu ele no X. “Agora, alguns de seus indicados ao gabinete e suas famílias estão enfrentando ameaças de bomba.” Ele acrescentou: “Isso não é quem somos na América.”/Associated Pess.