Trump forma segundo governo com ideias diferentes e personalidades ecléticas

‘Estamos em crise diplomática’, diz embaixador de Israel no Brasil sobre relação com governo Lula

As incertezas da política externa de Trump também se destacam. Sua escolha para conselheiro de segurança nacional, o deputado da Flórida Mike Waltz, enviou mensagens mistas no domingo ao discutir a guerra Rússia-Ucrânia, que Trump afirma nunca ter começado se ele fosse presidente, porque teria convencido Putin a não invadir o país vizinho. Falando no programa Fox News Sunday, Waltz repetiu as preocupações de Trump sobre as recentes escaladas, incluindo a aprovação por Joe Biden do envio de minas terrestres às forças ucranianas.

“Precisamos restaurar a dissuasão, restaurar a paz e nos antecipar nessa escada de escaladas, em vez de apenas reagir a ela”, disse Waltz. Mas, na mesma entrevista, ele declarou que as minas são necessárias para ajudar a Ucrânia a “parar os avanços russos” e afirmou estar trabalhando “de mãos dadas” com a equipe de Biden durante a transição.

Enquanto isso, Tulsi Gabbard, escolhida por Trump para diretora de inteligência nacional, principal posto de inteligência do governo, é uma defensora declarada de Putin e do presidente sírio Bashar al Assad, um aliado próximo da Rússia e do Irã.

Talvez as maiores incógnitas do governo Trump sejam seus conselheiros para orçamento e gastos: Russell Vought, Elon Musk e Vivek Ramaswamy. Vought liderou o Escritório de Gestão e Orçamento de Trump em seu primeiro mandato e está cotado para o mesmo cargo novamente. Musk, o homem mais rico do mundo, e Ramaswamy, um mega-milionário do capital de risco, estão à frente de um painel consultivo externo conhecido como “Departamento de Eficiência Governamental.”